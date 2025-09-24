期間限定！最大44％オフ＆豪華特典付き「MINISFORUM 秋のセール」開催中
MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニーズフォーラム）は、Minisforum日本公式サイト（https://store.minisforum.jp/）にて、2025年9月19日（金）より「MINISFORUM 秋のセール」を開催中です（開催期間：2025年9月19日～2025年9月26日）。本セールでは人気モデルを対象に、最大44％オフの特別価格でご提供するとともに、対象製品のご購入でマウスパッドやゲームパッド（MGP01）などの特典を差し上げます。
■ セール概要
キャンペーン名：MINISFORUM 秋のセール
開催期間：2025年9月19日（金）～2025年9月26日（金）
内容：対象の人気製品を特別価格で販売。さらに対象商品にはマウスパッドやMGP01等の特典を付与。
キャンペーンページ： https://bit.ly/4pxbPNZ
■ 主なセール対象製品
MS-A2 （ベアボーンキット）
通常価格 \167,990 → セール特価 \129,390（23%OFF）
特典：MGP01ゲームパットをプレゼント
AI X1 PRO （96GB + 2TB）
通常価格 \232,990 → セール特価\186,390（20%OFF）
特典：MGP01ゲームパットをプレゼント
M1 PRO-285 （64GB + 2TB）
通常価格 \209,990 → セール特価\162,990（22%OFF）
特典：MGP01ゲームパットをプレゼント
UM890 PRO （64GB + 1TB）
通常価格 \157,980 → セール特価\114,990（27%OFF）
特典：マウスパッドをプレゼント
UM790 PRO （32GB + 1TB）
通常価格 \118,980 → セール特価\84,990 （29%OFF）
特典：マウスパッドをプレゼント
UN150P （16GB + 512GB）
通常価格 \38,990 → セール特価\29,590 （24%OFF）
特典：マウスパッドをプレゼント
TB4-01 Thunderbolt4 ドッグ
通常価格 \39,990 → セール特価\22,390 （44%OFF）
※ 価格は全て税込です。上記は一部の掲載例です。その他の対象モデルや在庫状況は、キャンペーンページでご確認ください。商品は在庫がなくなり次第終了となります。
■ MINISFORUM について
MINISFORUM は 2018 年に中国・深センで設立されたミニPC専業メーカーです。MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITED のブランドとして、開発から製造・販売まで一貫体制で行い、最新テクノロジーとコンパクトデザインを融合した高性能ミニPCを提供しています。今後も高い拡張性と実用性を備えた製品を通じて、ユーザーの生産性向上に貢献してまいります。
