日本の医療課題に、東京から挑む。『第1回 TOKYO総合診療シンポジウム』（10/25開催）に当社代表が登壇

医療機関コンサルティングを手がける株式会社メディヴァ（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：大石 佳能子）は、2025年10月25日（土）に順天堂大学で開催される「第1回 TOKYO総合診療シンポジウム」において、代表の大石が登壇することをお知らせいたします。

本シンポジウムは、全国で最も専門医が集中する東京を舞台に、医療関係者や自治体関係者から見てもその価値が見過ごされがちな「総合診療医」に改めて焦点を当て、複雑化する都市部の医療ニーズに応える持続可能な医療モデルを発信することを目的としています。

開催背景：なぜ今、専門医の多い東京で「総合診療医」なのか？

日本の地域医療は、人材不足や医療提供体制の逼迫といった深刻な課題に直面しています。一見、医療資源が豊富に見える東京都も例外ではありません。専門医の数は多い一方で、複数の健康問題を抱える高齢者の増加など、個別の臓器や疾患だけでは捉えきれない、複雑で多様な医療ニーズへの対応が急務となっています。

このような状況において、疾患だけではなく患者の暮らしを多角的に診察し、専門医や介護サービスと連携しながら地域医療のハブとなる「総合診療医」は、都市部において不可欠な存在です。本シンポジウムでは、総合診療医の真の価値と可能性を提言することで、医療の未来を共創する議論の場となることを目指します。

当社代表 大石が提言する「総合診療医とともに描く新しい病院経営」

本シンポジウムでは、当社代表の大石佳能子が「求められる病院改革―総合診療医とともに描く新しい病院経営」と題して登壇いたします。長年にわたる病院経営支援の知見を基に、総合診療医がもたらす病院改革の可能性と、これからの時代に求められる新しい病院経営のビジョンについてお話しします。

「第1回 TOKYO総合診療シンポジウム」開催概要

日 時: 2025年10月25日（土） 14:00～17:00 （13:30開場）

場 所: 順天堂大学7号館 13階 有山登メモリアルホール

対 象: 民間・公立公的病院経営者、自治体関係者、医療従事者、医学生、メディア、

製薬・医療機器メーカー関係者など、医療の未来に関心を持つすべての方

参加費: 無料

定 員: 250名

講演内容 (敬称略)

【第1部】

- 開会挨拶:尾崎 治夫（公益社団法人 東京都医師会 会長）- 応援メッセージ（ビデオ出演）: 小池 百合子（東京都知事）- 基調講演: 日本の医療システムの変化、中小病院／総合診療医に期待される役割香取 照幸（一般社団法人 未来研究所臥龍 代表理事）- プレゼンテーション：総合診療医が活躍する多様なフィールドとキャリア「市中急性期病院におけるホスピタリスト活躍の実際」小坂 鎮太郎（地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立広尾病院 病院総合診療科部長）「コミュニティホスピタル経営再建と総合診療医の活躍」小笠原 雅彦（医療法人社団同善会 同善病院 副院長）「大学における総合診療教育の実践と課題」石田 岳史（東京科学大学 茨城県北西部地域医療学講座教授）「求められる病院改革 ─ 総合診療医とともに描く新しい病院経営」大石 佳能子（株式会社メディヴァ 代表取締役社長）

【第2部】

- 特別トークセッション：総合診療エコシステム構築への道：理想と現実解モデレーター：内藤 俊夫（順天堂大学医学部総合診療科学講座教授、順天堂大学医学部附属順天堂医院副院長）パネリスト ：第１部登壇者申込方法

下記URLまたは右記の2次元コードよりお申し込みください。

URL：https://x.gd/pH6oa

申込締切：2025年10月17日（金）

共催- 順天堂大学医学部総合診療科学講座- 一般社団法人コミュニティ&コミュニティホスピタル協会- 地方独立行政法人 東京都立病院機構株式会社メディヴァについて

株式会社メディヴァは、国内外の医療機関、介護施設の経営コンサルティング・運営支援・運営代行をはじめ、在宅医療、地域包括ケア関連支援、健保組合・企業・自治体の健康サポート、海外展開支援などを手がける「トータル・ヘルスケア・コンサルティング＆オペレーション・カンパニー」です。 「患者視点での医療改革」という理念のもと、単なる戦略提言だけでなく、現場に入り込み、実行まで伴走することを強みとして医療・予防・介護分野での変革を進めています。

会社名: 株式会社メディヴァ

代表者: 代表取締役社長 大石 佳能子

所在地:東京都世田谷区用賀2-32-18 グレース用賀301

設 立: 2000年6月

株式会社メディヴァについてはこちら :https://mediva.co.jp/