“花を贈るように、チョコを贈る”『MESSAGE de ROSE BY KARENDO』そごう大宮店、2025年9月26日グランドオープン

株式会社花恋人

株式会社花恋人(本社：奈良県橿原市、代表取締役：野田 将克)が展開するフラワーショップ「karendo（カレンド）」が手がけるチョコレートブランド 『MESSAGE de ROSE BY KARENDO（メサージュドローズバイカレンド）』 は、2025年9月26日（金）に埼玉「そごう大宮店」に新店舗をグランドオープンいたします。

バラの形のチョコレート

【店舗情報】

店名：『MESSAGE de ROSE BY KARENDO』そごう大宮店

オープン日：2025年9月26日（金）

住所：〒330-9530 埼玉県 さいたま市 大宮区 桜木町 1-6-2

営業時間：午前10時～午後8時

電話番号：048-646-2111（大代表）

公式HP：https://karendo.com/

■『MESSAGE de ROSE BY KARENDO』とは？

『MESSAGE de ROSE BY KARENDO』 とは、全国に42店舗を展開する進化系フラワーショップ「karendo（カレンド）」が手がけるチョコレートブランドです。「お花でドキドキ・ワクワク」をテーマに、四季折々の彩りを楽しめるチョコレートをお届けしています。心躍るようなカラフルな色彩とともに、花びら一枚一枚の曲線や厚み、そして立体感にまでこだわり抜き、バラ本来の造形美を忠実に再現しました。さらに、シェフ厳選の素材を使用することで、とろけるような口どけと果実感あふれる濃厚な味わいを実現。見た目と味の両方にこだわった、お花屋さんならではの特別なチョコレートです。

大丸東京店に1号店を構える本ブランドは、年間を通じて多くのお客様からご支持をいただいております。「こんなチョコレート見たことない！」と、贈る人も贈られる人も笑顔になれるギフトとして、もちろんお手土産にも最適な商品をご用意しています。

■『MESSAGE de ROSE BY KARENDO そごう大宮店』展開商品

「karendo（カレンド）」が手がけるチョコレートブランド『MESSAGE de ROSE BY KARENDO』

・お花屋さんのチョコレート

・長期間楽しめるお花「タイムレスフラワー」

・プリザーブドフラワー など

『MESSAGE de ROSE BY KARENDO そごう大宮店』 では、チョコレートに加え、チョコレートとのセットにも最適なフラワーギフトも展開いたします。なかでも「タイムレスフラワー」や「プリザーブドフラワー」は、お手入れ不要で長く美しさを保つことができ、まるで新鮮なお花のように飾っていただけるお花です。お手土産はもちろん、大切な方へ贈りたい様々なシーンのギフトに喜ばれる商品です。

・お花屋さんの季節限定チョコレートまるで小さな花束のようなスイーツ「コーンフルーリ・スタンディング ダリア(3本)」1,566円(税込)手紙の形を模したデザインが特徴の季節限定「レトロフルーリ・ダリア」3,564円(税込)

季節限定のチョコレートは、「華麗」「気品」という花言葉の通り、華やかで大胆な美しさと繊細な魅力を持つお花「ダリア」カラーをイメージ。人気のベリーフレーバー3種を贅沢に使用し、華やかな見た目と味わいを楽しめるチョコレートに仕上げました。ご家族やご友人への贈り物はもちろん、手土産としても最適。季節を彩る華麗なチョコレートを、ぜひご堪能いただけたらと思います。

・お花屋さんの定番人気チョコレート「こんなの見たことない！」レインボーカラーが目を引く華やかなチョコレート「ブーケ ミニヨン・レインボー」5,616円(税込)カラフルなバラの宝石箱「ロズレ・レインボー」3,456円(税込)

karendoで大人気のお花「レインボーローズ」をチョコレートで再現しました。レインボーローズの花言葉は『奇跡』『無限の可能性』、バラの花びらを忠実に再現するために、バラの形や厚み、曲線部分にこだわり、最高の口どけを目指してチョコレートを開発。まるで花びらを味わっているかのような繊細な口当たりとフルーティで濃厚なチョコレートに仕上げました。

■グランドオープン記念キャンペーン

・長期間飾って楽しめる「プリザーブドフラワー」＆「タイムレスフラワー」一番人気プリザーブドフラワー「ラピスローズ」\4,950(税込)「タイムレスガラスドーム」M:4,950(税込) L:6,380(税込)まるでアイスクリーム。石鹸素材でできたソープフラワー『タイムレスポップジェラート』

合計で税込13,000円以上の商品をご購入いただいたお客様限定で、まるでアイスクリームのような形のソープフラワー『タイムレスポップジェラート』をプレゼントいたします。

■「そごう大宮店」に新店舗をオープンするまでの背景

『MESSAGE de ROSE BY KARENDO』は、2022年にフラワーショップ『karendo』と、ハンター製菓株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：柳澤 慎一）が展開するチョコレートブランド『メサージュ・ド・ローズ』とのコラボレーションにより誕生しました。

当初は、karendoの一部店舗で季節限定のコラボ商品として販売を行っておりましたが、大変ご好評をいただいたことから、2023年には大丸東京店にて第1号店をオープン。その後、2025年にはそごう大宮店で開催されたバレンタインイベント「CHOCOLATE PARADISE 2025」およびホワイトデーイベント「スイーツロード」に初めて出店し、多くのお客様の注目を集めました。

これらの取り組みを経て、「お花屋さんが作るチョコレートブランド」としての認知を広げることができ、この度の「そごう大宮店」への出店へとつながっております。今後も「お花でドキドキ・ワクワク」をテーマに、より多くのお客様に驚きと感動をお届けしてまいります。

お花屋さんが作るチョコレートブランド

◇ブランド名： MESSAGE de ROSE BY KARENDO（メサージュドローズバイカレンド）

◇常設店舗： MESSAGE de ROSE BY KARENDO 大丸東京店（東京都千代田区丸の内1-9-1 1階）

◇公式オンラインショップ： https://karendo.com/

■進化系フラワーショップ「karendo（カレンド）」とは？

『花と緑を通じてドキドキ・ワクワクを届ける』

『花と緑を通じてドキドキ・ワクワクを届ける』を経営理念とし、年代を問わず多くの人にお花の可能性を伝えるため、カラフルなガーベラやかすみ草、レインボーやブルーなどの着色を施した生花、お花屋さんが作ったチョコレートやグミなど、『お花』をコンセプトとした様々な生花や雑貨の商品開発を進めています。全国のイオンモールやららぽーとなどの大型商業施設に加え、近年では駅ナカ商業施設への出店も積極的に進めており、2025年9月には銀座の駅構内にある「Echika fit 銀座」に新店舗をオープンいたしました。

ブランドロゴのモンステラの花言葉「幸せを届ける」

Flower entertainment shop -karendo-

株式会社花恋人(カレンド)

公式オンラインショップ： https://karendo.com/(https://karendo.com/)

店舗のご案内：https://karendo.com/pages/shop(https://karendo.com/pages/shop)

◆公式SNSアカウント

Instagram ：@karendo_official (https://www.instagram.com/karendo_official/)

TikTok ：@karendo_flowergift (https://www.tiktok.com/@karendo_flowergift)

X（旧Twitter）：@karendo_press (https://x.com/karendo_press)

◆会社概要

商号 ：株式会社花恋人

所在地：〒634-0837 奈良県橿原市曲川町7-21-6

代表者：代表取締役 野田 将克