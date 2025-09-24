世界の油糧種子市場は、植物性タンパク質の需要と食用油の消費の増加により、2033年までに3,315億米ドルに達すると予測されています。
油糧種子産業予測（2025～2033年）に関する世界市場インサイト
世界の油糧種子市場は、今後10年間で力強い成長が見込まれています。2024年には2,308億米ドルと推定される市場規模は、2033年には3,315億米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間中は年平均成長率（CAGR）4.1%で着実に拡大すると見込まれています。この急成長は、健康と持続可能性への意識の高まりを背景に、植物由来油、バイオ燃料、高タンパク質食品への需要が高まっていることが主な要因です。
食用油と植物性タンパク質の需要増加が市場拡大を促進
油糧種子市場を牽引する主な要因の一つは、家庭用および業務用食品に使用される食用油、特に大豆油、ひまわり油、キャノーラ油の世界的な消費量の急増です。世界中で食の嗜好が低コレステロールやトランス脂肪酸フリーへと移行するにつれ、油糧種子由来の油が広く普及しています。さらに、植物性タンパク質、特に大豆や菜種からの需要の増加も、市場拡大に大きく貢献しています。ベジタリアンやビーガン、そしてフレキシタリアンのライフスタイルの普及に伴い、食品メーカーは油糧種子ミールやタンパク質濃縮物を幅広い食品・飲料製品に取り入れるようになっています。
大豆の優位性は揺るぎないが、ニッチセグメントにも将来性あり
様々な油糧種子の中で、大豆は食品、飼料、工業分野における多様な用途から、依然として世界市場を支配しています。しかし、ヒマワリ、亜麻仁、綿実、紅花といったニッチな油糧種子も、その独特な油脂組成と栄養補助食品としての利点から、注目を集めています。これらの特殊油は、化粧品、医薬品、高級食品への利用が拡大しており、その商業的魅力はさらに高まっています。
同時に、菜種（キャノーラ）は飽和脂肪酸含有量が低く、バイオ燃料生産に適していることから、その利用が増加しています。これは特に、環境規制により油糧作物由来のバイオディーゼルを含む再生可能エネルギー源の導入が促進されている欧州と北米で顕著です。
バイオ燃料の統合と産業利用が成長の可能性を高める
産業部門、特にバイオ燃料生産は、油糧種子市場において重要な役割を果たしつつあります。世界各国の政府は持続可能なエネルギー政策を実施し、バイオ燃料の混合に対する補助金を支給しており、これが油糧種子の栽培を促進しています。例えば、大豆油と菜種油はバイオディーゼル製造の重要な原料であり、油糧種子はクリーンエネルギーへの移行における戦略的資源となっています。
さらに、潤滑油、バイオプラスチック、化粧品などの非食用用途によって、油糧種子の商業的利用範囲は着実に拡大しています。こうした用途の多様化は、価格変動や農業上の課題に対する市場の回復力を高めています。
アジア太平洋地域が消費をリード、北米はイノベーションに注力
地理的に見ると、アジア太平洋地域は世界の油糧種子市場で最大のシェアを占めており、中国やインドといった国々は人口の多さと中流階級の増加により消費をリードしています。可処分所得の増加、都市化、食生活の多様化は、植物油や油糧種子由来物を含む加工食品の需要を刺激しています。
一方、北米とヨーロッパは、特に非遺伝子組み換え、有機、高オレイン酸油糧種子品種の開発において、重要なイノベーションハブとなっています。これらの地域は、収量と品質の向上を目指し、農業バイオテクノロジー、持続可能な農業、付加価値加工にも多額の投資を行っています。
https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/oilseeds-market
