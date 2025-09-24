【モンテール】「多良間黒糖・黒たい焼（カスタードミルク）」など3品を2025年10月1日(水)から新発売

































「多良間黒糖・黒たい焼（カスタードミルク）」は、沖縄県多良間島産の黒糖蜜で仕立てた、ふわもち食感の生地で、コク深いミルククリームと自家炊きカスタードの2種のクリームをサンドした、たい焼です。沖縄県の8つの離島でのみ作られる沖縄黒糖®の中から、今回はこのスイーツと相性の良い多良間島産の黒糖を選びました。多良間島産の黒糖は、潮風の影響を受けにくい島の中央にあるさとうきび畑でつくられ、風味豊かで強い甘みが特徴です。生地に、この黒糖を使った黒糖蜜を使用しています。自家炊きカスタードやオリジナルホイップで仕立てたミルキーなミルククリームが黒糖の奥深いコクと甘さを引き立てます。口に入れた時に広がる多良間黒糖の香ばしく甘い香りと、親しみある素朴な味わいが存分に楽しめます。



この他、香り高い宇治抹茶の渋みと甘さ、北海道産あずきの自然な甘さが調和した「宇治抹茶・茶たい焼（抹茶あずき）」、熊本県産の和栗ならではの濃厚な味わいや芳しい香り、素材本来のおいしさが楽しめる「熊本県産和栗・モンブランどら焼」など、丹精込めて作られた日本各地のおいしい和の味わいを堪能できるラインアップです。



モンテールは「しあわせにまじめ」に、おやつの時間のワクワクを、そして世界に笑顔をつくり続けていきます。

