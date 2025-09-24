～この冬は、節電しながら温かく、もっと快適に～スッポリマルチ電気毛布、くるみケット® 半纏スタイル

～この冬は、節電しながら温かく、もっと快適に～ 足元にファスナーが付き5WAY仕様になった 「スッポリマルチ電気毛布」 外出時にも羽織ったまま出かけられる 「くるみケット® 半纏(はんてん)スタイル」 大人気2商品の利便性がアップして9月から新発売！

株式会社山善（本社：大阪市西区／代表取締役社長：岸田貢司）は、冬をより快適に過ごせる新商品として、足元にファスナーが付き5WAY仕様になった「スッポリマルチ電気毛布」と、動きやすさと暖かさを両立した「くるみケット® 半纏スタイル」を2025年9月上旬より、順次発売を開始しています。本商品は、全国のホームセンターおよび家電量販店、当社直販サイト「山善ビズコム」、ECモール「くらしのeショップ」にて順次発売いたします。

スッポリマルチ電気毛布

くるみケット® 半纏スタイル

今回発売された「スッポリマルチ電気毛布」は、昨年約1万枚販売した人気商品の新モデルです。従来の4WAY仕様から、足元のファスナーを新たに追加し、5WAY仕様へと進化しました。「巻きスカート風」にして、足を出せることで、お腹回り等、好きな部位を暖めることが可能になりました。前モデル同様、汗やペット臭などを消臭する「トリプルフレッシュ® 」※1加工を施し、いつでも清潔に使用可能。洗濯機で丸洗い※2できるため、お手入れも簡単です。

「くるみケット® 半纏スタイル」は、累計約10万枚を売り上げた、着用したまま動けて暖かい“どこでも電気着る毛布”(くるみケット®)シリーズの新モデルです。今回、「半纏」として羽織れるデザインが登場。室内の移動や家事などの動作がしやすく、ちょっとした外出にも対応できます。背面には3面ヒーターを搭載し、首元から腰まで広範囲をじんわり温め、寒い日も快適に過ごせます。

電気代についても「スッポリマルチ電気毛布」は「強」設定で、1時間あたり約1.1円 ※3 、「くるみケット®」は「強」設定で、上部・下部ヒーター全て使用した際でも1時間あたり約0.6円 ※4 と節約しながら、より快適に温かい冬をお過ごしいただけます。

※１：『トリプルフレッシュ® 』はSUMINOE(株)の登録商標及び独自消臭技術です

※２：ドラム式洗濯機は使用不可です

※３：電気代は電気料金目安単価を31円/kWh(税込)として計算した値です

※４：ON-LIFE製モバイルバッテリー OLL-050(10,000mAh)を、PD対応充電器(65W)を使用して１回充電した場合に必要な電気代で換算。電気代は、電気料金目安単価を31円/kWh(税込)として計算した値です

5WAYでマルチに使える「スッポリマルチ電気毛布」

①ひざ掛け②足入れひざ掛け③ミニカーペット④ごろ寝マットの４WAYで使えて、昨年好評だった「スッポリマルチ電気毛布」が、新たに足元のファスナーがついて、5WAYにアップデート。汗や体臭・ペット臭も消臭する「トリプルフレッシュ®」※1消臭機能も引き続き搭載し、洗濯機での丸洗い※2も可能です。

①ひざ掛け

②足入れひざ掛け

③ミニカーペット

④ごろ寝マット

⑤巻きスカート風

＜主なアップデートポイント＞

足元にファスナーがついて、利便性がUP

足元にファスナーが追加されたことにより、毛布にくるまりながら足が出せるように改良。従来の「足入れひざ掛け」スタイルに加え、足を外に出しての使用も可能となり、使い方が5WAYに拡大しました。

＜商品仕様＞

※消費電力量：室温15度で畳の上にひざ掛け本体を広げ、5時間通電したときの平均値です

電気代：電力料金目安単価を31円/kWh(税込)として計算した値です

表面温度：室温20度で畳の上にひざ掛け本体を広げ、3kgの荷重を加えた状態で測定した値です

どこでも電気着る毛布「くるみケット® 半纏スタイル」

従来モデルの暖かさと着心地の良さはそのままに、半纏型デザインを採用することで、室内の移動や家事などの動作がしやすくなりました。さらに、そのまま外出できるデザイン性を備えており、コンビニや近所への買い物など、寒い日のちょっとした外出にも活躍します。昨年モデル同様パワーデリバリー（PD+）対応で、従来比2倍の出力※5でより早く温まります。

＜主なアップデート点＞

半纏モデルで、より動きやすく、ちょっとした外出にも

従来のポンチョ風から半纏型に変更し、腕まわりにゆとりを持たせることで、動きやすい設計に変更。和モダンなかわいいデザインで、ちょっとした外出にもそのまま着てお出かけできます。

※５：従来品「くるみケット® オーバー」と比較

＜商品仕様＞

今後も、パーパス「ともに、未来を切拓く」のもと、世界のものづくりと豊かなくらしをリードしてまいります。

