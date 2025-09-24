そのままでおいしい食パン『生ぶれっど』さらにおいしくなって登場！厚切りも仲間入り！
フジパン株式会社（愛知県名古屋市）は、『生ぶれっど』を２０２５年１０月１日（水）よりさらにおいしくリニューアルして発売いたします。同時に、厚切りの『生ぶれっど ４枚入』を新たに発売いたします。『生ぶれっど』は、北海道産生クリームを練り込んだ、そのままでもおいしいがコンセプトの食パンです。今回のリニューアルでは、湯種を配合し、しっとり感を向上させました。
新商品『生ぶれっど ４枚入』は、厚切りでよりしっとり食感を楽しめる商品です。
■リニューアルポイント
生地に湯種を配合し、よりしっとりと
した食感になりました。日にちが経って
も、しっとり食感を楽しめます。
また、『生ぶれっど』の特長であるほんの
り甘い味わいは維持し、そのまま食べても
おいしい食パンにしたてました。
生ぶれっど
■生セレクション
北海道産生クリームを生地に練り込むことで、ほんのりとした甘さや、しっとり食感を楽しんでいただける商品シリーズです。９月にリニューアルした食卓ロールの「生ろぉる」「生くろわっさん」をはじめ、食パンの「生ぶれっど」や菓子パンの「生めろんぱん」、「生めろんぱん しょこら」など、多くの商品ラインナップを取り揃えています。
ジャパン・フード・セレクションにおいて第６５回で「生めろんぱん」、「生めろんぱんしょこら」、第７０回で「生ろぉる」、「生くろわっさん」が最高評価のグランプリを受賞。食の専門家からも評価を得ています。
生セレクション
■商品詳細
生ぶれっど ３枚入、４枚入、５枚入、６枚入
北海道産生クリームを練り込んだ、ほんのり甘い食パン
【価格】オープン価格
【販売地域】全国（北海道、沖縄除く）
【販売店】スーパー、ドラッグストア等
【JANコード】
生ぶれっど ３枚入 ４９０２４１０-１１３２４９
生ぶれっど ４枚入 ４９０２４１０-１１３９７３
生ぶれっど ５枚入 ４９０２４１０-１１３２１８
生ぶれっど ６枚入 ４９０２４１０-１１３２２５
■フジパン株式会社 会社概要
【代表者】安田 智彦（ﾔｽﾀ゛ﾄﾓﾋｺ）
【設立】 ２００６年７月３日
【資本金】４億円
【事業内容】パン、和洋菓子の製造・販売
ホームページ :
https://www.fujipan.co.jp/
フジパン公式 X :
https://x.com/neobata_fujipan
フジパン公式 Instagram :
https://www.instagram.com/honjikomi_fujipan