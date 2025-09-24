アメリカンシーフードレストラン「ババ・ガンプ・シュリンプ」EC新商品「ママブルーのシュリンプガンボスープ」販売開始





「ママブルーのシュリンプガンボスープ」調理例





「#On The Dish」は、「しあわせが出逢うテーブル。」をテーマに、あらゆるシーンで様々な食文化との出逢いをご自宅で体験できるアイテムを取り揃え、レストランで味わう感動をボーダレスに提供しているオンラインショップです。このたび、「#On The Dish」で販売を開始する「ママブルーのシュリンプガンボスープ」は、フランス語で「オクラ」を意味する、アメリカ南東部のルイジアナを代表する煮込み料理「ガンボ」をババ・ガンプ・シュリンプ流に仕上げた一品です。映画「フォレスト・ガンプ」の主人公・フォレストのママが作る、ホームメイドの味わいを再現しています。オクラやセロリといった野菜、プリプリの海老や白身魚、旨味たっぷりのソーセージとスパイスを加えて煮込んだ濃厚でスパイシーなスープを、ぜひライスと共にお楽しみください。当商品は冷凍となっており、調理は簡単。大きめの鍋にお湯を沸騰させ、商品を真空バックのまま、お湯に浸るように入れ、温める（中火で約5～7分）だけで、本場そのままの味を再現いただけます。「ババ・ガンプ・シュリンプ」アイテムとしては他にも、同ブランドの代名詞にもなっている看板メニュー「シュリンパーズネットキャッチ」などを販売しております。このたびの新商品「ママブルーのシュリンプガンボスープ」が加わることで、より豊かなラインナップとなりました。ギフトはもちろんのこと、大切な人へのご贈答品、日常のお食事のワンラックアップに、ぜひご利用ください。