工業用下塗塗料　「メタルグリップPro」新発売～幅広い金属素材に対応、環境配慮型の高性能下塗～

　関西ペイント株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：毛利 訓士、以下「関西ペイント」）は、工業用塗料分野向けの新製品「メタルグリップPro」を2025年9月24日より発売いたします。

■メタルグリップPro開発の背景
　近年、工業用塗料に求められるニーズは、素材の多様化、製品の耐久性向上、作業効率の改善など、ますます多様化しています。
　こうした市場の変化に対応すべく、当社は2006年に1液型エポキシ下塗り塗料メタルグリップを開発。以降、メタルグリップEX、メタルグリップECOなど、用途に応じたラインナップを展開し、多くのお客さまから高い評価をいただいてきました。

　そしてこのたび、数年にわたり試行錯誤を重ね、さらなる機能向上を実現した新製品メタルグリップProの開発に成功しました。
　本製品は、粉体塗料との2コート1ベーク工程における適性向上に加え、SST（塩水噴霧試験）1000時間にも耐える優れた耐食性を備えており、より高い品質と効率性を求める現場ニーズに応える製品です。

■メタルグリップProの主な特長

幅広い素材適性　　　　　　　：鉄・非鉄金属など幅広い金属素材に適性を有する
２コート１ベーク適性　　　　：溶剤系塗料・粉体塗料ともに10分程度の短インターバルで
　　　　　　　　　　　　　　　上塗り塗装可能
補修塗装時のチヂミ現象抑制　：当社独自技術による、補修塗装時のチヂミ現象抑制
優れた耐食性　　　　　　　　：SST（塩水噴霧試験）1000時間にも耐える優れた耐食性を有し、
　　　　　　　　　　　　　　　重塩害地域にも対応可能
法規制対応　　　　　　　　　：特定化学物質障害予防規則、RoHS・ELV規制に対応
VOC低減　　　　　　　　　　：従来シリーズと比較して、少ない希釈シンナーで塗装可能


■メタルグリップPro導入による期待効果


塗装品質：メタルグリップシリーズ最高レベルの防食性による、
　　　　　製品のライフサイクルコスト（LCC）低減
作業効率：「補修塗装時のチヂミ現象抑制」による、不良率の低減と作業効率向上


■製品概要
　・製品名　：メタルグリップPro
　・系統　　：1液高分子エポキシ樹脂下塗塗料
　・用途　　：一般工業用の鉄・非鉄金属用の下塗
　・標準温度：常温乾燥型～焼付型（粉体含む）の各種上塗の乾燥・焼付温度に対応
　・容量　　：16kg ・色相：白、グレー（N-7近似）


■今後の展開
　メタルグリップProは、塗装現場の課題に真摯に向き合い、技術と品質の両面から応えるべく誕生した製品です。今後も、お客さまのご意見やご要望をもとに、さらなる性能向上と使いやすさの追求を続けてまいります。

■関西ペイントについて
　関西ペイントは、1918年の創業以来、100年以上にわたり塗料や塗料事業で培った技術を提供してきました。2030年をターゲットとした「塗料で人を幸せにする」というビジョンのもと、人に役立つ素晴らしい塗料を世界中の人々に届け、関西ペイントグループに関わる人々を豊かにすることを目指してまいります。


