空調用グリル世界市場2025年、グローバル市場規模（木製、アルミ製）・分析レポートを発表
2025年9月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「空調用グリル世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、空調用グリルグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概況
本レポートは空調用グリルの定義と適用範囲を明らかにし、基準年と推計前提を整理しています。市場は木製、アルミ製、その他のタイプに分類され、2019年、2023年、2030年の比較から消費額の変化を把握できます。さらに、住宅、商業、その他の用途別に分析することで需要の違いが示されています。世界全体では消費額、販売数量、平均価格の推移が提示され、市場拡大と価格変動の方向性が確認されています。
________________________________________
メーカー別プロファイル
主要メーカーの事業概要、製品・サービス、販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェアが詳細に示されています。対象企業にはAdvanced Architectural Grilleworks、Truaire、Cooley HVAC、Hart & Cooley、Accord Ventilation Products、Shoemaker Manufacturing、T.A. Industries、Metal Industries Inc.、Pacific Register Co、Air Master Equipments Emirates、Airvectorが含まれます。各社の最新動向や技術開発も分析され、競争優位性の違いが浮き彫りになっています。
________________________________________
競争環境
メーカー別に販売数量や売上高、平均価格の推移を比較し、直近年の市場シェア構図が提示されています。上位三社および六社の集中度が強調され、競争の激しさが評価されています。また、地域展開や製品ラインアップ、用途分布から各社の市場ポジションを分析し、新規参入障壁や買収・提携の動向も整理されています。
________________________________________
地域別消費分析
世界の主要地域における市場規模を、販売数量、消費額、平均価格の観点から比較しています。北米や欧州は安定成長を続け、政策や更新需要が支えとなっています。アジア太平洋地域は特に中国を中心に拡大しており、製造基盤と都市化が主要因です。南米、中東・アフリカ地域は今後の成長余地が大きく、インフラ投資や建設需要が寄与しています。
________________________________________
タイプ別セグメント
木製、アルミ製、その他のタイプごとに販売数量、消費額、平均価格の推移が示されています。木製は意匠性の高さが強みであり、アルミ製は軽量性と耐久性で需要が高まっています。その他の製品は特殊用途での採用が進み、多様化が市場拡大を支えています。
________________________________________
用途別セグメント
住宅用、商業用、その他用途に分けて需要動向が整理されています。住宅市場では快適性と省エネ性能が重視され、商業市場ではオフィスビルや商業施設における耐久性や効率性が求められます。公共施設や教育、医療分野などのその他用途でも規格適合や長寿命化が重要視されています。
________________________________________
北米市場
北米では住宅改修需要と省エネ政策が市場を牽引しています。米国では建築規制強化が背景にあり、カナダやメキシコでも商業施設や住宅の新築・改修が進展しています。
________________________________________
欧州市場
欧州ではドイツ、フランス、英国、イタリアなどが主要国として市場を牽引しています。環境規制の強化や補助政策が市場拡大に寄与し、意匠性の高い製品需要も強まっています。
