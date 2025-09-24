あなたはどっち派？『生めろんくろわっさん しょこら』新発売 定番もリニューアルで選ぶ楽しさ２倍！
フジパン株式会社（愛知県名古屋市）は、『生めろんくろわっさん しょこら』を２０２５年１０月１日（水）より新発売いたします。また、同日より『生めろんくろわっさん』をリニューアル発売いたします。
クロワッサン生地にメロン皮をのせたハイブリッドな商品『生めろんくろわっさん』に、チョコのおいしさを加えた”しょこら味“が新登場。チョコと北海道産生クリームを使用したクロワッサンに、発酵バター入りのメロン皮をのせました。『生めろんくろわっさん』は、発酵バターの味をより豊かに感じられるようにリニューアルいたしました。新しい味わいの「しょこら」とさらにおいしくなった定番の味、両方をお楽しみください。
■新商品『生めろんくろわっさん しょこら』
クロワッサン生地にはチョコと北海道産生クリームを入れ、しっとりとした食感が特長です。クロワッサン生地の上には、発酵バター入りのメロン皮をのせました。チョコの味わいと発酵バターの風味をお楽しみいただける商品です。
■リニューアル品『生めろんくろわっさん』
２０２３年７月より発売の『生めろんくろわっさん』。多くのお客様よりご好評をいただいております。今回は、クロワッサン生地の配合を見直し、発酵バターの味をより豊かに感じられるようリニューアルいたしました。また、パッケージデザインを変更いたしました。新しくなった『生めろんくろわっさん』をお楽しみください。
■商品概要
生めろんくろわっさん しょこら
ショコラ生地とメロンパンの皮に生クリームを練り込み焼き上げました。
【価格】オープン価格
【販売地域】全国（沖縄を除く）※北海道エリアは、株式会社ロバパンで製造、販売いたします。
【販売店】スーパー、ドラッグストア等
【JANコード】４９０２４１０-５３１０２９
生めろんくろわっさん
生地とメロンパンの皮に生クリームを練り込んだしっとりした風味豊かな味わい。
【価格】オープン価格
【販売地域】関東、中部、西部
【販売店】スーパー、ドラッグストア等
【JANコード】４９０２４１０-５００９７１
■フジパン株式会社 会社概要
【代表者】安田 智彦（ﾔｽﾀ゛ﾄﾓﾋｺ）
【設立】 ２００６年７月３日
【資本金】４億円
【事業内容】パン、和洋菓子の製造・販売
ホームページ :
https://www.fujipan.co.jp/
フジパン公式 X :
https://x.com/neobata_fujipan
フジパン公式 Instagram :
https://www.instagram.com/honjikomi_fujipan