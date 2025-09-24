UOOYAA（ウーヤー）、ラフォーレ原宿で日本初のポップアップストアを開催

益運豊株式会社

中国発のファッションブランド UOOYAA（ウーヤー） が日本に初上陸します。2025年10月4日（土）、東京・ラフォーレ原宿1階にポップアップストアをオープンします。「青春」と「エネルギー」をブランドDNAに掲げ、現代女性の自立心と遊び心、ストリートとモードとカワイイとビンテージを融合させたコレクションや、アートやカルチャーとの積極的なコラボレーションを提案。

ここでしか手に入らない原宿限定アイテムや、アーティストとのコラボレーションによる大型作品展示、日本を代表するファッション誌『装苑』との特別スタイリング展示など、多彩なコンテンツを展開します。

ワッペン付きフライトジャケット・ウォッシュ加工中綿ブルゾン 115,000円（税込）ファーパッチワーク×セーラー襟ブルゾン 160,000円（税込）中綿ブルゾン 180,000円（税込）ハンドエンブロイダリー・ニットカーディガン 360,000円（税込）ウール襟デザインモッズコート 220,000円（税込）異素材ミックス リバーシブルブルゾン 160,000円（税込）

展開コンテンツ紹介

1. UOOYAAの2025年秋冬シーズン商品のラフォーレ原宿向けセレクション

年間数百品番と数多くのアイテムを展開する中で、東京・ラフォーレ原宿向けに厳選したアイテムを販売。今シーズンのテーマ「Wander and Wonder」の下、大ヒットしたクマのぬいぐるみニットの最新作や、オーシャン動物をかたどった刺繍カーディガン、デザインシャツ、ツイードコート、デザインデニムなど、UOOYAAの得意アイテムを集積します。

日本での展開商品MDも日本市場の需要に合わせてローカライズ化にされ、メインの価格帯として、Tシャツ2～4万円、シャツ4～5万円、ニット単品5～8万円、デザインアウター10万円、ハンドメイド加工が凝ったコート20～35万円前後などで商品MDを組み、今後の販売状況に応じて柔軟にラインナップを完成させていきます。

2. 原宿限定アイテムの発売

ブランドの象徴的なデザインに、原宿のカルチャーを落とし込んだ限定コレクションを発売します。

クラシカルリボン×セーラー襟ニットカーディガン 65,000円（税込）クラシカルリボン×ハンドクロシェワンピース 65,000円（税込）クラシカルリボンとセーラー襟のヴィンテージスウェットジャケット 80,000円（税込）

3. アーティストコラボレーション作品の披露

気鋭のアーティストとの協業を数多く手掛けてきたUOOYAA。

日本初上陸を記念し、北九州市を拠点に世界で活躍するファブリックジョッキー・イワミズアサコ氏とのコラボレーションが実現しました。

UOOYAAの余剰テキスタイルから生まれたサステナブルな大型作品は、ファッションとアートの新たな融合を鮮やかに示唆します。会場にてぜひご体験ください。

*ファブリックジョッキー・イワミズアサコ：世界中のファブリックを集め、組み合わせることで新たな価値を創造するアート活動を行う。

https://www.instagram.com/asakoiwamizu/

4. 『装苑』とのスタイリングコラボレーション

ー 創業者の若い頃の愛読書『装苑』とのコラボも実現。

編集部が手掛ける特別スタイリングを店頭で展示。誌面と連動したビジュアルを通して、UOOYAAの新しい魅力を発信します。

＜ ブランドについて ＞

「UOOYAA（ウーヤー）」は「青春のエネルギーと好奇心を纏（まと）う、すべての女性」に向けて、現代女性の自立心と遊び心を融合させたコレクションを発信する中国発のファッションブランドです。アートやカルチャーとの積極的なコラボレーションを通じて、新しい世代のファッション表現を提案しています。

2014年にイン・ケンキョウ（Yin Jian Xia）会長兼最高経営責任者（CEO）が上海で創業。デザイナーズブランドのような個性と、アパレルの生産・調達力やクオリティを兼ね備え、緻密なハンドクラフトと大胆なデザインでZ世代を中心に人気に。SNSを通じて強い発信力を持ち、芸能人やKOL（インフルエンサー）の着用も多い。

中国国内に80都市・約100店舗を展開。欧米での卸売を含めて約180拠点で販売している。EC化率は25％で、2024年には天猫 (Tmall)の公式旗艦店の売上高がデザイナーズブランドカテゴリーで１位を獲得。10年で年間で売上高５億元（日本円で約100億円）を達成し、「中国で最も成功しているファッションブランドの一つ」「アジアを代表する新世代ブランド」と評価され、グローバル展開を進行中。

2025年には日本に先駆けてロンドンにポップアップストアをオープンしている。年に2回発行する「UOOYAA ZINE」（マガジン）のクリエイティビティにも注目が集まっています。

「UOOYAA Lab（ウーヤー・ラボ）」では、「Christian Lacroix（クリスチャン ラクロワ）」や「ディズニー」「ウルトラマン」「エヴァンゲリオン」、英ロンドンのセントラル・セント・マーチンズの卒業生らともコラボレーションラインを発売しました。

日本での常設店の出店も計画中で、都心の百貨店や商業施設、路面店を中心に、３年後に10店舗程度を予定しています。

＜ ブランド情報 ＞

・ ホームページ：www.uooyaa.com

・ インスタ：@uooyaa_japan

https://www.instagram.com/uooyaa_japan/

＜ ポップアップの開催期間、場所 ＞

開催期間(予定)：2025年10月4日（土）～2026年1月31日（土）

住所：東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿 1F

営業時間：11:00～20:00

※イベント時、年末年始の営業時間は異なります。

最新情報はラフォーレ原宿公式サイトにてご確認ください

店舗面積：約50平方メートル

- 運営会社概要

社名：益運豊株式会社（エキウンホウカブシキガイシャ）

https://neverstopthinking.co.jp

所在地：東京都千代田区錦町3-21ちよだプラットフォームスクウェア1347

事業内容：アジアブランドの日本市場進出支援、PR・マーケティング、販売チャネル開拓、店舗運営

問い合わせ: info@neverstopthinking.co.jp