【那須グランピング】秋の豪華ディナープランが新登場！『A5ランクとちぎ和牛サーロインステーキ2倍量プラン』販売開始

全国でホテル、旅館、グランピング、スキー場、ゴルフ場、飲食事業、保育園などのホスピタリティ事業を展開する株式会社ホスピタリティオペレーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中章生）のグループ会社、株式会社那須カントリークラブ（本社：栃木県那須郡那須町、代表取締役：田中章生）が運営する、「那須グランピング」は、夕食のメイン料理をボリュームアップした秋の豪華ディナープラン、「A5ランクとちぎ和牛サーロインステーキ2倍量プラン」の販売を開始いたしました。

那須グランピング「A5ランクとちぎ和牛サーロインステーキ2倍量プラン」

グランピングディナーでご提供している「A5ランクとちぎ和牛サーロインステーキ」は、その上質な味わいにより、多くのお客さまから高い評価をいただいている人気メニューです。なかでも「よりボリュームのあるステーキを楽しみたい」とのご要望を数多く頂戴しておりました。こうしたご要望にお応えし、通常100gで提供していたサーロインステーキを、倍量の200gでお楽しみいただける特別プランをご用意いたしました。

A5ランクならではの芳醇な旨みと、とろけるような口どけを存分に味わえる贅沢な内容。那須の自然に包まれたプライベート空間で、大切な人と特別なひとときをお過ごしいただけます。ご家族やご友人とのグループ利用はもちろん、記念日やカップルでの特別なご宿泊にもおすすめです。

『A5ランクとちぎ和牛サーロインステーキ2 倍量プラン』のご案内

那須の豊かな自然に囲まれた那須グランピングでは、夕食のメインをより贅沢に楽しめる『A5ランクとちぎ和牛サーロインステーキ2倍量プラン』をご用意しました。通常100gで提供している人気のサーロインステーキを200gに増量し、芳醇な旨みと柔らかな食感を存分にご堪能いただけます。さらに、ご宿泊のお客さまには那須カントリークラブのゴルフコースを実際に2ホールまわる「ゴルフ体験」、カートでコースを走る「カートで散歩」、お子さまから大人まで楽しめる「スナッグゴルフ体験」など、3つの無料アクティビティをご用意。贅沢なステーキディナーと自然の中での体験を同時に味わえるのは那須グランピングならではの魅力です。ご家族やご友人、カップルでの特別な滞在にぜひご利用ください。

【プラン名】

【A5ランクとちぎ和牛サーロインステーキ2倍量 200gをドーン！】秋の豪華ディナー1泊2食付き！

【プラン内容】

夕食時に通常100gで提供していたサーロインステーキを、倍量の200gでご提供いたします。

【プラン特典】

併設のゴルフ場「那須カントリークラブ」で、3つの無料アクティビティをご体験いただけます。

（1）那須カントリークラブの実際のゴルフコースを2ホール無料で『ゴルフ体験』

（2）広大なゴルフコースをカートで散策『カートで散歩』

（3）幅広い年齢層で楽しめる『スナッグゴルフ』体験

※無料アクティビティ体験は宿泊日当日となります

※ご利用時間：14～17時

【宿泊期間】

～2025年12月6日（土）

【プラン料金】

19,811円～／人（1泊2食付）

※3名～4名様利用時の1人あたりの料金です

※料金は日によって変動いたします

【プラン詳細】

https://nasuglamping.com/plan/steak/

【お問い合わせ】

0287-62-0840

那須グランピング

那須の雄大な自然に囲まれたグランピング施設。広々とした直径7ｍのドームテントには、シャワー、トイレ、洗面台、冷暖房を完備。夕食、朝食は那須の食材をふんだんに使用したお料理をご提供いたします。無料アクティビティも充実しており、非日常と贅沢な時間をお過ごしいただけます。

那須カントリークラブ

那須グランピングに併設するゴルフ場「那須カントリークラブ」は、1966年開場の歴史と風格のあるゴルフクラブです。赤松林でセパレートされたフラットな18ホールは、ほどよいアップダウンやドッグレッグなど、バラエティに富んだコースが特徴。美しい自然と戦略性の高いコースが融合し、多くのゴルファーに人気を博しています。

那須カントリークラブ

［施設名］ 那須カントリークラブ／那須グランピング

［所在地］ 〒329-3215 栃木県那須郡那須町寺子乙677-28

［TEL］ 0287-62-0840

［アクセス］ 東北道「那須IC」より約8分

JR東北新幹線「那須塩原駅」よりクラブバス（予約制）で約20分

［公式サイト］ 【那須カントリークラブ】https://nasu-cc.com/

【那須グランピング】https://nasuglamping.com/

［会社名］ 株式会社ホスピタリティオペレーションズ

［所在地］ 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-5-16

［代表取締役］ 田中 章生

［設 立］ 2005年7月22日

［主要な事業内容］ ホテル、旅館、グランピング、スキー場、ゴルフ場、飲食事業、保育園

［公式サイト］ https://www.hospitality-operations.co.jp/

全国にホテル、旅館、グランピング、スキー場、ゴルフ場、飲食事業、保育園などのホスピタリティ事業を展開。