ソフトバンクグループ向けオンライン講演を実施 ～「RAGではじめるナレッジ共有改革！」が好評、活発なQ&Aと再演要望の声
メタデータ株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：野村直之）は、2025年9月17日、ソフトバンクグループ内向けオンライン講演「RAGではじめるナレッジ共有改革！社内ドキュメントを“使える知識”に変える方法」を実施しました（主催：SBイノベンチャー株式会社 https://www.sbinnoventure.co.jp/）。本講演はZoomウェビナー形式で19:00～20:30に開催され、対象はソフトバンクグループ各社の社員・内定者でした。
当日は、RAG（検索拡張生成）の基礎から精度向上の勘所、評価方法、事例（医療センター／航空自衛隊横田基地 https://metadata.co.jp/chatbridor-use-cases.html）までを体系的に解説しました。AGIやAIエージェントの本質、LLMやAIエージェント特有のセキュリティ・リスクについての最新の知見も披露。質疑応答では、社内ナレッジ共有を加速する実装の具体論に加え、「グラフ型RAGの実運用上の限界をどう見極めるか」など、現場の意思決定に資する実践的な議論が交わされました。参加者からは次回以降の再演を期待するコメントも寄せられ、好評のうちに終了しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330231&id=bodyimage1】
■講演の概要
● RAGの基本と業務適用、精度向上のアプローチ（影プロンプト設計・評価の自動化 等）
● 事例紹介：オンプレミスRAG「ChatBridOR」を含む最新ユースケース
https://metadata.co.jp/services/chatbrid.html
● セキュリティ／コンプライアンスに配慮した知識アクセス権制御の考え方
● AGIの1定義は、全自動でRAG構築できること
● 生成AI時代の教育、学び、高品質なドキュメント知識生成のコツ
● AIファースト企業の全社ナレッジマネジメントの次世代イメージをITILをモデルに構築できること
■代表コメント（要旨）
「現場の“使える知識”づくりには、再現性の高いRAG設計と厳密な評価の両輪が不可欠です。実務での手応えや課題感を共有いただき、非常に有意義でした。いただいた再演のご要望に応え、より具体的な事例とノウハウを今後も提供してまいります。AIファースト企業の将来ビジョンを参考に、5年後に栄える新規事業企画の評価などでも貢献が考えられます。」
「多くのご参加と活発なご質問をいただきました。RAGは『根拠に基づくAI活用』の要であり、AIエージェント（手足）の頭脳としてますますその重要性を高めるとともに、精度向上が求められています。」
「また、RAGはとりわけオンプレミス環境との組み合わせが、機微情報を扱う現場において実用性を高めます。レイアウト認識から知識構造への変換ツール、そして、全社ナレッジマネジメントを駆動する教育応用にもつながる評価・採点ツール等をさらに洗練、高度化させてまいります。とともに、マルチモーダル文書の高度な扱いを含む最先端のRAG技術を切り開きます。今回いただいたフィードバックを踏まえ、より多彩な事例と実装ノウハウの共有を進めてまいります。」
■参考資料
ChatBridOR事例：総合医療センターのナレッジマネジメント他：
https://metadata.co.jp/blog/2025/06/26/3981
総合医療センターのナレッジマネジメント他：
https://metadata.co.jp/blog/2025/04/21/3936
■参考情報
● 主催：SBイノベンチャー株式会社（ソフトバンク株式会社の完全子会社）
https://www.sbinnoventure.co.jp/
● 形式・時間：オンライン（Zoom）、19:00～20:30／講演＋Q&A
● 対象：ソフトバンクグループ企業社員・内定者（想定最大500名）
● 講演資料のタイトルと日付：上記のとおり（2025年9月17日）
■講演者プロフィール（抜粋）
野村 直之 氏 メタデータ（株）代表取締役社長 https://metadata.co.jp/
メタデータ株式会社 代表取締役。理学博士。MIT AI Lab客員研究員、法政大学大学院客員教授、東京大学大学院医学系研究科次世代病理学講座研究員等を歴任。自然言語処理とナレッジマネジメントの研究・実装を40年近く牽引し、RAG/オンプレミスLLMの実践にも注力している。
配信元企業：メタデータ株式会社
当日は、RAG（検索拡張生成）の基礎から精度向上の勘所、評価方法、事例（医療センター／航空自衛隊横田基地 https://metadata.co.jp/chatbridor-use-cases.html）までを体系的に解説しました。AGIやAIエージェントの本質、LLMやAIエージェント特有のセキュリティ・リスクについての最新の知見も披露。質疑応答では、社内ナレッジ共有を加速する実装の具体論に加え、「グラフ型RAGの実運用上の限界をどう見極めるか」など、現場の意思決定に資する実践的な議論が交わされました。参加者からは次回以降の再演を期待するコメントも寄せられ、好評のうちに終了しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330231&id=bodyimage1】
■講演の概要
● RAGの基本と業務適用、精度向上のアプローチ（影プロンプト設計・評価の自動化 等）
● 事例紹介：オンプレミスRAG「ChatBridOR」を含む最新ユースケース
https://metadata.co.jp/services/chatbrid.html
● セキュリティ／コンプライアンスに配慮した知識アクセス権制御の考え方
● AGIの1定義は、全自動でRAG構築できること
● 生成AI時代の教育、学び、高品質なドキュメント知識生成のコツ
● AIファースト企業の全社ナレッジマネジメントの次世代イメージをITILをモデルに構築できること
■代表コメント（要旨）
「現場の“使える知識”づくりには、再現性の高いRAG設計と厳密な評価の両輪が不可欠です。実務での手応えや課題感を共有いただき、非常に有意義でした。いただいた再演のご要望に応え、より具体的な事例とノウハウを今後も提供してまいります。AIファースト企業の将来ビジョンを参考に、5年後に栄える新規事業企画の評価などでも貢献が考えられます。」
「多くのご参加と活発なご質問をいただきました。RAGは『根拠に基づくAI活用』の要であり、AIエージェント（手足）の頭脳としてますますその重要性を高めるとともに、精度向上が求められています。」
「また、RAGはとりわけオンプレミス環境との組み合わせが、機微情報を扱う現場において実用性を高めます。レイアウト認識から知識構造への変換ツール、そして、全社ナレッジマネジメントを駆動する教育応用にもつながる評価・採点ツール等をさらに洗練、高度化させてまいります。とともに、マルチモーダル文書の高度な扱いを含む最先端のRAG技術を切り開きます。今回いただいたフィードバックを踏まえ、より多彩な事例と実装ノウハウの共有を進めてまいります。」
■参考資料
ChatBridOR事例：総合医療センターのナレッジマネジメント他：
https://metadata.co.jp/blog/2025/06/26/3981
総合医療センターのナレッジマネジメント他：
https://metadata.co.jp/blog/2025/04/21/3936
■参考情報
● 主催：SBイノベンチャー株式会社（ソフトバンク株式会社の完全子会社）
https://www.sbinnoventure.co.jp/
● 形式・時間：オンライン（Zoom）、19:00～20:30／講演＋Q&A
● 対象：ソフトバンクグループ企業社員・内定者（想定最大500名）
● 講演資料のタイトルと日付：上記のとおり（2025年9月17日）
■講演者プロフィール（抜粋）
野村 直之 氏 メタデータ（株）代表取締役社長 https://metadata.co.jp/
メタデータ株式会社 代表取締役。理学博士。MIT AI Lab客員研究員、法政大学大学院客員教授、東京大学大学院医学系研究科次世代病理学講座研究員等を歴任。自然言語処理とナレッジマネジメントの研究・実装を40年近く牽引し、RAG/オンプレミスLLMの実践にも注力している。
配信元企業：メタデータ株式会社
プレスリリース詳細へ