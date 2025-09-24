クラトム抽出物の世界市場調査レポート:成長、収益、メーカー収入、販売、市場動向2025~2031年
東南アジア発の次世代ボタニカルが注目を集める
クラトム（Kratom）は東南アジア原産の熱帯樹木である。その葉から得られるクラトムエキスは、エネルギーを高めたり、リラックス効果をもたらしたりする可能性がある栄養補助食品として、市場で関心が高まっている。
未知のハーブがグローバル機能性市場を揺さぶる
クラトム抽出物は、東南アジアに自生するミトラグyna属植物から得られる天然成分として、近年「エネルギーブースト」と「リラクゼーション」を両立するユニークな機能性が注目されている。芳香性アルカロイドの相乗効果により、カフェインやCBDではカバーしきれない覚醒感・安心感をもたらす素材として再評価されており、機能性飲料、サプリメント、ウェルネス食品などに用途が広がりつつある。既存素材と一線を画す「ナチュラル×マインドケア」というポジショニングがブランド価値向上に直結しており、米国を中心に個人向けオンライン販売が拡大している。
規制とイノベーションの狭間で生まれる新たな市場機会
クラトム抽出物市場は、薬用品質への近接性から規制リスクを孕みながらも、多国間で法的位置付けが揺れていることが逆に注目度を高めている。LP Information（2025年版）によれば、インドネシア、マレーシア、タイを起点とした原料供給と、北米・欧州を中心とした消費市場が二極構造を形成しており、局地的な法整備をにらみながらサプライチェーンが再構築されている。独立系エキスメーカーが高純度抽出・標準化技術を武器にプレミアム価格帯へ進出する動きがあり、医療・ヘルスケア用途への新提案が機能性食品市場の価値創出ストーリーを一段と後押ししている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルクラトム抽出物市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/252759/kratom-extract）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが8.0%で、2031年までにグローバルクラトム抽出物市場規模は5億米ドルに達すると予測されている。
図. クラトム抽出物世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330239&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330239&id=bodyimage2】
図. 世界のクラトム抽出物市場におけるトップ11企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、クラトム抽出物の世界的な主要製造業者には、MIT45、VivaZen、Happy Hippo、Koi CBD、Kratomade、Kats Botanicals、Club13 Herbals、DBZ Enterprises （K-Chill, Kryptic）、Super Speciosa、Kraken Kratomなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約58.0%の市場シェアを持っていた。
高付加価値ポジショニング戦略が成否を左右する
今後の企業発展において重要となるのは、規制順応型の品質保証体制と透明なトレーサビリティを確立した上で、ウェルビーイング・メンタルケア・アクティブライフといった新カテゴリーにおける訴求軸を明確化することである。ハーブ系代替素材としてのクラトム抽出物は、ライフスタイル市場に浸透し始めており、「脱カフェイン」「脱CBD」ニーズへの対応がブランド価値向上に寄与するとみられる。独自の抽出技術を持つメーカーほど、製品シリーズの多様化・オリジナルブランド化へシフトする傾向が強い。
クラトム（Kratom）は東南アジア原産の熱帯樹木である。その葉から得られるクラトムエキスは、エネルギーを高めたり、リラックス効果をもたらしたりする可能性がある栄養補助食品として、市場で関心が高まっている。
未知のハーブがグローバル機能性市場を揺さぶる
クラトム抽出物は、東南アジアに自生するミトラグyna属植物から得られる天然成分として、近年「エネルギーブースト」と「リラクゼーション」を両立するユニークな機能性が注目されている。芳香性アルカロイドの相乗効果により、カフェインやCBDではカバーしきれない覚醒感・安心感をもたらす素材として再評価されており、機能性飲料、サプリメント、ウェルネス食品などに用途が広がりつつある。既存素材と一線を画す「ナチュラル×マインドケア」というポジショニングがブランド価値向上に直結しており、米国を中心に個人向けオンライン販売が拡大している。
規制とイノベーションの狭間で生まれる新たな市場機会
クラトム抽出物市場は、薬用品質への近接性から規制リスクを孕みながらも、多国間で法的位置付けが揺れていることが逆に注目度を高めている。LP Information（2025年版）によれば、インドネシア、マレーシア、タイを起点とした原料供給と、北米・欧州を中心とした消費市場が二極構造を形成しており、局地的な法整備をにらみながらサプライチェーンが再構築されている。独立系エキスメーカーが高純度抽出・標準化技術を武器にプレミアム価格帯へ進出する動きがあり、医療・ヘルスケア用途への新提案が機能性食品市場の価値創出ストーリーを一段と後押ししている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルクラトム抽出物市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/252759/kratom-extract）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが8.0%で、2031年までにグローバルクラトム抽出物市場規模は5億米ドルに達すると予測されている。
図. クラトム抽出物世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330239&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330239&id=bodyimage2】
図. 世界のクラトム抽出物市場におけるトップ11企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、クラトム抽出物の世界的な主要製造業者には、MIT45、VivaZen、Happy Hippo、Koi CBD、Kratomade、Kats Botanicals、Club13 Herbals、DBZ Enterprises （K-Chill, Kryptic）、Super Speciosa、Kraken Kratomなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約58.0%の市場シェアを持っていた。
高付加価値ポジショニング戦略が成否を左右する
今後の企業発展において重要となるのは、規制順応型の品質保証体制と透明なトレーサビリティを確立した上で、ウェルビーイング・メンタルケア・アクティブライフといった新カテゴリーにおける訴求軸を明確化することである。ハーブ系代替素材としてのクラトム抽出物は、ライフスタイル市場に浸透し始めており、「脱カフェイン」「脱CBD」ニーズへの対応がブランド価値向上に寄与するとみられる。独自の抽出技術を持つメーカーほど、製品シリーズの多様化・オリジナルブランド化へシフトする傾向が強い。