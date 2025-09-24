au PAY ふるさと納税、最大100%のポイント還元。「ラストチャンス カウントダウンウィーク」を9月30日まで開催

auコマース&ライフ株式会社

auコマース＆ライフは、2025年9月24日から9月30日までの期間、KDDIが運営する「au PAY ふるさと納税」において、「ラストチャンス カウントダウンウィーク（以下、本キャンペーン）」を開催します。

本キャンペーンは、期間中にエントリーかつお支払い方法で「au PAY カード」または「au PAY 残高」を選択し寄附いただくと、対象期間中の寄附金額合計に対して、最大5％のPontaポイント（au PAY マーケット限定）を還元します。実施中のキャンペーンや特典とあわせると合計最大100％のポイント還元となるチャンスがあります。

ラストチャンス カウントダウンウィーク：https://furusato.wowma.jp/announce/campaign_250924/(https://furusato.wowma.jp/announce/campaign_250924/)

■ラストチャンス カウントダウンウィークについて

1．特典概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/35663/table/377_1_a8d88a660c07e930865a52ae1dacfe55.jpg?v=202509241127 ]

そのほか詳細はこちら（https://furusato.wowma.jp/announce/campaign_250924/(https://furusato.wowma.jp/announce/campaign_250924/)）をご確認ください。

（参考）最大還元の内訳

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/35663/table/377_2_200342a9eaba6a9b9ecc25f75821bb9a.jpg?v=202509241127 ]

2．実施期間

2025年9月24日から9月30日まで

auコマース＆ライフは、ふるさと納税事業を通じて全国自治体の地方創生における取り組みを支援していきます。

（参考）

■「au PAY ふるさと納税」の特長

au PAY ふるさと納税は、1,600以上の魅力ある自治体の中から幅広い旬の返礼品を選択できるふるさと納税サイトです。寄附のお申し込みから寄附金のお支払い、管理までワンストップでご利用いただけるため、初めてのお客さまも安心してご利用いただけます。

また、寄附金のお支払いでPontaポイントやauかんたん決済が使えるほか、お持ちのポイントを最大1.5倍に増量する「お得なポイント交換所」を活用したポイント利用も可能です。

※お得なポイント交換所：au/UQ mobileをご利用のお客さま、またはPontaパス会員なら1.5倍、そのほか1.5倍の対象ではないお客さまも、誰でもポイントを1.1倍に増量が可能です。

詳しくはこちら（https://wowma.jp/event/ptexchg_potal/index.html(https://wowma.jp/event/ptexchg_potal/index.html)）をスマートフォンよりご確認ください。

※表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税込です。