アメリカンシーフードレストラン「ババ・ガンプ・シュリンプ」EC新商品「ママブルーのシュリンプガンボスープ」販売開始
ECショップ「#On The Dish」にて
販売開始 ： 2025年9月25日（木）
アカデミー賞受賞映画「フォレスト・ガンプ」をテーマにしたアメリカンシーフードレストラン「ババ・ガンプ・シュリンプ」では、国内外にレストランを展開する株式会社WDI（以下、WDI GROUP）が展開するオンラインショップサイト「#On The Dish」にて、新商品「ママブルーのシュリンプガンボスープ」の販売を9月25日（木）12時より開始します。
なお、「ママブルーのシュリンプガンボスープ」のレストラン提供については、日本では過去に期間限定メニューとしての提供はあったものの、レギュラーメニューとして提供しているのは、現在アメリカ店舗でのみとなっており、ここ日本でこのメニューの味を楽しめる機会は「#On The Dish」での購入のみとなっています。この機会に、特別感ある味わいをお楽しみください。
「#On The Dish」は、「しあわせが出逢うテーブル。」をテーマに、あらゆるシーンで様々な食文化との出逢いをご自宅で体験できるアイテムを取り揃え、レストランで味わう感動をボーダレスに提供しているオンラインショップです。
このたび、「#On The Dish」で販売を開始する「ママブルーのシュリンプガンボスープ」は、フランス語で「オクラ」を意味する、アメリカ南東部のルイジアナを代表する煮込み料理「ガンボ」をババ・ガンプ・シュリンプ流に仕上げた一品です。映画「フォレスト・ガンプ」の主人公・フォレストのママが作る、ホームメイドの味わいを再現しています。オクラやセロリといった野菜、プリプリの海老や白身魚、旨味たっぷりのソーセージとスパイスを加えて煮込んだ濃厚でスパイシーなスープを、ぜひライスと共にお楽しみください。当商品は冷凍となっており、調理は簡単。大きめの鍋にお湯を沸騰させ、商品を真空バックのまま、お湯に浸るように入れ、温める（中火で約5～7分）だけで、本場そのままの味を再現いただけます。
「ババ・ガンプ・シュリンプ」アイテムとしては他にも、同ブランドの代名詞にもなっている看板メニュー「シュリンパーズネットキャッチ」などを販売しております。このたびの新商品「ママブルーのシュリンプガンボスープ」が加わることで、より豊かなラインナップとなりました。ギフトはもちろんのこと、大切な人へのご贈答品、日常のお食事のワンラックアップに、ぜひご利用ください。
「ババ・ガンプ・シュリンプ」新商品 EC販売概要
◇ 販売開始：
2025年9月25日（木）12：00～
◇ 販売チャネル：
「#On The Dish」
https://onthedish.wdi.co.jp/
◇ 新商品：
「ママブルーのシュリンプガンボスープ」
冷凍商品・230ｇ（1～2人前）／1,850円
※価格は税込、送料別（8,400円以上購入で送料無料）
「#On The Dish」 とは
「＃On The Dish」は、「ウルフギャング・ステーキハウス」、「カプリチョーザ」、「ハードロックカフェ」など、国内外の有名ブランドを展開するWDI GROUPが手掛けるオンラインショップ。「しあわせが出逢うテーブル。」をテーマに、日常から特別な日など、あらゆる食事のシーンで笑顔溢れる「豊かな食事の楽しみ方」をコンセプトに、さまざまな食文化との出逢いを体験いただける商品を取り揃えています。
商品は、国内外のレストランで腕を磨いたシェフがメニューを開発、レストランで味わうのと同じ本格的な味を追求し、冷凍食品として再現しました。
調理工程はとてもシンプル。簡単な加熱だけでOKなので、平日のサクッとご飯や、家族と過ごす週末のゆっくりご飯からお祝い事、ホームパーティ、グランピングなど、様々なシーンでご利用いただけます。ひと手間かけて、レストランのような彩りを楽しむのもおススメです。
「ババ・ガンプ・シュリンプ」のコンセプト
「ババ・ガンプ・シュリンプ」は、アカデミー賞受賞映画「フォレスト・ガンプ」をテーマにしたアメリカンシーフードレストランです。映画はトム・ハンクス扮する主人公フォレスト・ガンプが友人ババの遺志を継ぎ、エビ漁を始め、大成功するところで終わりますが、もしその後レストランをオープンすればこうなったであろう、という想定がコンセプトとなっており、劇中のシーンをインテリア・モチーフに取り入れたカジュアルな雰囲気の中、ボリュームがあり、気軽に食べられるシュリンプを中心としたシーフード、ハンバーガー、サンドイッチ、前菜、サラダ、デザートなど、各種のアメリカ南部料理をご用意しております。また、店内は波型の鉄トタン壁や粗削りの木材などを使い、エビ漁の漁師小屋の雰囲気で作られ、映画の中の時代を象徴するものや、フォレスト・ガンプの顔、劇中の映像写真、衣装など、映画のシーンを彷彿とさせるものであふれていて、映画を観た方にはたまらない演出が盛りだくさん。もちろん観ていない方にも楽しめる店づくりになっています。
【国内「ババ・ガンプ・シュリンプ」店舗】
・東京店
東京都文京区春日1-1-1 LaQua（ラクーア）1階
TEL. 03-3868-7041
・ららぽーと豊洲店
東京都江東区豊洲2-4-9 ららぽーと豊洲3階
TEL. 03-6910-1442
・大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク™大阪5F
TEL. 06-4804-3880
【ホームページ】
https://www.bubbagump.jp/
【Facebook】
https://www.facebook.com/bubbagump.jp/
【Instagram】
https://www.instagram.com/bubbagump_japan/ ＠bubbagump_japan
本件に関するお問合わせ先
株式会社WDI JAPAN マーケティング部 TEL. 03-3470-5307
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
