そのままでおいしい食パン『生ぶれっど』さらにおいしくなって登場！厚切りも仲間入り！

フジパン株式会社

フジパン株式会社（愛知県名古屋市）は、『生ぶれっど』を２０２５年１０月１日（水）よりさらにおいしくリニューアルして発売いたします。同時に、厚切りの『生ぶれっど ４枚入』を新たに発売いたします。『生ぶれっど』は、北海道産生クリームを練り込んだ、そのままでもおいしいがコンセプトの食パンです。今回のリニューアルでは、湯種を配合し、しっとり感を向上させました。

新商品『生ぶれっど ４枚入』は、厚切りでよりしっとり食感を楽しめる商品です。

■リニューアルポイント

生地に湯種を配合し、よりしっとりと

した食感になりました。日にちが経って

も、しっとり食感を楽しめます。

また、『生ぶれっど』の特長であるほんの

り甘い味わいは維持し、そのまま食べても

おいしい食パンにしたてました。

生ぶれっど

■生セレクション

北海道産生クリームを生地に練り込むことで、ほんのりとした甘さや、しっとり食感を楽しんでいただける商品シリーズです。９月にリニューアルした食卓ロールの「生ろぉる」「生くろわっさん」をはじめ、食パンの「生ぶれっど」や菓子パンの「生めろんぱん」、「生めろんぱん しょこら」など、多くの商品ラインナップを取り揃えています。

ジャパン・フード・セレクションにおいて第６５回で「生めろんぱん」、「生めろんぱんしょこら」、第７０回で「生ろぉる」、「生くろわっさん」が最高評価のグランプリを受賞。食の専門家からも評価を得ています。

生セレクション

■商品詳細

生ぶれっど ３枚入、４枚入、５枚入、６枚入

北海道産生クリームを練り込んだ、ほんのり甘い食パン

【価格】オープン価格

【販売地域】全国（北海道、沖縄除く）

【販売店】スーパー、ドラッグストア等

【JANコード】

生ぶれっど ３枚入 ４９０２４１０-１１３２４９

生ぶれっど ４枚入 ４９０２４１０-１１３９７３

生ぶれっど ５枚入 ４９０２４１０-１１３２１８

生ぶれっど ６枚入 ４９０２４１０-１１３２２５

■フジパン株式会社 会社概要

【代表者】安田 智彦（ﾔｽﾀ゛ﾄﾓﾋｺ）

【設立】 ２００６年７月３日

【資本金】４億円

【事業内容】パン、和洋菓子の製造・販売

ホームページ :https://www.fujipan.co.jp/フジパン公式 X :https://x.com/neobata_fujipanフジパン公式 Instagram :https://www.instagram.com/honjikomi_fujipan