こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
多彩なコーヒーコンテンツが目白押しの 『COFFEE fun WEEK』 を10月1日（水）～9日（木）に開催！
スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京 限定の『東京ロースタリー ハーモニー ラテ』や世界チャンピオンバリスタによる特別トークセッションも！
スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社［本社所在地：東京都品川区、代表取締役最高経営責任者（CEO）：森井久恵］は、コーヒーカルチャーのさらなる発展を目指し10月1日に制定されている国際的記念日、「国際コーヒーの日」を祝い、コーヒーをもっと楽しく、身近に感じられる多彩なコンテンツをお客様にお届けする 『COFFEE fun WEEK（コーヒーファンウィーク）』を、2025年10月1日（水）から10月9日（木）まで展開いたします。
期間中は、スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京でほうじ茶の香ばしい甘みと、ふわふわのムースがエスプレッソを優しく包む『東京ロースタリー ハーモニー ラテ』を限定発売します。さらに「スターバックス グローバルバリスタチャンピオンシップ 2025」の世界チャンピオンと3位入賞者によるスペシャルトークセッションを実施します。また、全国の店舗でのブラックコーヒーが苦手な方でも楽しめる、カフェ ミストをアレンジしたテイスティングなど、コーヒーの奥深さと楽しさを存分に味わえる9日間をお届けします。
■ほうじ茶の香ばしさと、りんごの優しい甘さが調和する 『東京ロースタリー ハーモニー ラテ』
『東京ロースタリー ハーモニー ラテ』は、ほうじ茶を使用した香ばしさと甘みの感じるムース、リンゴシロップが優しい甘さと温かみをもたらす一杯です。東京 ロースタリー マイクロブレンド(TM)をエスプレッソで抽出すると、赤リンゴのようなやわらかな酸味、焙煎したゴマのような香ばしさが感じられます。これにオーツミルクを加えることでフルーティーな味わいに変化し、ほうじ茶のムースより香ばしさを引き立てます。コーヒー、ティー、バーテンダーの技術を掛け合わせて作られた、素材をつなぐように、訪れるお客様につながりを感じていただける、特別な思い出に寄り添う一杯です。
商品名：『東京ロースタリー ハーモニー ラテ』
価格：\1,200（店内ご利用の場合）\1,178（お持ち帰りの場合）
※表示価格は税込の総額表示となります。
取り扱い店舗：スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京
販売期間：2025年10月1日（水）～10月31日（金）予定
※オーツミルクを使用しております。オーツミルクは、牛乳や乳飲料ではありませんが、本商品には乳成分を含みます。
■ 世界チャンピオンバリスタが紡ぐ"Farm to Cup"の物語
10月3日（金）、スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京 4階 AMUインスピレーションラウンジにて、「この一杯ができるまで ～バリスタとマスターロースターが語る"Farm to Cup"～」と題したトークセッションを開催します。「スターバックス グローバルバリスタチャンピオンシップ 2025」（以降、GBC2025）で優勝した下出伸喜、第3位入賞の菅原孝宏、そしてマスターロースターの木戸田直子が登壇。コーヒー豆がどのように育てられ、収穫、加工、輸送を経てどんな想いと熟練の技で焙煎しているか。生産者から大切に届けられたコーヒー豆を一杯のコーヒーへと紡ぐストーリーを、自身の経験を交えてお伝えします。
開催概要
日時：2025年10月3日（金）19：00～20：00
場所：スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京
4階 AMUインスピレーションラウンジ
料金：無料
参加方法：本イベントは事前予約制です。詳細、ご予約は予約ページ（TableCheck）にてご確認ください。
※お電話やSNSでのご予約・お問い合わせは承れません。
予約ページ：https://www.tablecheck.com/shops/event-roastery/reserve?menu_lists=68c28ba4f450a7e99222bd54
予約開始日：9月24日（水）10時～
定員：22名
■ 全国の店舗で楽しむカフェミストのアレンジFunテイスティング
COFFEE fun WEEK期間中、10月8日（水）、9日（木）の2日間、全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）にて、優しいコーヒーの案内人としてパートナー（従業員）がお客様にCoffee story／Craft／Connectionを体現するテイスティング活動を行います。GBC2025アンバサダーのレシピを参考に、スマトラを使ったカフェミストをアレンジ。パートナーとの会話とともに、店舗ごとのオリジナルのアレンジをしたカフェミストをお楽しみください。
■ 店舗の廃棄豆から生まれた「コーヒー染め手ぬぐい」がスターバックス(R) リワード オリジナルグッズに登場
スターバックス(R) リワード オリジナルグッズとして、店舗で賞味期限切れとなり、廃棄する予定だったコーヒー豆で染めた、サステナブルな手ぬぐいを10月15日（水）より400 Starsで交換開始します。アーティスト太田翔伍氏によるデザインで、「More COFFEE to love」をコンセプトに、たくさんのコーヒーに関連するモチーフを詰め込みました。スターバックス(R) リワードを象徴するHouse Greenの顔料プリントと、コーヒー豆による染めが生み出す独特の風合いが特長。本来廃棄されるはずだった豆が変身し、スターバックスの"飲まない"コーヒーを、いつでも身近に感じていただけるアイテムです。
概要
商品名：【Starbucks(R) Rewards限定】 コーヒー染め手ぬぐい
必要Star数：400 Stars
交換開始日：2025年10月15日（水）10:00～
※交換開始日は前後する場合がございます。
生地：文(ぶん)生地
サイズ：約330×900mm
地色：コーヒー染め
「『COFFEE fun WEEK』の9日間を通じて、一杯のコーヒーに込められた物語と新たな発見に出会う、特別なひとときへ皆様をお誘いします。
本件に関するお問合わせ先
お客様からのお問合わせ先 0120-336-388
※間違い電話が多くなっておりますのでお気を付けください
（10:00-18:00年中無休、国際電話、IP電話からは03-5745-5890）
