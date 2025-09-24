A1Growth、広告クリエイティブに強みを持つ「Creative&N」と資本業務提携を締結

株式会社A1Growth

スタートアップや新規事業の成長を支援するGrowth Agency、株式会社A1Growth（本社：東京都世田谷区、代表取締役：堀田遼人、以下「A1Growth」）は、広告クリエイティブ分野に強みを持つ株式会社Creative&N（本社：東京都渋谷区、代表取締役：川畑風雅、以下「Creative&N」）と資本業務提携を締結いたしました。

本提携に伴い、A1Growth執行役員の柴田雅大がCreative&N取締役に就任し、経営および事業戦略への参画を開始いたします。両社は、A1Growthが強みとする「高速な仮説検証×オペレーション・エクセレンス」と、Creative&Nが保有する『広告クリエイティブ学べます』のノウハウ・人材基盤を掛け合わせ、クライアント企業の持続的な成長を推進してまいります。

■代表コメント

株式会社A1Growth 執行役員／Creative&N取締役 柴田 雅大

このたびの資本業務提携により、A1Growthが培ってきた“仮説検証型グロース支援”と、Creative&Nが有する広告クリエイティブの知見を融合させることが可能となりました。スタートアップや新規事業においては、限られたリソースの中でいかに速くかつ質の高いクリエイティブを生み出せるかが成長の鍵を握ります。

両社の強みをかけ合わせることで、クライアント企業がより再現性高く成果を出せる環境を提供し、日本発の新しい事業の成功確率を高めていきたいと考えております。

株式会社Creative&N 代表取締役 川畑 風雅

このたび、A1Growthとの資本業務提携により、スタートアップを中心とした幅広いクライアントへ、"質の高いクリエイティブ制作力"のご提供が可能となりました。

Creative＆Nは、"マーケティング戦略×クリエイティブ戦略"が強みであり、マーケティング視点で広告クリエイティブ制作ができるため、よりクライアント企業へ成果をお返しできると考えております。

今後はA1Growthと共に、クリエイティブを軸としたサービス展開や、新たなソリューションなどを開発し、更なるクライアント企業のグロース支援力を高めていきたいと考えております。

■株式会社A1Growthについて

私たちは、「独自の仮説検証モデルをもとに、成長するまで検証し続ける」をコンセプトに、スタートアップや新規事業のグロースを支援するグロースエージェンシーです。数多くのスタートアップ・新規事業の急成長の支援実績から生み出した再現性のある「グロースの型」と高速な仮説検証のために泥臭さを厭わない「オペレーション・エクセレンス」によって、事業の急成長の支援をします。

所在地 ： 東京都世田谷区北沢1-24-15-1

設立 ： 2022年8月

事業概要 ： 事業のグロース、マーケティング支援およびそれに付帯する業務

代表取締役 ： 堀田 遼人

ホームページ： https://a1growth.jp/

■株式会社Creative&Nについて

私たちは、マーケティング戦略とクリエイティブ戦略に強みを持つ、デジタルマーケティング支援を行う会社です。主に、広告運用・広告クリエイティブの制作・LP制作を手がけています。Xやnoteで運営するメディア「広告クリエイティブ学べます」では、経営者・マーケター・デザイナーに向けて、最新の広告戦略やクリエイティブ戦略、デザインに関する情報を発信し、業界全体の知見向上にも務めています。

所在地 ： 東京都渋谷区神南1丁目11-4 FPGリンクス神南 5階

設立 ： 2025年4月

事業概要 ： マーケティング支援 / クリエイティブ制作 / メディア運営

代表取締役 ： 川畑 風雅

ホームページ： https://creative-n.jp/

記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。