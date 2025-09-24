こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
工業用下塗塗料 「メタルグリップPro」新発売～幅広い金属素材に対応、環境配慮型の高性能下塗～
関西ペイント株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：毛利 訓士、以下「関西ペイント」）は、工業用塗料分野向けの新製品「メタルグリップPro」を2025年9月24日より発売いたします。
■メタルグリップPro開発の背景
近年、工業用塗料に求められるニーズは、素材の多様化、製品の耐久性向上、作業効率の改善など、ますます多様化しています。
こうした市場の変化に対応すべく、当社は2006年に1液型エポキシ下塗り塗料メタルグリップを開発。以降、メタルグリップEX、メタルグリップECOなど、用途に応じたラインナップを展開し、多くのお客さまから高い評価をいただいてきました。
そしてこのたび、数年にわたり試行錯誤を重ね、さらなる機能向上を実現した新製品メタルグリップProの開発に成功しました。
本製品は、粉体塗料との2コート1ベーク工程における適性向上に加え、SST（塩水噴霧試験）1000時間にも耐える優れた耐食性を備えており、より高い品質と効率性を求める現場ニーズに応える製品です。
■メタルグリップProの主な特長
幅広い素材適性 ：鉄・非鉄金属など幅広い金属素材に適性を有する
２コート１ベーク適性 ：溶剤系塗料・粉体塗料ともに10分程度の短インターバルで
上塗り塗装可能
補修塗装時のチヂミ現象抑制 ：当社独自技術による、補修塗装時のチヂミ現象抑制
優れた耐食性 ：SST（塩水噴霧試験）1000時間にも耐える優れた耐食性を有し、
重塩害地域にも対応可能
法規制対応 ：特定化学物質障害予防規則、RoHS・ELV規制に対応
VOC低減 ：従来シリーズと比較して、少ない希釈シンナーで塗装可能
■メタルグリップPro導入による期待効果
塗装品質：メタルグリップシリーズ最高レベルの防食性による、
製品のライフサイクルコスト（LCC）低減
作業効率：「補修塗装時のチヂミ現象抑制」による、不良率の低減と作業効率向上
■製品概要
・製品名 ：メタルグリップPro
・系統 ：1液高分子エポキシ樹脂下塗塗料
・用途 ：一般工業用の鉄・非鉄金属用の下塗
・標準温度：常温乾燥型～焼付型（粉体含む）の各種上塗の乾燥・焼付温度に対応
・容量 ：16kg ・色相：白、グレー（N-7近似）
■関連情報
メタルグリップPro 製品説明書
https://asset.kansai.co.jp/uploads/2025/09/377-B001-1.pdf
メタルグリップPro 製品カタログ
https://asset.kansai.co.jp/uploads/2025/09/470.pdf
■今後の展開
メタルグリップProは、塗装現場の課題に真摯に向き合い、技術と品質の両面から応えるべく誕生した製品です。今後も、お客さまのご意見やご要望をもとに、さらなる性能向上と使いやすさの追求を続けてまいります。
■関西ペイントについて
関西ペイントは、1918年の創業以来、100年以上にわたり塗料や塗料事業で培った技術を提供してきました。2030年をターゲットとした「塗料で人を幸せにする」というビジョンのもと、人に役立つ素晴らしい塗料を世界中の人々に届け、関西ペイントグループに関わる人々を豊かにすることを目指してまいります。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
関西ペイント株式会社 工業塗料本部 工業塗料営業部 営業グループ 松本
Tel : 03-6758-0880 E-mail: matumo19@als.kansai.co.jp
【本リリースに関する報道関係者からのお問い合わせ先】
関西ペイント株式会社 経営企画本部 IR・広報部 水島・西村
E-mail：koho@als.kansai.co.jp
