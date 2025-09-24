こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【ホテルインディゴ長崎グラバーストリート】歴史を未来へ紡ぐ開業1周年宿泊プラン「The First Story - 1st Anniversary Stay」を発売
プロモーション「One Year One Story」
ホテル外観、スタンダードキング本館イメージ
築120年以上の歴史を誇る伝統的建造物に新たな命を吹き込んだ『ホテルインディゴ長崎グラバーストリート』（長崎県長崎市南山手町、総支配人 丹羽 秀之）は、かつて居留地として栄えた街のシンボルとして、長崎の歴史とともに歩んできた赤煉瓦とステンドグラスが象徴的な建物を生かし、開業以来地域の歴史を未来へと紡ぎ、ホテル滞在を通じて多様な文化が交差する街、長崎の物語を体感できる唯一無二の空間を提供してまいりました。2025年11月1日（土）～2026年3月31日（火）の期間、感謝の気持ちとともに1周年を記念した宿泊プランを発売いたします。本プランは、本日から宿泊予約受付を開始します。
1周年プロモーションのテーマ「One Year One Story」は、第一章のはじまりを意味し、今までの物語をともに紡ぎ、未来へと継承します。1周年を記念した宿泊プラン「The First Story - 1st Anniversary Stay」は、ご宿泊とご朝食に加え、長崎を代表する陶磁器・波佐見焼にホテルイラストの「尾曲がり猫」をあしらった記念ギフト、さらにJR長崎駅からホテルまでの往復送迎サービスでシームレスジャーニーをお届けいたします。ホテル滞在の思い出とギフトが、日々の暮らしに彩りを与えるプランです。
また、ホテルが大切にする“ネイバーフッド”の精神に寄せて、九州在住のお客様限定宿泊プラン「For Our Kyushu Neighbours」もご用意。地元長崎の旬の食材に舌鼓するディナーコースと朝食をお楽しみいただけるほか、地元長崎のバンザイサイダーなどを含む、客室のミニバードリンクも無料でご利用いただけます。
長崎の魅力を再発見しながら、ご近所に滞在するかのような心地よいひとときをお過ごしください。
■「The First Story - 1st Anniversary Stay」概要
予約期間：2025年9月24日(水)～2026年3月28日（土）
宿泊期間：2025年11月1日（土）～2026年3月31日(火)
料金： 1泊1室30,000円～
（2名1室ご利用時、おひとり様15,000円～）
プラン内容：
・Restaurant Cathedréclatでのご朝食
・「尾曲がり猫」の波佐見焼（1セット2個入り / 1室1セット）
・JR長崎駅‐ホテル間の往復送迎サービス
※上記料金は消費税・サービス料込の料金です。別途、宿泊税を申し受けます。
※「尾曲がり猫」の波佐見焼は在庫がなくなり次第配布終了となりますが、プランのご予約は引き続き承っております。
※料金は客室タイプ、ご利用日により異なります。詳しくはお問合せください。
■九州にお住いの方限定宿泊プラン「For Our Kyushu Neighbours」概要
宿泊 期間：2025年9月24日(水)～2026年3月31日(火)
料金：1泊1室50,000円～
（2名1室ご利用時、おひとり様25,000円～）
プラン内容：
・Restaurant Cathedréclatでのディナーコース、ご朝食
・客室内ミニバー無料（冷蔵庫内ドリンク）
※上記料金は消費税・サービス料込の料金です。別途、宿泊税を申し受けます。
※本プランは九州在住のお客様が対象となります。ご予約代表者様には、ご住所を確認できる証明書のご提示をお願いしております。
※料金は客室タイプ、ご利用日により異なります。詳しくはお問合せください。
ご予約・宿泊プランについてのお問合せ先
電話：095-895-9510（ホテル代表）
メールアドレス：reservations@nagasaki.hotelindigo.com
ホテルインディゴ®について：
世界中どこにあっても、その街の個性と地元の魅力を映し出すライフスタイルブティックホテル、それがホテルインディゴです。ローカルカルチャーやコミュニティ、フードカルチャー、土地に根付くデザイン、隠れたトレンドなどからインスピレーションを受け創り出されたクリエイティブで温かい空間は、訪れるゲストの好奇心をくすぐります。ホテルインディゴは、刺激的なストーリーで溢れるネイバーフッドへの扉を開き、その世界と繋がっていきます。詳細は、ブランド公式サイトwww.hotelindigo.comその他SNSサイトwww.facebook.com/Hotel.Indigo, www.instagram.com/hotelindigo. をご覧ください。
IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：
IHGホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。
ラグジュアリー&ライフスタイル:シックスセンシズホテルズリゾーツスパ,リージェントホテルズ&リゾーツ,インターコンチネンタルホテルズ&リゾーツ,ヴィニェットコレクション,キンプトンホテルズ&レストランツ,ホテルインディゴ
プレミアム:voco, Ruby,HUALUXEホテルズ&リゾーツ,クラウンプラザホテルズ&リゾーツ,EVENホテルズ
エッセンシャルズ:ホリデイ・インホテルズ&リゾーツ,ホリデイ・インエクスプレス,ガーナー,avidホテルズ
スイーツ:Atwellスイーツ,ステイブリッジスイーツ, ホリデイ・インクラブバケーションズ,キャンドルウッドスイーツ
エクスクルーシブパートナーズ:イベロスタービーチフロントリゾーツ
InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。※2025年３月31日現在
IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation
IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/
IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298
IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/
IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels
本件に関するお問合わせ先
ホテルインディゴ長崎グラバーストリート
広報担当：山口
TEL：095-895-9510
MAIL：public.relations@nagasaki.hotelindigo.com
