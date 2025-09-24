ラック、マルチクラウド運用のセキュリティを向上させる 「Microsoft Defender for Cloud向け導入・活用支援サービス」を提供開始
株式会社ラック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村山 敏一、以下 ラック）は、複雑化するクラウド環境のセキュリティ強化に向けて、マイクロソフト社の「Microsoft Defender for Cloud」を活用した「Microsoft Defender for Cloud向け導入・活用支援サービス」を、2025年9月24日より提供します。
Microsoft Defender for Cloud向け導入・活用支援サービス
https://www.lac.co.jp/system/defender-for-cloud.html
総務省が2025年5月30日に発表した「令和6年通信利用動向調査」※によると、企業のクラウドサービス利用率は8割を超え、Microsoft AzureやAWSなどを用途に応じ使い分けるケースが増加しています。また、各クラウドサービス間での機能拡張も急速に進む一方、初期設定のまま運用したり、安全性が不明なまま運用し続けたりするなど、統制的なセキュリティ管理に課題が生じています。
※ 総務省「令和6年通信利用動向調査の結果」
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/250530_1.pdf
特に、生成AIや業務用AIなどの活用が加速しAI Agentの活用が見えてきた現在、AI Agentの恩恵を安全かつ最大限に享受するためには、まずクラウド環境を堅牢に整備しておくことが不可欠です。クラウドの安全性を高めておくことで、将来AIが扱う膨大なデータやモデルを安心して預けられる土台が築かれ、AI導入の次のステップをスムーズに進められます。
マイクロソフト社はこうした市場背景を踏まえ、Microsoft Azureにとどまらず、AWSやGoogle Cloudなどマルチクラウドに対応したセキュリティ運用を支えるクラウドネイティブアプリケーション保護プラットフォーム（CNAPP）「Microsoft Defender for Cloud」を提供しています。Microsoft Defender for Cloudは、開発段階からセキュリティを組み込むDevSecOpsや、多くの企業で導入が進むCSPM（Cloud Security Posture Management）、CWPP（Cloud Workload Protection Platform）の機能を統合したソリューションです。さらに、他のマイクロソフト社のサービスと組みあわせることで、エンドポイントからオンプレミス環境、クラウドまでトータルでのセキュリティを実現できます。
ラックは、これまで数多くのクラウドインテグレーションを支援する中で、組織としてまとまったセキュリティ統制管理を行おうとする場合、自社のセキュリティレベルの可視化が課題となっていると認識しています。そこで、「Microsoft Defender for Cloud」の機能を最大限に活かした導入と運用を支援する「Microsoft Defender for Cloud向け導入・活用支援サービス」を提供し、企業が安心してクラウドを活用できる基盤づくりを後押しします。
●サービスの特長
・現在のセキュリティレベルをスコアリング
現在利用中のクラウドサービスのセキュリティレベルを、Microsoft Defender for Cloudを活用して把握します。一般的に必要とされるセキュリティ設定と比較することで、自社の現状をスコアリングで可視化します。改善の優先度を明確にしやすく、経営層への説明や投資判断の根拠としても活用できます。
・お客様にあわせた運用改善を支援
設定の改善箇所の優先度を定め、設定が及ぼす影響範囲を確認し、稼働中のシステムに支障が出ないかを見極めたうえで、設定の変更に伴うリスクを認識する必要があります。お客様の状態にあわせた優先度設定や改善方針を提案し、無理なく着実な運用改善を支援します。
・利用開始後も運用を継続支援
