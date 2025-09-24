運動会や秋のアウトドアをより快適に！定番アイテムがお得な７日間！「THE LOGOS WEEK」10月1日(水)より開催！

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、定番アイテムをはじめアウトドアをさらに楽しくするプラスワンアイテムをお得にご購入できる「THE LOGOS WEEK」を2025年10月1日(水)から10月7日(火)まで開催いたします。また、ロゴスショップでは、たくさんのテントを見て触って体験できる「テントフェスタ」も開催いたします。

【THE LOGOS WEEK/テントフェスタ 】https://www.logos.ne.jp/special/188

本イベントは、定番アイテムやアウトドアをさらに楽しくするプラスワンアイテムをお得にご購入いただけるイベントです。

三重県の伝統産業「萬古焼」とLOGOSのコラボアイテム「LOGOS×萬古焼 楓印・ダッチオーブン」やBBQ・鍋料理・串焼きもできるカスタム可能なスタンド式たき火台「LOGOS theピラミッド篝火 L 」など厳選した５アイテムを全国のロゴスショップおよび公式オンライン店にて特別価格でお得にご購入いただけます。

また、一部のLOGOS製品取扱店舗では、キャンプに欠かせないテントやランタンなどの定番アイテムや、リラックスできるチェアやテーブル、グリルやクッカーといった調理器具やアウトドア料理が楽しくなるアイテムなどを特別価格でお得にご購入いただけます。

さらに、全国のロゴスショップでは同期間中、キャンプの最重要アイテムであるテントの組立て体験などを通じて、キャンプの準備と練習ができるイベント「テントフェスタ」を実施いたします。

新作を含むさまざまなテントの展示や、スタッフによるテント設営の実演を見ることができるほか、スタッフからレクチャーを受けながらテントの設営や撤収の体験・練習も可能です。実際にアイテムに触れることで設営方法をマスターでき、安心してキャンプに臨むための準備ができるだけでなく、自分にぴったりなテントに出会うことにもつながります。

テントフェスタ期間中は、紫外線や害虫の侵入を防ぐ「デビルブロックEX」を搭載した家族6人でも広々使える「グランベーシック 3ルームトンネルドーム WXL-BB」をはじめ、厳選した3アイテムのテント及びタープを特別価格で販売いたします。

また、ご購入者様限定でテントマット＆シートをお得にご購入いただけるほか、LOGOS FAMILY会員の方はオリジナルシールが当たる「KAMADO de カプセルトイ」にもご参加いただけます。

さまざまなアイテムをお得に購入できる「THE LOGOS WEEK」と、たくさんのテントを見て、触って、組立て体験できる「テントフェスタ」に、キャンプデビューをお考えの方はもちろん、アウトドア経験者の皆様もぜひお越しください。

THE LOGOS WEEK

▽実施期間

2025年10月1日(水)～10月7日(火)

▽実施店舗

全国のロゴスショップおよび公式オンライン店、一部のLOGOS製品取扱店舗

【THE LOGOS WEEK】https://www.logos.ne.jp/special/188

▽実施内容

三重県の伝統産業「萬古焼」とLOGOSのコラボアイテム「LOGOS×萬古焼 楓印・ダッチオーブン」やBBQ、鍋料理、串焼きもできるカスタム可能なスタンド式たき火台「LOGOS theピラミッド篝火 L 」アウトドアで囲炉裏スタイルが楽しめる「アイアン囲炉裏テーブル」など厳選した５アイテムを全国のロゴスショップおよび公式オンライン店で特別価格でお得にご購入いただけます。

また、一部のLOGOS製品取扱店舗では、キャンプに欠かせないテントやランタンなどの定番アイテムや、リラックスできるチェアやテーブル、グリルやクッカーといった調理器具やアウトドア料理が楽しくなるアイテムなどを特別価格でお得にご購入いただけます。

※店舗により、対象製品が異なる場合がございます。詳しくは直接店舗までお問い合わせください。

※画像はイメージです。

詳しくはこちら :https://www.logos.ne.jp/products/filter?purposes%5B%5D=635

テントフェスタ

▽実施期間

2025年10月1日(水)～10月7日(火)

▽実施店舗

全国のロゴスショップ（一部店舗を除く）

※開催店舗詳細は下記をご覧ください。

【 テントフェスタ 】https://www.logos.ne.jp/special/188

▽実施内容

ロゴスのおまつり「テントフェスタ」は、今秋キャンプデビューを考えている皆様を応援します。

キャンプの最重要アイテム＝テントを実際に見て、触って、組立て体験できる7日間。

また、テントフェスタ期間中は、厳選した3アイテムのテント及びタープを特別価格でご購入いただけるほか、テントご購入者様限定でテントマット＆シートをお得にご購入いただけます。

LOGOS FAMILY会員の方はオリジナルシールが当たる「KAMADO de カプセルトイ」にご参加いただけます。

※「KAMADO de カプセルトイ」の参加には、LOGOS FAMILY会員登録＆アプリでの店舗フォローが必要なほか、参加は1日1回までとなります。

テントフェスタの楽しみ方

多数のテント展示＆テント組立て体験実施！

普段見られない大型テントなどいろんなテントを直接チェック！スタッフと一緒に組立て体験もできるので、初心者の方でも安心して楽しめます。

※当日ご覧いただける製品は店舗によって異なります。詳細はお近くの店舗までお問い合わせください。

※画像はイメージです。※画像はイメージです。

テント購入者限定！テントマット＆シートをお得にゲット！

テントフェスタ期間中、テントをご購入いただいたお客様限定で、テントマット＆シートをお得にご購入いただけます。テントの中に敷くことで地面の凹凸をやわらげ、冷気や湿気を遮断するインナーマットは秋冬キャンプのマストアイテムです。グランドシートは、テントの下に敷けば、汚れや摩耗、浸水を防いでくれるので、ぜひ新しく購入したテントとあわせてご使用ください！

※画像はイメージです。

大人気！「KAMADO de カプセルトイ」開催！

LOGOS FAMILY会員登録＆店舗フォローで、大人気「KAMADO de カプセルトイ」にチャレンジ。

LOGOSオリジナルキャラクター「ロゴスのえほん」のシールが当たるチャンス！

お得な特典が盛りだくさんのLOGOS FAMILY会員は、事前登録がおすすめです。

●LOGOS FAMILY会員：https://www.logos.ne.jp/logos_family

「ロゴスえほん」シール※画像はイメージです。

＜ロゴスのえほん とは＞

火くん、水くん、木くんと自然界の仲間たちの暮らしを描くLOGOSオリジナルのえほん。

LOGOS初のこども向けの冊子で、「火くん」「水くん」「木くん」をそれぞれ主人公とした3冊をラインアップ。物語を通して自然とアウトドアに触れることができ、読み聞かせをすれば家族キャンプに行くのが楽しみになるえほんシリーズです。

1冊あたり税込500円で絶賛販売中。

【 ロゴスのえほん 】https://www.logos.ne.jp/special/163

■イベント詳細は以下のURLよりご覧ください

【THE LOGOS WEEK/テントフェスタ 】https://www.logos.ne.jp/special/188

