建材・医療・防護服・農業資材・印刷物など幅広い用途のフラッシュスパン不織布ハイパック(TM) 国内販売を加速

イノービス株式会社

イノービス株式会社（本社：東京都台東区、代表：北山 貴吾記）は、フラッシュスパン不織布 ハイパック(TM)（HYPAK(TM)）本格的な販売を加速させていくために引き続きパートナー国内企業を募集しています。ハイパック(TM)は、キングウィルズ社が開発したナノメートル級の高強度フィラメント繊維をランダムに積層し、熱だけで圧着したフラッシュスパン不織布です。軽量なのに強靭で、透湿性があるのに高い耐水性を併せ持つ特殊な素材となっています。このユニークな特徴から、建材・医療用包材・防護服・農業資材・印刷物など幅広い用途で使用することができる製品です。

従来、フラッシュスパン不織布は欧米での生産供給が主流となっていたため、パンデミックなど需要が高まった際の国内供給体制に不安がありました。ハイパック(TM)はキングウィルズ社が開発した独自のフラッシュスパン不織布です。販売・加工体制は、アジアを拠点としたスピーディで安定的なサプライチェーンの構築を目指しています。日本国内では2024年から販売を開始し、各アプリケーションでの採用が進んでいます。

幅広いアプリケーションで展開可能な多機能素材

建築資材としての透湿・防水シート、化学防護服、医療用滅菌包材、農業用マルチシート、乾燥剤や幅広い印刷物などに使用することができるフラッシュスパン不織布です。用途に応じて求められる性能について研究を重ねて製品開発を行っております。例えば、防護服であればより通気性が高く、しなやかで着心地のよい製品や建材であればより強靭で透湿性の高い製品を目指して製品化しています。今後もお客様のニーズに応えながら用途展開を計画しています。

化学防護服 タイプ4 スプレー防護用密閉服化学防護服

密度の高い不織布構造によって優れたバリア性を発揮します。フィルム製品では発生しやすいとされている表面剥がれや傷にも強い素材です。ハイパック(TM)防護服は、高い透湿性を保持しながら、薄くて軽く、なめらかな着心地となるよう開発した製品です。過酷な現場でも作業者の快適性を確保できるように設計しています。

ライテックス(TM)シルバー及びライテックス(TM)ハウスラップ建築用 透湿防水シート

より防水性が高く、透湿性の高い透湿防水シートを国内の工業規格JIS A 6111:2016に合わせて開発しました。ライテックス(TM)は、日本でのみ販売する建材用透湿防水シートのブランド名となります。高い耐久性により住宅の長寿命化に貢献するシートです。

医療用滅菌包材医療用滅菌包材

ハイパック(TM)は高い密度で安定した極細繊維構造を保持していることから、他の滅菌包材よりも優れたバリア性を誇り、低リントできれいに剥がれるピール性、そして輸送時にも安心できる強度を併せ持つ医療用包材です。

土壌での使用やぶどう傘として使用農業用マルチシートなど

高密度ポリエチレンの極細繊維で構成されているハイパック(TM)は高い光の反射率を有しています。マルチシートを使用することによって果実に対して効果的に光を届けることが可能になり、色づきや糖度上昇、早期の収穫に貢献するシートです。

ライティングボックスでの使用例グラフィック素材

紙に似ている素材でありながらも破れない、防水性があり、印刷時の発色性も良いユニークな素材です。屋外印刷物、ポスター、ゼッケン、テーマパークや医療現場でのリストバンドなど様々なシーンで活用されています。光を通すことができるのでライティングボックスなどにも最適です。



イノービス株式会社について

日本国内でのハイパック(TM)の総輸入販売元 イノービス株式会社は、上記の通り幅広い製品群で日本のお客様に向けて加工・販売を行っております。

【会社概要】

社名：イノービス株式会社

本社所在地：東京都台東区東上野3丁目18番1号406

代表取締役：北山 貴吾記

事業内容： フラッシュスパン不織布の輸入・加工・販売

HP: https://www.innobis.co.jp

お問い合わせ： 03-6820-5870

Email ： contact@innobis.co.jp



製造元 キングウィルズ社とは

キングウィルズ社は、2014年に設立された研究開発に優れたイノベーション企業です。ハイパック(TM)は、設立当初より基礎研究が始まり2023年に量産化がスタートしました。現在は、15,000トンの生産キャパシティを持ち、全世界へ出荷を行っています。