あなたはどっち派？『生めろんくろわっさん　しょこら』新発売　定番もリニューアルで選ぶ楽しさ２倍！

フジパン株式会社

フジパン株式会社（愛知県名古屋市）は、『生めろんくろわっさん しょこら』を２０２５年１０月１日（水）より新発売いたします。また、同日より『生めろんくろわっさん』をリニューアル発売いたします。

クロワッサン生地にメロン皮をのせたハイブリッドな商品『生めろんくろわっさん』に、チョコのおいしさを加えた”しょこら味“が新登場。チョコと北海道産生クリームを使用したクロワッサンに、発酵バター入りのメロン皮をのせました。『生めろんくろわっさん』は、発酵バターの味をより豊かに感じられるようにリニューアルいたしました。新しい味わいの「しょこら」とさらにおいしくなった定番の味、両方をお楽しみください。

■新商品『生めろんくろわっさん しょこら』

クロワッサン生地にはチョコと北海道産生クリームを入れ、しっとりとした食感が特長です。クロワッサン生地の上には、発酵バター入りのメロン皮をのせました。チョコの味わいと発酵バターの風味をお楽しみいただける商品です。

■リニューアル品『生めろんくろわっさん』

２０２３年７月より発売の『生めろんくろわっさん』。多くのお客様よりご好評をいただいております。今回は、クロワッサン生地の配合を見直し、発酵バターの味をより豊かに感じられるようリニューアルいたしました。また、パッケージデザインを変更いたしました。新しくなった『生めろんくろわっさん』をお楽しみください。

■商品概要

生めろんくろわっさん しょこら

ショコラ生地とメロンパンの皮に生クリームを練り込み焼き上げました。

【価格】オープン価格

【販売地域】全国（沖縄を除く）※北海道エリアは、株式会社ロバパンで製造、販売いたします。

【販売店】スーパー、ドラッグストア等

【JANコード】４９０２４１０-５３１０２９

生めろんくろわっさん

生地とメロンパンの皮に生クリームを練り込んだしっとりした風味豊かな味わい。

【価格】オープン価格

【販売地域】関東、中部、西部

【販売店】スーパー、ドラッグストア等

【JANコード】４９０２４１０-５００９７１

■フジパン株式会社 会社概要

【代表者】安田 智彦（ﾔｽﾀ゛ﾄﾓﾋｺ）

【設立】 ２００６年７月３日

【資本金】４億円

【事業内容】パン、和洋菓子の製造・販売

ホームページ :https://www.fujipan.co.jp/フジパン公式 X :https://x.com/neobata_fujipanフジパン公式 Instagram :https://www.instagram.com/honjikomi_fujipan