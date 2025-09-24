トレーディングカードゲーム「Xross Stars」のアートブック『Xross Stars ART COLLECTION』が2025年11月14日（金）に発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年11月14日（金）に株式会社Game & Co.と株式会社Samurai工房との共同事業で開発しているトレーディングカードゲーム「Xross Stars」のイラストにフォーカスした書籍『Xross Stars ART COLLECTION』を刊行します。

KADOKAWA公式通販・カドストにて予約購入が可能です。その他ショップでの予約受付開始時期につきましては、各店舗の販売サイトなどでご確認ください。

※デザインは制作中のものです

「ぶいすぽっ！」「Crazy Raccoon」「Neo-Porte」をはじめとした、人気ストリーマーやVTuberたちが登場するカードゲーム「Xross Stars」の初画集が発売されます。

ブースターパック第1弾「Luminous Daybreak」や、スターターデッキ「初の栄冠」／「魔王降臨」に封入された100点以上のイラストを大収録。キービジュアルを担当したRyota-H氏と、本作のアートディレクターとの対談も掲載。また、本書限定の描きおろしPPチケットカードも付いてきます。

◆星々の煌めきを刻むイラストたち！

◆書誌情報

※デザインは制作中のものです

『Xross Stars ART COLLECTION』

監修：Game & Co.

発売日：2025年11月14日（金）

定価：3,520円（本体3,200円＋税）

仕様：B5判／144ページ／オールカラー

ISBN：978-4-04-685370-7

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322507000494/)

▼カドスト予約受付ページ

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322507000494/

◆「Xross Stars」とは

「Xross Stars」は、「共に、熱狂を」をコンセプトにした新作トレーディングカードゲームです。所属事務所やジャンルの垣根を越えて、個性豊かなタレントたちが交わり、それぞれのファンとともに新たな世界を広げていきます。Xross Starsは、esports大会やストリーム配信の熱狂的なシーンをタレントとともに創り上げ、その体験をプレイヤーの皆さまへお届けするトレーディングカードゲームです。

公式サイト：https://xross-stars.com/