ベトジェット、中秋節を記念して運賃が片道わずか11,690円からになるチケットプロモーションを実施
（東京, 2025年9月24日） - ベトジェットは中秋節を記念して、日本とベトナムを結ぶ路線、およびベトナム国内・国際線で利用できる数十万枚ものエコチケットが片道わずか11,690円（税・手数料込）からになるチケットプロモーションを実施します。このチケットプロモーションは2025年9月24日午前02:00から9月27日午前01:00（日本時間）まで開催され、対象搭乗期間は2025年10月20日から2026年5月27日まで（*）です。エコチケットはベトジェット公式サイト https://www.vietjetair.com またはベトジェットエアモバイルアプリからご予約いただけます。日本人旅行者の皆様は、ハノイやホーチミンから、ベトナム屈指のビーチリゾートであるフーコック、ニャチャン、ダナンを訪れることができ、またベトナムを経由してアジア太平洋地域の活気ある国際都市へも足を伸ばすことができます。
搭乗者の皆様は、ランタンのプレゼントや特別な機内パフォーマンス、指定されたフライトおよびSkyShopで提供される限定のベトジェット月餅をお楽しみいただけます。さらに、毎月2日と20日にはビジネスクラスおよびSkyBossクラスが最大20%割引になるほか、「ダブルデー（9月9日のような月日が重複する日）」といった魅力的なチケットプロモーションも提供しています。
ベトジェットは現在、日本とベトナムの間で、東京（成田/羽田）、大阪、名古屋、福岡 - ハノイ/ホーチミン、広島 - ハノイを結ぶ直行便10路線を運航しています。
ベトジェットのフライトでは、最新鋭機、プロフェッショナルでフレンドリーな客室乗務員、フォーやバインミーといった温かい機内食、そして高度1万メートルの空旅での忘れられない文化的体験をお楽しみいただけます。
（*）路線によっては利用不可日が適用されます
ベトジェットについて
ニュー・エイジ・キャリアのベトジェットは、ベトナム国内の航空業界に革命をもたらし、さらには地域や世界においても先駆的な航空会社です。コスト管理、効率的な運営やパフォーマンスを重視し、低価格で柔軟な運賃体系で様々な路線を運航するほか、お客様の需要に対応する多様なサービスを提供しています。また、国際航空運送協会（IATA）の正会員であり、IATAの国際運航安全監査プログラム（IOSA）の認証も受けています。ベトナム最大の民間航空会社として、安全性や商品の格付けを行う世界で唯一のウェブサイトAirlineRatings.com（https://AirlineRatings.com） で、安全性において最高ランクとなる７つ星の評価を獲得しました。また、Airfinance Journal の財務・経営健全性の高い航空会社50社リストにも長年にわたり、連続で選出されています。さらには、Skytrax、CAPA、Airline Ratings といった業界で著名な団体からも、最も優れた格安航空会社に選出されています。 ベトジェットの詳細な情報はホームページをご覧ください。 http://www.vietjetair.com/
配信元企業：べトジェット・アビエーション・ジョイント・ストック・カンパニー
