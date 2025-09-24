ベーシック、10/7(火)10時よりソウルドアウト社主催のカンファレンス「”来期の成果”につながるBtoBのマーケ最短ルート」に登壇

株式会社ベーシック

BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret（フェレット）』を運営する株式会社ベーシック（本社：東京都千代田区、代表取締役：秋山勝、以下「当社」）は10/7(火)から2日間にわたって開催されるソウルドアウト株式会社（所在地：東京都文京区、代表取締役社長CEO：荒波修）が主催するカンファレンス「”来期の成果”につながるBtoBのマーケ最短ルート」に登壇いたします。

当社は10/7（火）14:35からマーケティング部の菊池が、「BtoB企業2,000社のデータから見る問い合わせが「増える」Webサイトの最適解」についてお話しいたします。

カンファレンス詳細はこちら :https://lp.sold-out.co.jp/wbn_25100708_basic

■カンファレンス概要

“来期の成果”につながるBtoBのマーケ最短ルート

～成長するIT／SaaS企業が“来期の売上”のために今やっていること～

広告も出している。ツールも入れている。

でも、売上が伸び悩んでいる──そんな中堅「IT・SaaS系 BtoB企業」のマーケ・営業現場に。

BtoBのIT・SaaSだからこそ、来期の売上を伸ばすには“今からの着手”が不可欠です。商談リードや顧客基盤の積み上げには時間がかかるからこそ、動き出しの早さが成果を左右します。

本カンファレンスでは、2026年度中に結果につながる“今すぐ実行すべき施策”を厳選。

AIやSaaSの最新活用から、Dify構築、リスト取得・MA、資金調達、

オンライン／オフラインカンファレンスでのトークセッションまで幅広く網羅します。

BtoBならではの課題をダイレクトに解決し、

来年度の数字に直結する──リアルな打ち手をこの2日間で。

■登壇者について

菊池 貴行

株式会社ベーシック

ferret事業部 マーケティング部 リーダー

金融機関、メディア運営会社を経て2018年より株式会社ベーシックへ入社。ferret Oneカスタマーサクセス部にて、オンボーディングチーム立ち上げメンバーとして活躍し、顧客の「BtoBマーケティング」の立ち上げ支援を行い、担当社数は累計120社以上。

■お申し込みページURL

https://lp.sold-out.co.jp/wbn_25100708_basic

■お問い合わせ先

ソウルドアウト株式会社

セミナー事務局（潮・矢萩）

G_customer-success@sold-out.co.jp

■『ferret』について

『ferret』は、BtoB企業がマーケティング活動を行う上でのお困りごとを、まるっと解決していくBtoBマーケティングサービスです。「今のマーケティング活動をもっと効率的に運用したい」「マーケティング活動を始めたいがどのように進めたら良いかわからない」。そんなBtoBマーケティングのお困りごとを戦略設計、サイト構築、マーケティング運用の効率化、ツール提供など、あらゆるプロセスから解決していきます。

URL：https://ferret-one.com/(https://ferret-one.com/)

■株式会社ベーシックについて

「問題解決の専門家集団として、情熱を妨げる世の中のあらゆる問題解決をやり抜き、多種多様な企業が強みに集中できる世界を創造する」をミッションに掲げ事業を展開するテクノロジーカンパニーです。企業がWebマーケティングを推進する上で直面する”知識・環境・人”不足の問題を解決するため、

ferret事業とrun事業の2事業を展開しています。

▼ferret事業の各サービス

『ferret』：BtoBマーケティングの効率化を実現する支援サービス

『ferret One』：BtoBマーケティングのオールインワンツール

『ferretソリューション』：BtoBマーケティングのコンサルティング支援

『ferretメディア』：Webマーケティングメディア

▼run事業の各サービス

『formrun』：フォーム作成管理ツール

『bookrun』：日程調整自動化ツール

社名：株式会社ベーシック

代表者：代表取締役 秋山勝

所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月：2004年3月

事業内容：SaaS事業・メディア事業・BPaaS事業

URL：https://basicinc.jp/(https://basicinc.jp/)