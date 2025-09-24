バレーボール男子日本代表応援！ ロングクッションプレゼントキャンペーン

株式会社 ジャパネットホールディングス

株式会社ジャパネットホールディングス（本社：長崎県佐世保市／代表取締役社長 兼 CEO：高田旭人）は、バレーボール男子日本代表を応援して本キャンペーンのために作成したオリジナル賞品のプレゼントキャンペーンを実施いたします。

■ キャンペーン概要

本キャンペーンページにあるボタンから生成された文章をX（旧Twitter）で投稿いただいた方の中から、抽選で5名様にオリジナルデザインのロングクッションをプレゼントいたします。

■キャンペーンページ： https://corporate.japanet.co.jp/newsrelease/20250911/(https://corporate.japanet.co.jp/newsrelease/20250911/)

■ 応募期間：～ 2025年10月2日（木）23時59分

■ 賞品：オリジナルデザインロングクッション全5種 各選手1名様

（小野寺 太志選手・宮浦 健人選手・高橋 藍選手・小川 智大選手・石川 祐希選手）

■ 応募資格

- 日本国内にお住まいの方- Xのアカウントをお持ちで、公開設定にされている方

■ 応募方法

- Xにログイン。- ジャパネットX公式アカウント（@JAPANET_media）をフォロー。- 本ページにアクセスし、希望選手の「応募する」ボタンをクリック（タップ）してください。- 自動で生成されたテキストとハッシュタグを編集せずに、投稿してください。- 上記で応募完了です。

■ 当選発表

- 応募期間終了後、厳正なる抽選の上、当選者を決定いたします。- ご当選された方には、ジャパネットのX公式アカウント（@JAPANET_media）より、10月13日までにダイレクトメッセージ（DM）にてご連絡いたします。- DMに記載された案内に従い、指定の期間内に賞品発送に必要な情報（お名前、ご住所、お電話番号など）をご入力ください。

■ ご応募に関するご注意

【ご応募について】

・応募にはXのアカウントが必要です。

・アカウントを非公開設定にしている場合は、抽選の対象外となります。

【当選について】

・当選の権利はご本人のもので、第三者に譲渡・換金することはできません。

・賞品の発送は日本国内に限らせていただきます。

・お客様のご住所・転居先が不明などで賞品がお届けできない場合は、当選を無効とさせていただきます。

・賞品の返品・交換はできません。

【以下の場合は、応募および当選が無効となります】

・本応募要項に違反した場合。

・キャンペーンの運営を妨げる行為を行った場合。

・特定の個人や団体を誹謗中傷する内容、公序良俗に反する内容、その他弊社が不適切と判断する内容を投稿している場合。

・不正なアカウントを利用して応募した場合。

・Xの利用規約に違反する行為を行った場合。

・その他、弊社が悪質または不適切と判断した場合。

【個人情報の取り扱いについて】

・当選者様からご提供いただいた個人情報は、賞品の発送、および本件に関する諸連絡にのみ利用いたします。

・お客様の個人情報を、お客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはございません（法令等により開示を求められた場合を除く）。

・その他、個人情報の取り扱いに関しましては、弊社のプライバシーポリシー（https://corporate.japanet.co.jp/privacy/）をご参照ください。

【免責事項】

・本キャンペーンは、X社の協賛・支持・運営によるものではなく、X社とは一切関係ありません。本キャンペーンに関するお問い合わせは、X社ではお受けしておりません。

・本キャンペーンへの応募に関連して、応募者または第三者に損害が発生した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

・Xの仕様・規約の変更やシステムの障害、その他弊社が必要と判断した場合には、予告なく本キャンペーンを中断・中止、または内容を変更することがございます。あらかじめご了承ください。

スポーツを通じて「今を生きる楽しさ」を！

一瞬一瞬に全力を尽くすスポーツの姿は、ジャパネットが掲げる“「今を生きる楽しさ」を！”という想いそのものです。その感動と情熱を社会と分かち合うため、私たちはバレーボール、サッカー、バスケットボール、野球など、様々なスポーツの支援に力を注いでいます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7moENExbV6A ]

【バレーボール】

未来の日本代表を数多く輩出してきた「春の高校バレー JVA全日本バレーボール高等学校選手権大会」には、2011年より特別協賛しています。“「今」この一本に夢をのせて。”をスローガンに、高校生の皆さんが最高の輝きを放つ舞台となるよう全力で応援しています。 また、2019年からは公益財団法人 日本バレーボール協会のオフィシャルパートナーとして、世界の舞台で戦う日本代表チームの活躍もサポートしています。

【サッカー】

プロサッカークラブ「V・ファーレン長崎」とは、2009年よりメインスポンサーとして共に歩み、2017年からはオーナー企業として経営にも参画。サポーター、そして地域の皆様と、より大きな感動を共有できるクラブを目指しています。 2024年10月に開業したホームスタジアム「PEACE STADIUM Connected by SoftBank」を中核とする「長崎スタジアムシティ」の企画・運営を通じ、クラブと共に長崎の未来を創造していきます。

【バスケットボール】

サッカーを通じて長崎の皆様と分かち合った喜びや感動を、バスケットボールでも届けたい。その想いを胸に、B1リーグに所属するプロバスケットボールクラブ「長崎ヴェルカ」を2020年に立ち上げました。単なる強さだけでなく、人間的な魅力も兼ね備え、子どもたちが憧れる存在となることを目指します。