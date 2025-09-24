こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
｜りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON開幕｜スポルディング、10年目のシーズンも「横浜ビー・コルセアーズ」のオフィシャルユニフォームサプライヤーとしてサポート
世界中のアスリートを支えるスポーツブランドのスポルディング・ジャパン株式会社（本社:東京都渋谷区、代表:小笠原俊彦 以下スポルディング）は、りそなグループ B.LEAGUE B1所属のプロバスケットボールチーム「横浜ビー・コルセアーズ」とのパートナーシップを継続し、2025-26シーズンもユニフォームサプライヤーとしてチームをサポートいたします。本シーズンは、両者の歩みが10年目を迎える節目の年となります。
スポルディングは、B.LEAGUE元年となる2016-17シーズンより、横浜ビー・コルセアーズのオフィシャルユニフォームサプライヤーとして活動しており、これまでユニフォームをはじめ、プラクティスウェア、バッグ、トレーニンググッズなど、多岐にわたる製品でチームを支えてまいりました。
2025-26シーズンは、クラブ創設15周年、そしてB.LEAGUE10周年というアニバーサリーイヤーにあたります。今シーズンのユニフォームには「歴史への敬意と未来への覚悟」が込められており、チームスローガン【No Quarter（ノー・クォーター）】のもと、「最後まで戦い抜く覚悟」と「勝利への執念」をデザインに落とし込みました。スポルディングは、横浜ビー・コルセアーズが掲げるこの熱いスピリットとともに、シーズンを通して全力でチームの航海を支援してまいります。
なお、2025-26シーズンの開幕戦は以下の通りです。
【アウェー開幕節】
10月4日（土）、5日（日） vs. 琉球ゴールデンキングス（会場：沖縄サントリーアリーナ）
【ホーム開幕節】
10月11日（土）、12日（日） vs. ファイティングイーグルス名古屋（会場：横浜国際プール）
スポルディングは今後も、選手やクラブと密にコミュニケーションを重ね、現場の声を反映した最高の製品づくりを追求してまいります。バスケットボール界のさらなる発展と、アスリートのパフォーマンス向上に貢献すべく、引き続き多方面におけるサポートを続けてまいります。
2025-26シーズン ユニフォーム
【デザインコンセプト】
クラブ創設15周年、そしてB.LEAGUE10周年のアニバーサリーイヤーとなる2025-26シーズン。横浜の海賊たちが身にまとう今季のユニフォームには、「歴史への敬意と未来への覚悟」が込められています。ベースカラーには、海賊船が挑む大海原をイメージした「Ocean Navy」を採用。そしてユニフォームシャツの肩とパンツ裾には、勝利への強い意志である「V字」とチームを支えるファンの“想いの結集”を表現した「ヘリンボーン（HERRINGBONE）柄」をアクセントとして取り入れています。サイドには、B.LEAGUE開幕元年の2016-17シーズンのユニフォームを彷彿させる「Brass Gold」のチームカラーを復刻採用。今季のチームスローガンである「No Quarter」が意味する力強さと覚悟を表現する「Traditional Red」のカラーと合わせたサイドのダガー（短剣）デザインは、勝利のために突き進み、容赦せずに止めを刺す、という海賊の戦いを表現しています。
【カラー】
・Ocean Navy：大海の深い紺色
・Traditional Red：横浜の文化と伝統を象徴する赤色
・Brass Gold：ヴィンテージの真鍮の金色
【サステナブル多機能素材採用】
スポルディングが開発した衣類から再生したリサイクル糸を一部使用した新多機能素材を採用。
エコフレンドリーでありながら速乾性に優れ、紫外線カット機能、汗をかいても身体を冷やさない温度コントロール機能、抗菌機能を備える。チームユニフォームにおいても、スポルディングのサステナビリティ活動「PASS FOR THE FUTURE」の柱である“地球環境への負荷軽減を目指した製品づくり“に取り組んでいます。
【プレーヤーのパフォーマンスを最大限に引き出すための独自のカッティング】
・ボディの脇の縫い目を背中側にずらして配置：脇部分に縫い目があたることを防ぎ、肌へのストレスを軽減
・腕を動かしやすいように、より深くデザインされたアームホールの前ぐり
・動きやすさを追求したシンプルなバインダー仕様のＶネック
横浜ビー・コルセアーズ（YOKOHAMA B-CORSAIRS）
横浜ビー・コルセアーズは神奈川県横浜市をホームタウンとする海賊（CORSAIRS）という名をもつ、国内男子プロバスケットボールリーグ B.LEAGUE B１所属のプロバスケットボールチーム。クラブコンセプトは「”発掘“と”育成“」「個性的な海賊集団」「調和とコミットメント」。「進取果敢」の精神で変化を恐れず、新しいチャレンジを続け、オンコート・オフコート問わず、クラブ全体が一丸となりチームの勝利を目指す姿は、まさに大海原を進む海賊船。
■公式サイト ： https://b-corsairs.com
■公式X ： @b_corsairs
■公式Instagram： @yokohama.b_corsairs
【スポルディング（SPALDING）について】
SPALDINGは、アメリカで1876年に創立した総合スポーツブランド。約150年の歴史において世界初のバスケットボールやベースボールなど様々な競技におけるボールを開発。また、バスケットボールの世界最高峰リーグとされる「NBA」において約 40年間公式球を務めた。
現在では、トップスポーツシーンを支えるブランドとして、ボールはもちろん、最高レベルと評され世界中のアリーナに導入されるバックボード（バスケットゴール）、ギア、ウェア等を通してアスリートをサポートしています。
本件に関するお問合わせ先
マーケティング（山田・木村） ｜℡ 03-6408-0451 | ✉natsushi.yamada@spalding.co.jp
