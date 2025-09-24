～SLOT魔法少女まどか☆マギカシリーズの最新グッズが9月24日より登場！～ユニバ公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」新商品発売
株式会社ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」にて、9月24日（水）より新商品の販売を開始します。
新商品ページ：https://link.unimarket-777.com/b0e36f
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2025年9月24日販売商品（全6アイテム）
【ショットグラス】スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語／[後編]永遠の物語f-フォルテ-5種セット
【ラバープレイマット】スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語／[後編]永遠の物語f-フォルテ-
【アクリルマグネット】スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語／[後編]永遠の物語f-フォルテ-6種（ランダム封入）
【アクリルスタンド】スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語／[後編]永遠の物語f-フォルテ-まどか＆ほむら
【パスケース】スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語／[後編]永遠の物語f-フォルテ-
【お守り風アクリルキーホルダー】スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語／[後編]永遠の物語f-フォルテ-
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329954&id=bodyimage1】
【ショットグラス】スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語／[後編]永遠の物語f-フォルテ-5種セット
価格: \4,800 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-shot_glass-mmzf-5set.html
SLOT魔法少女まどか☆マギカシリーズの最新グッズが登場！
まどか、ほむら、マミ、さやか、杏子の5人をあしらったショットグラスのセット。
ショットグラスとして使うのはもちろん、インテリアや小物入れとしても抜群の存在感を放ちます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329954&id=bodyimage2】
【ラバープレイマット】スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語／[後編]永遠の物語f-フォルテ-
価格: \2,500 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-tcgplaymat-mmzf.html
遊技機オリジナルデザインの冬服に身を包んだまどかたちがラバープレイマットになりました！
カードゲームはもちろん、パソコン作業時のデスクマットやマウスパッドとしても使えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329954&id=bodyimage3】
【アクリルマグネット】スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語／[後編]永遠の物語f-フォルテ-6種（ランダム封入）
価格: \888 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-magnet-mmzf.html
キーホルダーで人気のキャラマスがアクリルマグネットになりました！
冷蔵庫やホワイトボードなど、お好きなところに貼ってお楽しみください♪
※こちらの商品はランダム封入となります。デザインを選ぶことはできません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329954&id=bodyimage4】
【アクリルスタンド】スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語／[後編]永遠の物語f-フォルテ-まどか＆ほむら
価格: \1,500 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-acrylic_figure-mmzf-madoka_homura.html
筐体のパネルデザインを使ったアクリルスタンド。
まどかとほむらの2人でアクリルグッズを作るのは意外にもこれが初なんです♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329954&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社ユニバーサルエンターテインメント
