29歳女性ジュエリーデザイナーが大阪府知事賞を受賞！

芸術とジュエリーの境界を超える作品制作を目指す、ジュエリーデザイナー大野真珠(おおの まこ／(株)MAJUE)が、2025年9月に開催された大阪ジュエリー工芸協同組合主催「第22回大阪ジュエリーデザインコンテスト」にて、大阪府知事賞（最優秀賞）を受賞いたしました。

デザイナーの大野は現在29歳。27歳で独立し、北浜に実店舗をオープン。若手女性起業家として挑戦を続ける中での受賞は、「大阪から世界に通じる、“美術作品としてのジュエリー”を届けたい」というビジョンを後押しするものです。

■ 受賞作品について

今回受賞した「Art Nouveau」は、9世紀末から20世紀初頭にかけてヨーロッパで流行した美術様式、アール・ヌーヴォーに心を寄せた作品です。植物のクラシカルな曲線美が目を惹くトップのデザインと、ヨーロッパの建築美術から着想を得たアームのテクスチャーは、大阪の職人たちの丁寧なクラフトマンシップのサポートがあったからこそ実現。古くから愛され続けてきた美術様式と、美しいプロダクトや芸術品に共通するデザインの法則、現代の最新テクノロジー、そして熟練した職人の手仕事を組み合わせ、360度どこから見ても美しい、まさに“身に着ける美術品”となりました。

■ デザイナーコメント

実際のデザイン画と作品

「大阪で挑戦を始めて2年。まだまだ発展途上ですが、地元で認めていただけたことが大きな励みです。今後は大阪から世界に向けて、“ジュエリーは身に着ける美術品”というコンセプトのもと、細部に至るまで趣向を凝らしたジュエリー作品を発信していきたいと考えています。」

■ 今後の展開

受賞作品は、2025年10月5日（日）に開催される東京個展（ホテルローズガーデン新宿 別館3F「桔梗」）で展示予定です。

展示会詳細：https://www.majue-jewelry-arts.com/tokyo



また、自社HPでは、本作品の制作の苦労やこだわりをまとめた特設ページを公開中です。

特設Webページ：https://www.majue-jewelry-arts.com/award

表彰式は2026年1月16日(金)大阪市内にて開催予定です。

詳細はお問い合わせください。

■ 会社概要

会社名：株式会社MAJUE

代表者：大野 真珠（Mako Ohno）

所在地：大阪府大阪市中央区淡路町1-4-15

事業内容：オリジナルジュエリーの企画・製造・販売、デザインの受託

Webサイト：https://www.majue-jewelry-arts.com

■ デザイナープロフィール

大野真珠 Mako Ono

大阪芸術大学工芸学科を卒業後、大手ジュエリーメーカーにデザイナーとして就業。ブライダルからファッションジュエリー、時計まで幅広い貴金属装飾品のデザインを手掛ける。その後外資系金融会社に転職。新規開拓営業を行なったのち、ジュエリーデザイナーとして独立。日本の優秀な職人と連携し、1点もののジュエリー作品をお客様に届ける。2023年10月に大阪市の北浜にて実店舗をOPEN。また、スタートアップブランドから老舗メーカーまで幅広い企業と業務提携を結び、ジュエリーデザインのアウトソーシング、ブランド立ち上げサポートを行う。2024年6月、ブランド初のArt

Jewelry Collectionを発表。2025年2月に株式会社MAJUE設立。

＜受賞歴：2023年SUWAアンカットジュエリーデザインコンテスト「優秀賞」／2025年大阪ジュエリーデザインコンテスト「大阪府知事賞」＞

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社MAJUE

担当：大野 真珠

E-mail：majue.jewelry.arts@gmail.com

Instagram：

MAJUE公式アカウント：https://instagram.com/majue_jewelry

ジュエリーデザイナー大野真珠：https://instagram.com/mako_jewelry_designer