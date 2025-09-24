GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”開催記念MIYASHITA PARK店で2日間限定復活！

KOZOホールディングス株式会社

KOZOホールディングス株式会社の子会社である株式会社TBJ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：檜垣周作）が運営するアメリカ発のメキシカン・ファストフード「Taco Bell」はGENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”開催を記念し、人気アーティスト・GENERATIONSのボーカル**数原龍友**（かずはら・りゅうと）さんとの初のコラボレーションメニュー、「6IX TACOS COMBO（シックス・タコス・コンボ）」を、宮下パーク店にて2025年9月27日(土)～9月28日(日)の2日間限定で発売いたします。

【開催概要】

・名称：GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”開催記念 MIYASHITA PARK店で2日間限定復活！

・期間：2025年9月27日(土)～9月28日(日)

・店舗：TacoBell MIYASHITA PARK店

・内容：GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”開催を記念し、MIYASHITA PARK店にてGENERATIONS 数原龍友さんコラボメニュー”6IX TACOS COMBO”を9月27日(土)、9月28日(日)の2日間限定で復活。

【数原龍友】

・生年月日/出身地：1992年12月28日生まれ、兵庫県尼崎市出身

・職業：アーティスト

・2012年11月、GENERATIONS from EXILE TRIBE のボーカルとしてメジャーデビュー。

グループ活動だけに留まらず、2019年にはソロ楽曲「Nostalgie」を配信リリース。

その後も数多くの楽曲を発表し、

2024年にはKAZ名義で初のソロアルバム「STYLE」をリリース。

また近年は「表現者」として音楽・出版・ファッションなど多方面にわたって活躍中。

Instagram:https://www.instagram.com/kaz_generations_official

X:https://x.com/ryuto_staff

YouTube:https://m.youtube.com/@offthemic_ryuto

【TacoBell】

【全米中心に7,000店舗、アメリカ発のメキシカン・ファストフード】

「タコベル」は、1962年にアメリカ・カリフォルニアでグレン・ベル氏が生み出したメキシカン・ファストフードのブランドです。注文を受けてから作られる「タコベル」のフレッシュなタコスやブリトーは瞬く間に人気を博し、タコスはアメリカ人にとって大人気の食べ物の一つとなりました。その人気はいまでも拡大し続けており、全米を中心に世界で7,000店舗以上を運営する世界でも有数のファストフードブランドとなっています。

【広がる！Taco Bell (タコベル) のおいしさ】

これまで、2015年4月に日本1号店である渋谷道玄坂店をオープンした後、都内ではアクアシティお台場店、神保町店、東京ドームシティ店、ミヤシタパーク店、中目黒店、有明ガーデン店等着実に店舗数を伸ばし、タコベルは日本国内で現在10店舗を展開中の他、数店舗が今後の出店を控えており、世界的にもますます高まりつつあるメキシコ料理人気の波に乗って、積極的に店舗展開を行ってまいります。

【株式会社TBJ】

▪本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6 盛田ビルディング

▪代表取締役社長：檜垣 周作

▪事業内容：メキシカン・ファストフードブランド「Taco Bell」の運営

▪公式URL : https://tacobell.jp/

Facebook : http://www.facebook.com/TacoBellJP

Instagram : @TacoBellJP http://www.instagram.com/tacobelljp

X : @TacoBellJP http://www.twitter.com/tacobelljp

【店舗一覧】

▪渋谷道玄坂店 東京都渋谷区道玄坂2-25-14 カネダイビル１F

▪アクアシティお台場店 東京都港区台場1丁目7番1号 アクアシティお台場3階

▪神保町店 東京都千代田区神田神保町1-8-5 神田神保町レジデンス1F・2F

▪東京ドームシティ店 東京都文京区後楽1丁目3番61号 東京ドーム D22-A区

▪阪急三番街店 大阪府大阪市北区芝田1-1-3 北館フェスティブコート1F

▪ノースポート・モール店 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポート・モール3F

▪MIYASHITA PARK店 東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK SOUTH3F

▪プレナ幕張店 千葉県千葉市美浜区ひび野2-4 プレナ幕張１F

▪中目黒店 東京都目黒区上目黒2-9-1 中目黒GS第１ビル １F

▪有明ガーデン店 東京都江東区有明2-1-8 2F

お問い合わせ

▪担当：鈴木

▪Tel : 03-6311-8894 / Mail : tbj@tacobell.jp