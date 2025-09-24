こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【モンテール】「多良間黒糖・黒たい焼（カスタードミルク）」など3品を2025年10月1日(水)から新発売
『わスイーツ』から『ＮＩＰＰＯＮのおいしい』をコンセプトにした商品が誕生
洋生菓子を製造・販売する株式会社モンテール（本社：埼玉県八潮市、以下モンテール）は、洋菓子と和菓子を融合させた『わスイーツ』から、日本が誇る自慢の和の素材や、食文化を楽しめる『ＮＩＰＰＯＮのおいしい』をコンセプトにした「多良間黒糖・黒たい焼（カスタードミルク）」などの3品を2025年10月1日(水)より全国のスーパーマーケットで新発売します。（販売エリアでも取り扱いのない店舗がございます。）
モンテールでは、洋菓子メーカーとして培った生地の食感や、チルドの温度帯だからできるクリームのみずみずしい味わいが楽しめる『わスイーツ』シリーズを展開し好評です。このシリーズには「和スイーツ」という意味だけでなく「わスイーツを通じて、人と人との輪(わ)をつなげたい」という想いを込めています。
その中で、今回新たに若い世代に向け、『ＮＩＰＰＯＮのおいしい』をコンセプトにしたラインアップを展開します。和の素材のおいしさを存分に楽しんでもらうと共に、スイーツを通じて、日本が誇る素材や食文化の魅力を知ってもらうきっかけとなり、これからの未来も、おいしい食文化が続いていくようにと想いも込めた商品です。
「多良間黒糖・黒たい焼（カスタードミルク）」は、沖縄県多良間島産の黒糖蜜で仕立てた、ふわもち食感の生地で、コク深いミルククリームと自家炊きカスタードの2種のクリームをサンドした、たい焼です。沖縄県の8つの離島でのみ作られる沖縄黒糖®の中から、今回はこのスイーツと相性の良い多良間島産の黒糖を選びました。多良間島産の黒糖は、潮風の影響を受けにくい島の中央にあるさとうきび畑でつくられ、風味豊かで強い甘みが特徴です。生地に、この黒糖を使った黒糖蜜を使用しています。自家炊きカスタードやオリジナルホイップで仕立てたミルキーなミルククリームが黒糖の奥深いコクと甘さを引き立てます。口に入れた時に広がる多良間黒糖の香ばしく甘い香りと、親しみある素朴な味わいが存分に楽しめます。
この他、香り高い宇治抹茶の渋みと甘さ、北海道産あずきの自然な甘さが調和した「宇治抹茶・茶たい焼（抹茶あずき）」、熊本県産の和栗ならではの濃厚な味わいや芳しい香り、素材本来のおいしさが楽しめる「熊本県産和栗・モンブランどら焼」など、丹精込めて作られた日本各地のおいしい和の味わいを堪能できるラインアップです。
モンテールは「しあわせにまじめ」に、おやつの時間のワクワクを、そして世界に笑顔をつくり続けていきます。
《商品概要》
販売期間：2025年10月1日(水)～
販売エリア：全国
税込希望小売価格：199円(沖縄のみ248円)
■多良間黒糖・黒たい焼（カスタードミルク）
■宇治抹茶・茶たい焼（抹茶あずき）
宇治抹茶で仕立てたふわもち食感の生地で、抹茶クリームと北海道産あずきの粒あんをサンドしました。
■熊本県産和栗・モンブランどら焼
熊本県産の和栗餡で仕立てたマロンクリームと、コクのあるミルククリームを２層仕立てにし、ふんわり生地でサンドしました。
《モンテールについて》
モンテールは１954年に創業し、シュークリームをはじめとするチルドスイーツを製造・販売するメーカーです。『しあわせにまじめ』をコーポレートメッセージに掲げ、「小さな洋菓子店」ブランドのシュークリームやエクレア、ロールケーキなど、多彩なスイーツをスーパーマーケットやコンビニエンスストアで販売しています。なかでも、シュークリームとエクレアは人気の定番商品で、「牛乳と卵のカスタード＆ホイップシュー」はチルドシュークリーム・エクレアカテゴリーでロングセラー売上No.1※1に選出、「牛乳と卵のエクレア」はチルドエクレアカテゴリーで1999年から26年連続売上No.1※2をモンテールのスイーツが獲得しました。
※1：日経POSセレクション ロングセラー売上No.1＜2014年1月-2023年12月＞に選出
※2：(株)モンテール調べ(日経POS情報の「チルドシュークリーム・エクレア」カテゴリーの1999年1月から2023年12月のデータをもとにモンテールが調査)
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係の皆様＞
株式会社モンテール 広報チーム
TEL： 048-994-2300 FAX： 048-994-3700
E-mail：pr@monteur.co.jp
＜一般のお客様＞
フリーダイヤル：0120-46-8823（土日祝日を除く9～17時）
