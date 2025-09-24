½é¤á¤Æ¤Î¥Ø¥¢Í½Ìó¤¬¡ÈÈ¾³Û¡É¤Ë¡ª¡©¡Ö50¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¡ÃÈþÍÆÍ½Ìó¥¢¥×¥êNailie Beauty
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥êー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÀõÁÒ·ò¸ã¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÈþÍÆÍ½Ìó¥¢¥×¥ê¡ÖNailie Beauty¡Ê¥Í¥¤¥êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢½é¤á¤Æ¥Ø¥¢Í½Ìó¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÈ¾³Û¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡× ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡¦ÂÐ¾Ý¼Ô¡§¥Í¥¤¥êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤Ë¤Æ¥Ø¥¢Í½Ìó¤ò½é¤á¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯Êý
¡¦ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§»Ü½ÑÆü¤¬2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë～10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦ÆâÍÆ¡§ÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤Î¥Ø¥¢Í½Ìó¡Ê»Ü½Ñ´°Î»¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·èºÑ¶â³Û¤Î50¡óÊ¬¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç´Ô¸µ
¡¦´Ô¸µ¾å¸Â¡§1¥æー¥¶ー¤¢¤¿¤êºÇÂç5,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê1¥Ý¥¤¥ó¥È¡á1±ßÁêÅö¡Ë
¡¦Å¬ÍÑ¾ò·ï¡§¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤´ü´ÖÃæ1²ó¸Â¤ê¡ÊºÇ¤âÁá¤¤»Ü½ÑÆü»þ¤Î·èºÑ¤Î¤ß¡Ë
¢¨¥¯ー¥Ý¥óÍøÍÑ¤ä¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍøÍÑ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤ÏÂÐ¾Ý³°
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://magazine.nailie.jp/50percentpointsreturn/
¢£¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦ÄÌ¾ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÊ¬¤Ï·èºÑ´°Î»¸å¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤è¤ëÄÉ²Ã´Ô¸µÊ¬¤Ï¡¢»Ü½Ñ´°Î»¸å¡¢2025Ç¯12·îÃæ¤ËÉÕÍ¿Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥Í¥¤¥êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ーÆâ¤Î·èºÑ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ê´¹¶â¡¦¾ùÅÏÉÔ²Ä¡Ë¡£
¡¦ÉÔÀµÍøÍÑ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÉÕÍ¿ºÑ¤ß¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Î¥¤¥áー¥¸
¡¦5,000±ß¤Î»Ü½Ñ ¢ª 2,500¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡ÊÄÌ¾ïÊ¬¤ò°ú¤¤¤Æ2,450¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¡Ë
¡¦14,000±ß¤Î»Ü½Ñ ¢ª 5,000¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡Ê¾å¸ÂÅ¬ÍÑ¡¢¼ÂºÝ¤ÎÉÕÍ¿¤Ï4,860¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
´Ô¸µ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼¡²ó°Ê¹ß¤ÎÍ½Ìó·èºÑ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£Nailie Beauty¡Ê¥Í¥¤¥êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡Ë¤È¤Ï
Nailie Beauty¤Ï¡¢¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¡¦¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¡¦ÈþÍÆ»Õ¤Ê¤É¤Î¡Ö¥Ó¥åー¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤¬Åê¹Æ¤·¤¿300ËüËç°Ê¾å¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¹¥¤ß¤òÁª¤Ó¡¢Ã´Åö¼ÔËÜ¿Í¤ËÄ¾ÀÜÍ½Ìó¤Ç¤¤ëÈþÍÆÍ½Ìó¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=Nzh9QRht7Hs ]
¡¦Îß·×¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¡§300Ëü·ï°Ê¾å
¡¦ÅÐÏ¿¥Ó¥åー¥Æ¥£¥¹¥È¿ô¡§35,000¿Í°Ê¾å
¡¦SNS´¶³Ð¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÂ¨Í½Ìó
¡¦DMµ¡Ç½¤Ç»öÁ°ÁêÃÌ¤â²ÄÇ½
¡¦·èºÑ¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤Ç´°·ë¡Ê¸åÊ§¤¤·èºÑatone¤âÍøÍÑ²Ä¡Ë
¡¦ÅöÆü¥¥ã¥ó¥»¥ë¤â°Â¿´¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁÊÝ¾ÚÀ©ÅÙ
¥¹¥Þ¥Û¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢Í½Ìó¤«¤é»Ü½Ñ¡¢»ÙÊ§¤¤¤Þ¤Ç¤¬¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë´°·ë¡£Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÈþÍÆ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥×¥ê¥¿¥¤¥È¥ë¡§Nailie Beauty¡Ê¥Í¥¤¥êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡Ë¢¨µìNailie¡Ê¥Í¥¤¥êー¡Ë
¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥É
¡¡iOS ¡§https://itunes.apple.com/jp/app/nailie/id1251330322
¡¡Android ¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.nailie.app.android
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡ ¡§https://nailie.jp
¡¦¸ø¼°Instagram(NAIL) ¡§https://www.instagram.com/nailiejp/
¡¦¸ø¼°Instagram(EYE)¡§https://www.instagram.com/nailie_eye/
¡¦¸ø¼°Instagram(HAIR)¡§https://www.instagram.com/nailie_hair/
¡¦¸ø¼°X¡¡¡¡¡¡ ¡§https://twitter.com/Nailiejp
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥êー
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-15-12 LAIDOUT SHIBUYA 4F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÀõÁÒ·ò¸ã
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2016Ç¯9·î15Æü
URL¡¡¡¡¡§https://nailie.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¡¢±¿±Ä