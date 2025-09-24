クリーンラベルと機能性原料の需要が高まる中、柑橘類繊維市場は2033年までに8億1,450万米ドルを超えると予測
世界の柑橘繊維市場は大幅な成長が見込まれており、2024年の4億9,030万米ドルから2033年には8億1,450万米ドルへと急拡大すると予想されています。これは、2025年から2033年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）5.8%を反映しています。この顕著な成長は、食品、飲料、パーソナルケア製品におけるクリーンラベル、天然由来、植物由来の原料に対する消費者の嗜好の高まりに起因しています。
このサンプル PDF ファイルのリクエスト@-https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/citrus-fiber-market
クリーンラベルのトレンドが市場の勢いを牽引
オレンジやレモンなどの柑橘類の皮から得られる柑橘繊維は、持続可能で多機能な食物繊維として注目を集めています。クリーンラベルの透明性が製品開発のあり方を大きく変える時代において、メーカーは人工添加物を使用せずに、保水性、乳化性、食感、脂肪代替性を高めるという柑橘繊維の効能を理由に、ますます多くの製品に柑橘繊維を取り入れています。この変化は消費者主導型だけでなく、食品規制当局がより健康的な原料の採用を奨励していることも追い風となっています。
食品、飲料、化粧品における用途拡大
柑橘繊維市場は、幅広い業界で多様な用途が見られています。食品・飲料業界では、焼き菓子、乳製品、加工肉、ソース、植物由来製品において、口当たりの改善、脂肪分低減、処方の安定化のために使用されています。化粧品業界では、柑橘繊維の天然由来成分と機能性を活かし、スキンケア製品やヘアケア製品の増粘剤および安定剤として活用されています。
さらに、柑橘繊維はビーガン、グルテンフリー、アレルゲンフリーといった謳い文句にも合致するため、顧客基盤の拡大や、高まる食物アレルギーへの対応を目指すブランドにとって魅力的な選択肢となっています。
持続可能性と循環型経済を核に
持続可能な調達と循環型経済の実践への推進も、市場の成長を加速させています。シトラスファイバーは、果汁や柑橘類加工産業から発生する副産物を利用することで、廃棄物を最小限に抑え、資源を最大限に活用しています。この持続可能性への配慮は、環境意識の高い消費者やブランドに広く受け入れられ、シトラスファイバーは次世代のクリーンラベル原料としての地位を確固たるものにしています。
地域別インサイト：最前線に立つ北米とヨーロッパ
地理的に見ると、北米とヨーロッパは、食品加工業者による積極的な導入と、オーガニックおよびクリーンラベル原料への需要の高まりにより、シトラスファイバー市場を引き続き牽引しています。しかし、消費者のライフスタイルの変化、健康意識の高まり、そして中国、インド、日本などの国々における加工食品産業の拡大を背景に、アジア太平洋地域も収益性の高い成長地域として台頭しています。
柑橘繊維市場の主要企業
Ceamsa
Cifal Herbal Private Ltd
CP Kelco Inc
Fiberstar Inc
Florida Food Products Inc.
FUYAN PHARM Inc.
Golden Health
Herbafoods Ingredients GmbH
Lemont
Nans Products
その他の主要企業
購入に関するお問い合わせ：https://www.astuteanalytica.com/ja/industry-report/citrus-fiber-market
市場セグメンテーション概要
タイプ別
不溶性
水溶性
形状別
レモン＆ライム
オレンジ
マンダリアン
グレープフルーツ
機能別
増粘剤
安定剤
このサンプル PDF ファイルのリクエスト@-https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/citrus-fiber-market
クリーンラベルのトレンドが市場の勢いを牽引
オレンジやレモンなどの柑橘類の皮から得られる柑橘繊維は、持続可能で多機能な食物繊維として注目を集めています。クリーンラベルの透明性が製品開発のあり方を大きく変える時代において、メーカーは人工添加物を使用せずに、保水性、乳化性、食感、脂肪代替性を高めるという柑橘繊維の効能を理由に、ますます多くの製品に柑橘繊維を取り入れています。この変化は消費者主導型だけでなく、食品規制当局がより健康的な原料の採用を奨励していることも追い風となっています。
食品、飲料、化粧品における用途拡大
柑橘繊維市場は、幅広い業界で多様な用途が見られています。食品・飲料業界では、焼き菓子、乳製品、加工肉、ソース、植物由来製品において、口当たりの改善、脂肪分低減、処方の安定化のために使用されています。化粧品業界では、柑橘繊維の天然由来成分と機能性を活かし、スキンケア製品やヘアケア製品の増粘剤および安定剤として活用されています。
さらに、柑橘繊維はビーガン、グルテンフリー、アレルゲンフリーといった謳い文句にも合致するため、顧客基盤の拡大や、高まる食物アレルギーへの対応を目指すブランドにとって魅力的な選択肢となっています。
持続可能性と循環型経済を核に
持続可能な調達と循環型経済の実践への推進も、市場の成長を加速させています。シトラスファイバーは、果汁や柑橘類加工産業から発生する副産物を利用することで、廃棄物を最小限に抑え、資源を最大限に活用しています。この持続可能性への配慮は、環境意識の高い消費者やブランドに広く受け入れられ、シトラスファイバーは次世代のクリーンラベル原料としての地位を確固たるものにしています。
地域別インサイト：最前線に立つ北米とヨーロッパ
地理的に見ると、北米とヨーロッパは、食品加工業者による積極的な導入と、オーガニックおよびクリーンラベル原料への需要の高まりにより、シトラスファイバー市場を引き続き牽引しています。しかし、消費者のライフスタイルの変化、健康意識の高まり、そして中国、インド、日本などの国々における加工食品産業の拡大を背景に、アジア太平洋地域も収益性の高い成長地域として台頭しています。
柑橘繊維市場の主要企業
Ceamsa
Cifal Herbal Private Ltd
CP Kelco Inc
Fiberstar Inc
Florida Food Products Inc.
FUYAN PHARM Inc.
Golden Health
Herbafoods Ingredients GmbH
Lemont
Nans Products
その他の主要企業
購入に関するお問い合わせ：https://www.astuteanalytica.com/ja/industry-report/citrus-fiber-market
市場セグメンテーション概要
タイプ別
不溶性
水溶性
形状別
レモン＆ライム
オレンジ
マンダリアン
グレープフルーツ
機能別
増粘剤
安定剤