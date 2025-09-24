KONAMI 「TOKYO GAME SHOW 開催記念セール」を開催中！
株式会社コナミデジタルエンタテインメント（以下、KONAMI）は、ニンテンドーeショップ、PlayStation(TM) Store、Steam Store、Xbox Storeにおいて、ダウンロード版ゲームを最大80%オフでお得に購入できるKONAMI「TOKYO GAME SHOW 開催記念セール」を開催中です。
明日9月25日（木）から「東京ゲームショウ2025」が開催されることを記念して、今年発売したばかりの『ときめきメモリアル～forever with you～ エモーショナル』（5月8日発売）と『EDENS ZERO』（7月15日発売）がそれぞれ20%オフになってセール初登場！
同じく今年発売の『幻想水滸伝 I&II HDリマスター 門の紋章戦争 / デュナン統一戦争』（3月6日発売）も20％オフで購入できるほか、KONAMIの名作・人気タイトルがお買い得になっています。
この機会にKONAMIのゲームを遊びつくしましょう！
【特設サイト】 https://konami.jp/3VTBu79
※タイトルごとに、セール期間や対象プラットフォーム等が異なる場合がございます。
※本サイトのセール情報は、日本国内向けです。
※セール内容は変更のうえ開始される場合があります。
※ご購入いただく前に、各ストアのページにて、価格や期間、ラインナップ等をご確認ください。
