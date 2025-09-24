[ウェブ電通報] は株式会社 電通が運営するビジネス情報サイトです。 マーケティングや事業開発などに関する電通グループの先進の知見・ソリューションを紹介しています。

ウェブ電通報では、毎週の注目トピックスをお知らせしていくことにしました。9月15日から9月21日にアクセスが集まった、注目トピックスは下記のとおりとなります。

■TOPPANグローバルパーパス浸透施策。世界を巻き込んで可視化した「Culture」とは？

https://dentsu-ho.com/articles/9422

#ブランディング#インナーコミュニケーション#コンテンツ#パーパス

TOPPANホールディングスは、グループのパーパスをグローバルに発信するムービーや、創立125周年にちなみ、125人以上のグローバル社員を巻き込んだコンテンツ制作をしました。パーパス浸透に課題を抱える企業が多い中、なぜTOPPANは“コンテンツ”を軸にグローバル規模のパーパス浸透にチャレンジしたのか、ご紹介します。記事を読む

著者：佐藤 圭一（TOPPANホールディングス 広報本部 宣伝部長）×渡邊 慎悟（TOPPANホールディングス 広報本部 宣伝部）×森本 紘平（電通 第8マーケティング局）×江口 露美（電通 第8マーケティング局）

■企画することと提案すること

https://dentsu-ho.com/articles/9406

#コンセプト#ビジネス#企画

最近社内でコンセプトの“製造”や“品質管理”の方法論についての対話を重ねる中、クライアントの良きパートナーになることとクライアントに言われたことを丸呑みすることは違うんだけどなぁ……なんてことを感じる機会が何回かあり、「企画すること」と「提案すること」の違いについて考えてみました。記事を読む

著者：山田 壮夫（電通 第１CRプランニング局 ）

■DEIネイティブが、エンタメを変えていく。（前編）～音楽マーケットとアーティストプロデュースの未来～

https://dentsu-ho.com/articles/9401

#コンテンツ#ダイバーシティ#DEI#エンターテインメント

エンタメにおけるDEIのアップデートには、何が必要なのでしょうか。重点戦略として「多様な地域・多様な分野で“愛される”IPの発掘・育成を目指す」を掲げ、グローバルで評価されるアーティストとそのチーム作りで注目されるエイベックスの事例をもとに、音楽マーケットとアーティストにまつわる「DEIな発信」について、お話を伺いました。記事を読む

著者：猪野 丈也（エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ 代表取締役社長）×在原 遥子（電通 エンタテインメントビジネス・センター）×増山 晶（電通 第6マーケティング局）

■【Reflection】

https://dentsu-ho.com/articles/9420

#マーケティング#アート

アーティゾン美術館の展覧会「彼女たちのアボリジナル・アート オーストラリア現代美術」展（2025年6月24日-9月21日）を担当された学芸員の上田杏菜さんに、アートの地平を押し広げる一つの象徴的な事象、「オーストラリア美術コレクション」を中心にお話を伺いました。記事を読む

著者：上田 杏菜（石橋財団アーティゾン美術館 学芸員）×林田 真季（アーティスト）×宮川 裕（電通 第5マーケティング局）

■電通幹事映画「宝島」 東京プレミアイベントに主演の妻夫木聡さんらが集結 9月19日より全国公開

https://dentsu-ho.com/articles/9423

#エンターテインメント#イベント#映画

アメリカ統治下の沖縄の史実を背景に、若者たちの葛藤と友情を圧倒的な熱量と壮大なスケールで描く映画「宝島」。9月19日（金）の全国公開に先立ち、東京プレミアイベントが9月9日（火）、東京・六本木で開催された。記事を読む

