こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
NVIDIA、トヨタなど各業界から最新のシミュレーション技術が集結する「Ansys Simulation World 2025 Japan」を10月10日にANAインターコンチネンタルホテル東京で開催
本年は「人類の進歩を促進する革新者に力を」をサブテーマに、エンジニアリングシミュレーションの最新事例をはじめ、国内業界リーダーをお迎えしたキーノートセッション、スポンサー企業様による展示ブースなどをご覧いただけます。
マルチフィジックスシミュレーションやミッションエンジニアリングソフトウェアを含む、デジタルエンジニアリング製品を取り扱うアンシス・ジャパン株式会社（東京・新宿区）は、10月10日（金）にANAインターコンチネンタルホテル東京にて、年に1度のフラグシップイベント「Ansys Simulation World 2025 Japan」を開催します。当イベントは、最新のシミュレーション技術やものづくりのDX、各産業の先端分野で次世代製品やサービスの開発、変革に従事されているお客様を対象としております（聴講無料、要事前登録）。
Ansys Simulation World 2025 JapanURL：https://www.event-entry.net/ansys/
2025年は、「Inspire」「Equip」「Empower」に「Digital Safety Conference」を加えた4つのテーマで、日本開催の対面イベントとして東京よりお届けします。エンジニアリングシミュレーションを活用した最新事例を多数ご聴講いただけるほか、国内業界リーダーをお迎えしたキーノートセッション、スポンサー企業様による展示ブースなどをご覧いただくことができます。シミュレーションにおける現在と今後のトレンドが１日で掴めるイベントになっています。
当イベントでは、当社の他、実際に半導体や自動車などの業界におけるエンジニアリングシミュレーションやデジタル化に取り組んでいらっしゃるメーカー様、研究所・大学の皆様など、産学官問わず幅広い業界からのご講演をいただきます。
シミュレーションによる活用事例にご興味をお持ちの方や、ものづくりのデジタル化を推進し、各産業の先端分野で次世代製品やサービスの開発、変革に従事する皆様のご参加をお待ちしております。
--------------------------------------イベント概要--------------------------------------
◇ イベントタイトル：Ansys Simulation World 2025 Japan
◇ 開催日時：2025年10月10日（金）10:00-19:30
◇ 会場：ANAインターコンチネンタルホテル東京
◇アクセス：
東京メトロ銀座線、東京メトロ南北線「溜池山王駅」 13番出口より徒歩1分
東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」 3番出口より徒歩2分
東京メトロ千代田線「赤坂駅」5番出口より徒歩10分
※「国会議事堂前駅」は「溜池山王駅」出口をご利用ください
◇ 住所：東京都港区赤坂1-12-33 地下1階（受付1階）
◇ 開催形式：会場開催のみ
◇URL : https://www.event-entry.net/ansys/
◇ 対 象 者：
• シミュレーションによる活用事例にご興味をお持ちのお客様
• ものづくりのデジタル化を推進し、各産業の先端分野で次世代製品やサービスの開発、変革に従事するお客様
• Ansys製品をご利用中のお客様
--------------------------------------------------------------------------------------------
【当日のプログラム】
各分野で世界をリードする20社を超えるゲストスピーカーによる事例セッション、官庁、大学、団体様による多彩なプログラムで構成されています。
最新のプログラムと講演内容は以下をご参照ください、
https://www.event-entry.net/ansys/registration/
※ プログラムは予告なく変更になる場合がございます
Synopsysについて
Synopsys, Inc. (Nasdaq: SNPS）は、シリコン to システムのエンジニアリング・ソリューションのリーディング・カンパニーであり、AIを活用した製品の迅速なイノベーションを支援し、業界をリードするシリコン設計/IPならびにシミュレーション/解析ソリューション、設計サービスを提供している。幅広い業界の顧客企業と緊密に連携して、その研究開発能力と生産性を最大化し、明日の創造性に火をつける今日のイノベーションを推進している。詳細情報は、 https://www.synopsys.com/ja-jp.html より入手可能。
関連リンク
Ansys Simulation World 2025 Japan
https://www.event-entry.net/ansys/
