クリーンラベルタンパク質の需要増加により、世界の卵白タンパク質市場は2033年までに31億9000万米ドルに成長する見込み
健康・ウェルネスのトレンドと機能性食品の需要が牽引し、世界市場は2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）7.9%で拡大する見込み
最新の業界分析によると、世界の卵白タンパク質市場は大幅な成長が見込まれており、市場規模は2024年の16億1,000万米ドルから2033年には31億9,000万米ドルに拡大すると予想されています。消費者の自然派、クリーンラベル、高機能栄養製品への嗜好の高まりを背景に、2025年から2033年にかけて市場は年平均成長率（CAGR）7.9%で成長すると予測されています。
卵白のタンパク質成分である卵白は、スポーツ栄養、医薬品、ベーカリー、パーソナルケアなど、様々な最終用途分野で勢いを増しています。結合剤、ゲル化剤、発泡剤といった多機能性に加え、必須アミノ酸を豊富に含む卵白は、合成および植物由来のタンパク質添加物に代わる優れた代替品として位置付けられています。
健康志向の消費者が高タンパク質配合を推進
筋肉の成長、免疫力、代謝機能の健康維持のために、タンパク質を豊富に含む食事を消費者が優先するにつれ、高いバイオアベイラビリティを持つ動物由来タンパク質の需要が高まっています。卵白は、完全なアミノ酸組成と優れた消化率を提供することで、フィットネス愛好家、栄養士、アスリートなどから高い評価を得ています。クリーンラベル運動と人工添加物への嫌悪感は、栄養バー、プロテインシェイク、機能性食品における卵白の需要をさらに加速させています。
スポーツ栄養とベーカリー分野での使用が主流
卵白は、筋肉の回復と消化の遅さという特性から、スポーツ栄養およびパフォーマンス栄養市場で広く採用されています。製パン業界も卵白の主要な消費者であり、メレンゲ、マカロン、スポンジケーキなどの製品にその起泡性を活用しています。消費者の関心が高タンパクの焼き菓子へと移行するにつれ、グルテンフリーやケトジェニックダイエットに対応した食品における機能性成分としての卵白の使用が急増しています。
高タンパク代替食品、粉末製剤、そしてクリーンイーティングのトレンドの台頭は、特に北米、欧州、そして急速に発展するアジア太平洋地域において、これらの分野における卵白タンパク質の採用をさらに促進すると予想されます。
アジア太平洋地域が主要な成長フロンティアとして台頭
北米は現在、世界の卵白タンパク質市場において大きなシェアを占めていますが、予測期間中はアジア太平洋地域が最も高い成長率を示すと予想されています。西洋型の食生活の普及、急速な都市化、可処分所得の増加、そして中国、インド、日本などの国々における高タンパク質食への意識の高まりは、需要の高まりに寄与しています。さらに、国内の食品・飲料メーカーは、変化する栄養嗜好に対応するため、機能性食品ポートフォリオに卵タンパク質をますます取り入れています。
クリーンラベルと透明性のトレンドが製品開発を形作る
ラベルの透明性と天然成分への移行は、卵白タンパク質業界全体の製品イノベーションに影響を与えています。メーカーは、厳格な食品安全規制を満たしながらも高純度を維持するスプレードライおよびマイクロフィルター処理された卵白タンパク質を製造するために、高度な加工技術に投資しています。
