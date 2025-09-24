ダイハツ工業社製　新たな歩行領域モビリティ「e-SNEAKER」に搭載されるメイン表示ユニットの開発・製造を受託

サクサ株式会社

サクサグループで有機ELデバイス、開発・製造受託サービスを提供する株式会社ソアー（以下、ソアー）は、ダイハツ工業株式会社（以下、ダイハツ工業社）が開発した新たな歩行領域モビリティ「e-SNEAKER」に搭載されるメイン表示ユニットの開発・製造を受託しました。

同製品は、ダイハツ工業社が掲げる「お客様に寄り添い、暮らしを豊かにする」という企業理念のもと、誰もが楽しく快適に移動できるパーソナルモビリティとして開発されたものです。

今回受託した表示ユニットは、車両の上限速度やバッテリー残量等を表示し、運転者に情報を伝える重要な機能を担います。また、表示部分にはソアー製OLEDディスプレイが採用されています。

これまでソアーは、多様な業界の電子機器や装置の開発・製造を受託してきました。そこで培った設計力と生産力が評価され、本受託に繋がっています。今後も当社は、ODM/EMSを行う「ものづくりソリューション事業」を拡充し、さまざまな製品の開発・製造をサポートすることで、社会に貢献していきます。

【製品の詳細はこちら】

「e-SNEAKER」発売に伴うプレスリリース：https://www.daihatsu.com/jp/news/2025/20250825-1.html

「e-SNEAKER」Webページ： https://www.daihatsu.co.jp/lineup/e-sneaker/

【ダイハツ工業社の詳細はこちら】

ダイハツ工業社Webサイト： https://www.daihatsu.co.jp/top.htm

■株式会社ソアー 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29473/table/87_1_64736e86581692cc70dadfc580c8848c.jpg?v=202509241158 ]

【有機EL（OLED）事業】

1997年に、ソアーの前身である東北パイオニア株式会社 米沢事業所が世界で初めて量産化に成功した有機ELディスプレイは、電子/健康/光学/産業機器をはじめとした身近な製品に幅広く搭載されるとともに、有機EL（OLED）の特性を活かした特殊な光源用途においても、今後さらなる成長が期待されるデバイスです。薄型で省エネルギーといった時代のニーズにマッチしたデバイスとして、幅広い用途・機器向けに提供しています。

⇒詳細はこちら：https://soar-tech.co.jp/oled/

▼ディスプレイソリューション

有機EL（OLED）をはじめとしたディスプレイデバイスを中心に、お客様の製品の機構設計/外観設計/電気設計/システム制御/UI開発を行います。およそ30年にわたるディスプレイデバイスの製造・納入実績と電子機器の設計・製造受託事業の知見・資産を融合したソアーならではのサービスです。

⇒詳細はこちら：https://www.soar-tech.co.jp/display-solution/

【ものづくりソリューション（ODM/OEM/EMS）事業】

産業/民生/医療/車載（小型モビリティ）機器等、多岐に渡るカテゴリーの小型電子機器、中～大型機器の製造・量産化に対応可能なODM/EMS事業、および自社で開発した自動機の販売を行っています。クラス1000のクリーンルーム（約2,000平方メートル ）を備えており、熟練の機構/電気/ソフト設計エンジニアと、営業/調達/生産技術/製造/品質保証部門が揃ったものづくりの一貫体制で、お客様のお困り事を解決します。

⇒詳細はこちら：https://soar-tech.co.jp/monozukuri/