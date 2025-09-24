そのままでおいしい食パン『生ぶれっど』さらにおいしくなって登場！厚切りも仲間入り！

フジパン株式会社

　フジパン株式会社（愛知県名古屋市）は、『生ぶれっど』を２０２５年１０月１日（水）よりさらにおいしくリニューアルして発売いたします。同時に、厚切りの『生ぶれっど　４枚入』を新たに発売いたします。『生ぶれっど』は、北海道産生クリームを練り込んだ、そのままでもおいしいがコンセプトの食パンです。今回のリニューアルでは、湯種を配合し、しっとり感を向上させました。


　新商品『生ぶれっど　４枚入』は、厚切りでよりしっとり食感を楽しめる商品です。






■リニューアルポイント

　生地に湯種を配合し、よりしっとりと


した食感になりました。日にちが経って


も、しっとり食感を楽しめます。


　また、『生ぶれっど』の特長であるほんの


り甘い味わいは維持し、そのまま食べても


おいしい食パンにしたてました。





　　　　　　　　　　　　生ぶれっど　

　　


■生セレクション
　北海道産生クリームを生地に練り込むことで、ほんのりとした甘さや、しっとり食感を楽しんでいただける商品シリーズです。９月にリニューアルした食卓ロールの「生ろぉる」「生くろわっさん」をはじめ、食パンの「生ぶれっど」や菓子パンの「生めろんぱん」、「生めろんぱん　しょこら」など、多くの商品ラインナップを取り揃えています。
　ジャパン・フード・セレクションにおいて第６５回で「生めろんぱん」、「生めろんぱんしょこら」、第７０回で「生ろぉる」、「生くろわっさん」が最高評価のグランプリを受賞。食の専門家からも評価を得ています。



生セレクション

■商品詳細


生ぶれっど　３枚入、４枚入、５枚入、６枚入


北海道産生クリームを練り込んだ、ほんのり甘い食パン


【価格】オープン価格　


【販売地域】全国（北海道、沖縄除く）


【販売店】スーパー、ドラッグストア等


【JANコード】


生ぶれっど　３枚入　４９０２４１０-１１３２４９


生ぶれっど　４枚入　４９０２４１０-１１３９７３


生ぶれっど　５枚入　４９０２４１０-１１３２１８


生ぶれっど　６枚入　４９０２４１０-１１３２２５




■フジパン株式会社　会社概要


【代表者】安田 智彦（ﾔｽﾀ゛ﾄﾓﾋｺ）


【設立】 ２００６年７月３日


【資本金】４億円


【事業内容】パン、和洋菓子の製造・販売　　


ホームページ :
https://www.fujipan.co.jp/
フジパン公式　X :
https://x.com/neobata_fujipan
フジパン公式　Instagram :
https://www.instagram.com/honjikomi_fujipan