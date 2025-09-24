「超能力戦士ドリアン」ライブで“超科学診断超バイト”、シェアフルで募集中！

シェアフル株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのスキマバイトアプリ『シェアフル』やSaaSシフト管理サービス『シェアフルシフト』、就業実績を活用した人材紹介サービス『シェアフルエージェント』などを提供するシェアフル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：横井 聡）は、2025年10月26日（日）大阪・なんばHachで開催される「超能力戦士ドリアン ワンマンライブツアー はちゃめちゃ！サイエンスラボ」にて、超科学診断をする超バイトを募集します。

※シェアフル超バイト：ユーザーが自分のスキマ時間に自身の経験やスキルを活かしながら多様な業種・職種のお仕事に挑戦する“きっかけ”を広く提供していくサービスです。普段生活している中で経験することがない、想像を超えたインパクトのある“特別なアルバイト募集企画”として、「超バイト」を実施しています。

https://sharefull.com/content/superjob/20870/

2025年10月26日（日）「超能力戦士ドリアン ワンマンライブツアー はちゃめちゃ！サイエンスラボ」なんばHach（大阪公演）にて、科学者に扮して、サイエンスラボ研究員を発掘する超バイトを募集します。

超能力戦士ドリアンファンの方、ライブを盛り上げたい方など、たくさんのご応募をお待ちしております。

◼️募集要項

日時：2025年10月26日（日）14:00-17:00

勤務時間：3時間程度

場所：なんばHach（大阪市浪速区湊町１-３-１）

募集人数：3名

給与：時給5,000円（日給15,000円）

交通費：全額支給

主なお仕事内容：開演前に会場にいるお客様に声をかけ、超科学診断をするお仕事

応募資格：『シェアフル』のアプリにて本登録（銀行口座・身分証の登録など）がお済みの方

服装：動きやすい服装（半ズボン・サンダル・ヒール等のある靴は不可）、当日は白衣とウィッグの着用をしていただきます

特典：当日のライブチケット・サイン入り色紙

※詳細はアプリ内よりご確認ください。

◼️応募方法

１.シェアフル公式X(https://x.com/sharefull_jp)をフォロー

２.対象ポスト(https://x.com/sharefull_jp/status/1970654415037083853)をリポスト

３.『シェアフル』のアプリをダウンロード(https://ydb4.adj.st/?adjust_t=1s8g1dn1&adjust_deeplink=com.sharefull.sharefull%3A%2F%2FchoBaito/42)

４.ホーム画面上部「超バイト」バナーをタップ

５.募集要項を確認の上、「応募」ボタンをタップ

応募期間：2025年9月24日（水）～2025年10月6日（月）

当選発表：2025年10月7日（火） 予定

※応募者の中から選考のうえ、当選者を決定いたします。

※当選発表はメールまたはお電話にて、当選者にのみシェアフルよりご連絡させていただきます。

※当選後のキャンセルはできませんので、必ず予定をご確認の上ご応募ください。

※ご連絡が2日以上繋がらない場合は当選の権利を取り消させていただく場合があります。

◼️注意事項

・アルバイト中の様子を写真・動画撮影いたします。撮影物については「シェアフル」および「超能力戦士ドリアン」の公式SNSやWEBメディアに使用される場合がございますので、ご了承いただける方に限らせていただきます。

・アルバイト中の私用写真撮影・動画撮影は禁止です。

・雇用元はシェアフル株式会社です。本件についてのシェアフル株式会社以外へのお問い合わせは受付いたしかねますのでご注意ください。

・アルバイト中に得た機密情報の口外は一切禁止です。事前に本件への同意をいただきます。

・当日はマスク着用、消毒などをご使用いただく場合がございます。

・応募資格は、日本国内在住者のみとなります。

・当選・発表時間に関するお問い合わせにつきましては、一切お受け致しません。

・事情により予告なく募集を中止する場合がございますので予めご了承ください。

【運営サービス】

■スキマバイトアプリ『シェアフル』＜ https://sharefull.com/ (https://sharefull.com/)＞

『シェアフル』は、「スキマ時間を価値に変える」を掲げ、「スキマ時間にはたらきたい個人」と「この日・この時間だけはたらいて欲しい企業」をつなぐ短期人材活用プラットフォームです。個人は、アプリからはたらきたい条件の求人を探し、面接や履歴書なしですぐに応募・就業することができます。企業は、WEBから即時に1日単位で求人を掲載できるので、迅速な人材採用が可能になります。また、就業条件明示・勤怠管理・給与計算・給与振込代行など労務関連業務を『シェアフル』アプリ上で一元管理することができます。現在、1,000万人（※）にご利用いただいており、販売系や軽作業系をはじめとし、ExcelやPowerPoint等、多様な就業経験とスキルを持ち合わせたユーザーが多数登録しています。

※App StoreおよびGoogle Play Storeからのダウンロード数合計（2025年9月時点）

■SaaS型シフト管理サービス『シェアフルシフト』＜ https://www.sync-up.jp/(https://www.sync-up.jp/) ＞

『シェアフルシフト』は、飲食、小売、物流をはじめとしたサービス系企業を対象に、アルバイトスタッフからのシフト希望収集、シフト作成、複数店舗間のヘルプ調整が可能なSaaS型シフト管理サービスです。

人材不足の課題を抱えるお店が増えている中、限られた人数での最適なシフト管理や、シフト表作成の工数削減による業務効率化に貢献します。

【運営会社】

■シェアフル株式会社

シェアフル株式会社は“誰もの「はたらく」をひろげ、新しい「はたらく」をつくる”をミッションとし、パーソルホールディングス株式会社のグループ会社として2019年1月に設立した会社です。短期人材活用プラットフォーム『シェアフル』を提供することで、労働シェアリング市場の拡大を目指します。

■PERSOL（パーソル）グループ＜ https://www.persol-group.co.jp/(https://www.persol-group.co.jp/) ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス『テンプスタッフ』、転職サービス『doda』、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム『ミイダス』や、スキマバイトアプリ『シェアフル』などのサービスも提供しています。