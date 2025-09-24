ビジネスシューズ「texcy luxe」ブランドの「Multi-Style365」シリーズからオンオフ兼用シューズを発売

アシックス商事株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：小林淳二）は、ビジネスシューズ「texcy luxe（テクシーリュクス）」ブランドから、オンオフ問わずにさまざまなシーンで着用できる「Multi-Style365（マルチスタイル 365）」シリーズのGORE-TEXファブリクス搭載モデル2品番を、オンラインストアや全国の取扱店舗などで9月19日から順次販売しています。

メーカー希望小売価格は、どちらも19,800円（税込）です。

「Multi-Style365」は、「ビジネスにもカジュアルにも革靴を」をコンセプトにしたオンオフ兼用の“才色兼備”モデルです。

今回発売する商品は、防水耐久性と透湿性を兼ね備えたGORE-TEXファブリクスをライニング（裏材）に採用しており、雨の日も晴れの日でもドライで快適な靴内環境を提供します。長さや角度などをミリ単位で調整しながらフィット性を追求したオリジナルの靴型（ラスト）を用いて作製し、靴底にはスムーズな足運びができるよう4本の屈曲溝を配しています。また、軽量性とクッション性を両立させた靴底を採用することで、重厚感のある見た目ながら軽く歩きやすい仕様としています。

削り加工を施したマットな靴底側面とシボ革をアンティーク調に仕立てたアッパー（甲被）が特徴の外羽根Uチップ、しなやかな見た目の毛足が短いスエードを採用したボートデザインの2タイプを用意しています。

【Multi-Style365 ゴアテックス】

品番：TU-8019

価 格：19,800円（税込）

ウイズ：E相当（当社基準）

カラー：ブラック/ダークブラウン

サイズ：24.5㎝~27.0cm、28.0cm

素材：天然皮革（牛革/スムース）

生産国：カンボジア

品番：TU-8020

価 格：19,800円（税込）

ウイズ：E相当（当社基準）

カラー：サンドベージュ、カーキ

サイズ：24.5㎝~27.0cm、28.0cm

素材：天然皮革（牛革/スエード）

生産国：カンボジア

【テクシーリュクスについて】

テクシーリュクスは「スニーカーのような履き心地」をタグラインとして掲げ、すべてのビジネスマンの足元をサポートし、仕事やプライベートの挑戦を後押しするという想いのもと、シンプルで汎用性の高いデザイン性と、履き心地・歩き心地の良さを追求したビジネスシューズブランドです。2009年秋から展開し、累計出荷足数は830万足（2025年8月末時点）を突破するなど、多くのファンに愛用いただいています。

・公式ブランドサイト https://www.asics-trading.co.jp/brand/texcy_luxe/

・2025年秋冬特設サイト https://www.asics-trading.co.jp/brand/texcy_luxe/2025AW