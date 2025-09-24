【11月24日開催】神戸市西区の高校生が企画・運営を担うダンスイベント「NISHIKUまるごとダンスフェス」を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330305&id=bodyimage1】
日本文化の利活用やイベント企画・制作に取り組む一般社団法人おんげん（代表理事：佐藤玄主、所在地：兵庫県神戸市、以下おんげん）は、神戸市西区による「高校生によるダンスイベントの企画・運営業務」を受託し、西区役所・兵庫県立神戸学園都市高等学校・兵庫県立神戸高塚高等学校と連携したダンスイベント「NISHIKUまるごとダンスフェス ～NEXT STAGE 次の一歩へ～」を2025年11月24日（月曜・振替休日）に開催いたします。
１．イベント開催日時
2025年11月24日（月曜・振替休日）10：00開場～15：00終了予定
２．実施会場
西神中央公園（西区糀台6丁目1番）
※雨天時：ユニバードーム（西区学園西町1丁目4番）
３．イベント内容
（1）ダンスステージ（10月31日まで出場者募集中）
・ダンスバトル：２on２フリースタイルでダンスのスキルを競います。プロダンサーのゲスト審査員と学生審査員によって審査し、上位者には記念品・西区産品を贈呈。
※ゲスト審査員：YouYA（井口夢有也）
・ダンスパフォーマンス：日頃の練習の成果を発揮したい方、友達と一緒にダンスを踊りたい方など、自由な形でパフォーマンスを披露します。
（2）参加型イベント
・景品付きのビンゴや、西区連合婦人会ご協力のもと参加者全員での盆踊りなど、来場者みんなで一緒にイベントを楽しみましょう！
（3）ブースエリア
・高校生ブース：両校の学生が企画・運営するブースです。子ども向けのブースや学生によるワークショップ等を予定しています。
・一般ブース：物販や各種ワークショップなどの出店を予定しています。
・アスリートブース：トップスポーツチームによる体験型ブースです（雨天中止）
・飲食ブース：キッチンカーの出店を予定しています。
※最新のイベント内容は、随時ホームページを更新しますのでご確認ください。
４．ダンスステージ出演者募集
ダンスバトル、ダンスパフォーマンスの出演者を募集します。
（1）募集期間 2025年９月22日（月）～10月31日（金）
（2）募集要項・申込方法 以下の神戸市ホームページからご確認ください
５．実施体制
主催：西区総務部地域協働課
協力：神戸学園都市高等学校、神戸高塚高等学校、西区連合婦人会
運営事業者：一般社団法人おんげん（西区より運営を受託）
６．ホームページ
・神戸市ホームページ：
https://www.city.kobe.lg.jp/k25836/kuyakusho/nishiku/oshirase/event/koukousei.html
・おでかけKOBE：
https://event.city.kobe.lg.jp/event/UrqmEikRr9q2WCIpK1HE
配信元企業：一般社団法人おんげん
日本文化の利活用やイベント企画・制作に取り組む一般社団法人おんげん（代表理事：佐藤玄主、所在地：兵庫県神戸市、以下おんげん）は、神戸市西区による「高校生によるダンスイベントの企画・運営業務」を受託し、西区役所・兵庫県立神戸学園都市高等学校・兵庫県立神戸高塚高等学校と連携したダンスイベント「NISHIKUまるごとダンスフェス ～NEXT STAGE 次の一歩へ～」を2025年11月24日（月曜・振替休日）に開催いたします。
１．イベント開催日時
2025年11月24日（月曜・振替休日）10：00開場～15：00終了予定
２．実施会場
西神中央公園（西区糀台6丁目1番）
※雨天時：ユニバードーム（西区学園西町1丁目4番）
３．イベント内容
（1）ダンスステージ（10月31日まで出場者募集中）
・ダンスバトル：２on２フリースタイルでダンスのスキルを競います。プロダンサーのゲスト審査員と学生審査員によって審査し、上位者には記念品・西区産品を贈呈。
※ゲスト審査員：YouYA（井口夢有也）
・ダンスパフォーマンス：日頃の練習の成果を発揮したい方、友達と一緒にダンスを踊りたい方など、自由な形でパフォーマンスを披露します。
（2）参加型イベント
・景品付きのビンゴや、西区連合婦人会ご協力のもと参加者全員での盆踊りなど、来場者みんなで一緒にイベントを楽しみましょう！
（3）ブースエリア
・高校生ブース：両校の学生が企画・運営するブースです。子ども向けのブースや学生によるワークショップ等を予定しています。
・一般ブース：物販や各種ワークショップなどの出店を予定しています。
・アスリートブース：トップスポーツチームによる体験型ブースです（雨天中止）
・飲食ブース：キッチンカーの出店を予定しています。
※最新のイベント内容は、随時ホームページを更新しますのでご確認ください。
４．ダンスステージ出演者募集
ダンスバトル、ダンスパフォーマンスの出演者を募集します。
（1）募集期間 2025年９月22日（月）～10月31日（金）
（2）募集要項・申込方法 以下の神戸市ホームページからご確認ください
５．実施体制
主催：西区総務部地域協働課
協力：神戸学園都市高等学校、神戸高塚高等学校、西区連合婦人会
運営事業者：一般社団法人おんげん（西区より運営を受託）
６．ホームページ
・神戸市ホームページ：
https://www.city.kobe.lg.jp/k25836/kuyakusho/nishiku/oshirase/event/koukousei.html
・おでかけKOBE：
https://event.city.kobe.lg.jp/event/UrqmEikRr9q2WCIpK1HE
配信元企業：一般社団法人おんげん
プレスリリース詳細へ