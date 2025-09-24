患者監視装置市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月18に「患者監視装置市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。患者監視装置に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
患者監視装置市場の概要
患者監視装置市場に関する当社の調査レポートによると、患者監視装置市場規模は 2035 年に約 1,123億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 患者監視装置市場規模は約 487億米ドルとなっています。患者監視装置に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 8.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、患者監視装置市場シェアの拡大は、政府主導のデジタルヘルスイニシアチブによる世界的な患者監視導入の加速によるものです。例えば、インドのAyushman Bharat Digital Missionは、遠隔監視を可能にする国家医療エコシステムの構築を進めており、米国CMSはCPTコード99453、99454、99457に基づくRPM償還を拡大し、2019－2024年の間に請求件数が急増しました。さらに、米国保健福祉省（HHS）は医療IT導入促進に250億米ドル以上を投資しており、ヨーロッパのDigital Health Europeプログラムは国境を越えたデジタルソリューションの促進に取り組んでいます。これらの傾向は、患者監視技術の普及を拡大させています。
患者監視装置市場に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
患者監視装置に関する市場調査によると、COVID-19パンデミックによって加速した遠隔医療の急速な成長が、患者監視装置の需要を押し上げています。例えば、米国CDCのデータによると、診療所を拠点とする医師による遠隔医療の利用率は、2019年の15%から2021年には77%以上に急増しました。また、WHOは遠隔医療が医療提供の中核モデルになりつつあると指摘しています。遠隔でアクセスしやすいケアへの移行は、継続的な接続型監視ソリューションの必要性を直接的に高めています。
しかし、データプライバシーリスクの増大は、今後数年間の市場成長を制限すると予想されています。医療のデジタル化が加速するにつれて、オンライン上の機密性の高い患者データの量が増加し、サイバー攻撃や不正アクセスのリスクが高まります。例えば、違反は米国のHIPAAなどの厳格な法律に基づく罰則を含む深刻な結果を引き起こす可能性があります。さらに、遠隔監視における継続的なデータ送信は、潜在的な攻撃対象領域をさらに広げます。
患者監視装置市場セグメンテーションの傾向分析
患者監視装置市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、製品別、エンドユーザー別、深刻度レベル別、アプリケーション別と地域別に分割されています。
患者監視装置市場のサンプルコピーの請求:
製品別に基づいて、患者監視装置市場は、血糖値監視、心臓監視装置、マルチパラメータ監視装置、呼吸監視装置、血行動態監視装置、神経監視装置、胎児・新生児監視装置、体重監視装置、体温監視装置、その他に分割されています。
