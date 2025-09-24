ユニバースター『BT21』とグラニフの最新コレクションアイテムが9月30日(火)より発売長袖Tシャツ、スウェット、パーカー、バッグ、キャップなど全15アイテムが登場

会社概要■会社名株式会社グラニフ■代表取締役村田 昭彦■本社所在地〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F■事業概要デザインプロダクトの企画、製造、販売等■ブランドビジョン世界に向けてIPを発信するNo.1グラフィックカンパニーへ。「遊びゴコロで世界を彩る」をブランドミッションとして掲げ、ファン、クリエーター/アーティストなど、IPに関わるすべての人に選ばれ続ける企業を目指す。■販売チャネル公式オンラインストア：https://www.graniph.com店舗：75店舗（国内74、海外1）※2025年9月1日現在■情報発信チャネル企業サイト：https://graniph.co.jp公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official公式X（Twitter）：https://twitter.com/graniph_updates