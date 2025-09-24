【京大×東大発AIセキュリティカンパニー】Aladdin Security、AIマネジメントツール「AI-Fortress」のβ版リリース

Aladdin Security株式会社

【概要】

Aladdin Security株式会社（本社：京都府京都市上京区甲斐守町97西陣産業創造會館、代表取締役CEO：勘佐 圭吾）は、企業の生成AI利用を可視化・制御する新サービス「AI-Fortress」 を正式にリリースいたしました。

AI-Fortressは、AIモデル／AIエージェントの利用状況を「いつ・誰が・どこで・何を」まで可視化し、未承認AIの利用をリアルタイムで遮断できるマネジメントツールです。

【背景】

生成AIは企業の業務効率化や新規価値創出の一方で、未承認AIの利用による情報漏洩・コンプライアンス違反・監査対応の困難化といった新たなリスクをもたらしています。

特に大企業や金融機関などでは、従業員が独自に外部のAIツールを利用する「シャドーAI」問題が顕著になっており、適切な統制と可視化の仕組みが求められています。

IBM報告書によると(※1)シャドーAIが関係するセキュリティインシデントは全世界のデータ漏洩の

約20%、追加コストは平均67万ドルを超えると言われております。

実際にSamsungの半導体エンジニアがソースコードや会議議事録などの機密情報をChatGPTに入力した事例が複数回発生し、これがきっかけで社内で生成AIツールの無断使用を禁止する措置が導入された事例もあります。(※2)



【サービス概要】

AI-Fortressは、以下の機能を通じて安全かつ効率的なAI利用環境を提供します。

- 利用状況の可視化時系列ごとの利用履歴やユーザーごとのイベントをダッシュボードで直感的に把握可能。意喚起すべきユーザーが一目でわかります。ダッシュボード- 未承認AIのリアルタイム遮断ブラウザやアプリケーション経由で利用される生成AIを検知し、ドメイン単位でアクセスを制御。- 社内のAI資産を可視化最新のモデルをスピーディに展開。

【よくある課題】

【弊社の強み】

国際的実績：OpenAI主催「GPT-OSS 20B Red Teaming」大会で入賞し、世界的に評価されたAIセキュリティ技術を持つ。

現場適応力：金融機関や大企業からのヒアリングをもとに、監査・コンプライアンスニーズを反映。

運用支援：リスクのある従業員の特定や注意喚起機能を備え、管理者の業務負担を軽減。

【今後の展開】

Aladdin Securityは、AI-Fortressを通じて企業におけるAI統制・ガバナンスを支援するとともに、今後は 自動化されたAIリスク検知技術の開発 を強化し、継続的なAI利用環境の安全性を確保します。

【Aladdin Security株式会社について】

Aladdin Securityは「A Whole New World~新しい世界を創出する~」ことをミッションに掲げるAIセキュリティカンパニーです。企業がセキュアなAI活用を実現するために生成AIに対するシャドーAI検出、AIガバナンスの可視化、AIファイアウォールなどのソリューションを提供し、国内外企業の安全なAI活用を支援しています。

【会社概要】

社名：Aladdin Security株式会社

所在地：京都府京都市上京区甲斐守町97西陣産業創造會館

代表者：代表取締役 勘佐 圭吾

設立：2025年2月

事業内容：AIセキュリティ事業、サイバーセキュリティサービス

ホームページ：https://aladdin-security.net/

【問い合わせ先】

Aladdin Securityお問い合わせメール：info@aladdin-security.net

お問い合わせ :https://aladdin-security.net/contact

引用

※1

https://www.ibm.com/downloads/documents/us-en/131cf87b20b31c91

※2

https://www.darkreading.com/vulnerabilities-threats/samsung-engineers-sensitive-data-chatgpt-warnings-ai-use-workplace?utm_source=chatgpt.com