こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ユニバースター『BT21』とグラニフの最新コレクションアイテムが9月30日(火)より発売長袖Tシャツ、スウェット、パーカー、バッグ、キャップなど全15アイテムが登場
グラニフカフェでは全８種のオリジナルラテを期間限定販売
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2025年9月30日(火)より、LINE FRIENDSのグローバルキャラクターブランド『BT21』とのグラニフコレクションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内一部店舗にて販売いたします。
ユニバースター『BT21』とグラニフの最新コレクションアイテムが登場！それぞれが違う魅力で、みんな一緒になるとさらに輝く『BT21』！夢に向かって走る『BT21』の、愉快で時には感動的な物語を感じられるアイテムをぜひお楽しみください。また、グラニフ東京およびグラニフ福岡天神に併設する「グラニフカフェ」では、コレクション発売を記念して『BT21』のオリジナルラテを2025年9月30日(火)～10月12日(日)の期間限定で販売いたします。
グラニフ公式オンラインストアでは、2025年9月24日(水)0:00から2025年9月29日(月)23:59までの期間、『BT21』グラニフコレクションアイテムの予約販売の受付を実施。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります
(C)BT21
全15種類。
詳細は公式オンラインストア商品ページにてご確認ください。
https://www.graniph.com/collection/collection_00505
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内一部店舗
グラニフカフェにてBT21オリジナルラテを期間限定販売
グラニフ東京およびグラニフ福岡天神に併設する「グラニフカフェ」では、ユニバースター『BT21』とグラニフによるオリジナルラテ（全8種／各600円・税込）を、2025年9月30日(火)から10月12日(日)までの期間限定で販売いたします。『BT21』の人気キャラクターが描かれたラテアートを全8種ラインアップ。ぜひこの機会に、お気に入りのキャラクターとともに特別なカフェ体験をお楽しみください。
【BT21オリジナルラテ販売概要】
■販売期間：2025年9月30日(火)～10月12日(日)
■価格：各600円（税込）／全8種
■販売場所：
グラニフ東京2階 「グラニフカフェ」
グラニフ福岡天神 「グラニフカフェ」
グラニフ東京
■住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-25-13 MICO神宮前 1-a棟（グラニフ東京2階）
■営業時間：11:00～20:00（ラストオーダー 19:30）
グラニフ福岡天神
■住所：〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-15-1 天神西通りスクエア 1F
■営業時間： 10:00～21:00（カフェラストオーダー 20:30）
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
世界に向けてIPを発信するNo.1グラフィックカンパニーへ。「遊びゴコロで世界を彩る」をブランドミッションとして掲げ、ファン、クリエーター/アーティストなど、IPに関わるすべての人に選ばれ続ける企業を目指す。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：75店舗（国内74、海外1）
※2025年9月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official
公式X（Twitter）：https://twitter.com/graniph_updates
本件に関するお問合わせ先
〈本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2025年9月30日(火)より、LINE FRIENDSのグローバルキャラクターブランド『BT21』とのグラニフコレクションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内一部店舗にて販売いたします。
ユニバースター『BT21』とグラニフの最新コレクションアイテムが登場！それぞれが違う魅力で、みんな一緒になるとさらに輝く『BT21』！夢に向かって走る『BT21』の、愉快で時には感動的な物語を感じられるアイテムをぜひお楽しみください。また、グラニフ東京およびグラニフ福岡天神に併設する「グラニフカフェ」では、コレクション発売を記念して『BT21』のオリジナルラテを2025年9月30日(火)～10月12日(日)の期間限定で販売いたします。
グラニフ公式オンラインストアでは、2025年9月24日(水)0:00から2025年9月29日(月)23:59までの期間、『BT21』グラニフコレクションアイテムの予約販売の受付を実施。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります
(C)BT21
全15種類。
詳細は公式オンラインストア商品ページにてご確認ください。
https://www.graniph.com/collection/collection_00505
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内一部店舗
グラニフカフェにてBT21オリジナルラテを期間限定販売
グラニフ東京およびグラニフ福岡天神に併設する「グラニフカフェ」では、ユニバースター『BT21』とグラニフによるオリジナルラテ（全8種／各600円・税込）を、2025年9月30日(火)から10月12日(日)までの期間限定で販売いたします。『BT21』の人気キャラクターが描かれたラテアートを全8種ラインアップ。ぜひこの機会に、お気に入りのキャラクターとともに特別なカフェ体験をお楽しみください。
【BT21オリジナルラテ販売概要】
■販売期間：2025年9月30日(火)～10月12日(日)
■価格：各600円（税込）／全8種
■販売場所：
グラニフ東京2階 「グラニフカフェ」
グラニフ福岡天神 「グラニフカフェ」
グラニフ東京
■住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-25-13 MICO神宮前 1-a棟（グラニフ東京2階）
■営業時間：11:00～20:00（ラストオーダー 19:30）
グラニフ福岡天神
■住所：〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-15-1 天神西通りスクエア 1F
■営業時間： 10:00～21:00（カフェラストオーダー 20:30）
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
世界に向けてIPを発信するNo.1グラフィックカンパニーへ。「遊びゴコロで世界を彩る」をブランドミッションとして掲げ、ファン、クリエーター/アーティストなど、IPに関わるすべての人に選ばれ続ける企業を目指す。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：75店舗（国内74、海外1）
※2025年9月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official
公式X（Twitter）：https://twitter.com/graniph_updates
本件に関するお問合わせ先
〈本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/