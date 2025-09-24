「TMIコンサルティング株式会社」設立のお知らせ

TMI総合法律事務所（所在地：東京都港区、代表：田中克郎）は関連組織として「TMIコンサルティング株式会社（所在地：東京都港区、以下TMIコンサルティング）」及び「TMI Consulting Vietnam Co., Ltd.（所在地：ベトナム社会主義共和国ホーチミン市、以下ベトナム現地法人）」を設立しましたので、お知らせいたします。

「TMIコンサルティング」は、当事務所の海外拠点で培った実務経験とネットワークを活かし、企業の海外進出やM&A、投資戦略を支援するために設立されました。TMIグループの一員として、東南アジア、南アジア、アフリカその他の新興国市場へのクロスボーダーM&AやFDI投資について、地方公共団体や関連機関と連携し、法務に加え、戦略策定から現地実行まで、日本と現地から一貫したサポートを提供します。現地では、ベトナム法人に加え、今後タイ法人、フィリピン法人の開設も予定しています。また、「TMIコンサルティング」の概要やサービス内容をまとめた会社案内資料を、同社HPよりダウンロードいただけるようになりました。（HP：https://tmiglobalconsulting.co.jp/、会社案内資料URL：https://tmiglobalconsulting.co.jp/download/）

当事務所は今後も、国内外の皆さまのグローバル戦略を総合的にサポートし、さらなる発展に貢献してまいります。

【TMIコンサルティングの提供サービス】

● 海外進出のトータルサポート

アセアン、南アジア、アフリカその他の新興国市場での日本企業の海外進出を、戦略から実務まで一貫して支援。

● M&A・業務提携支援

海外企業とのM&Aや業務提携を、案件発掘から統合後の運営までサポート。

● 投資・資金調達支援

企業の成長戦略に合わせた資金調達や投資スキームの構築をサポート。

● インバウンド・アウトバウンド投資支援

外国企業の日本進出や、日本企業の海外投資を総合的にサポート。

【TMIコンサルティングの概要】

名称：TMIコンサルティング株式会社（英語表記：TMI Consulting Co., Ltd.）

所在地：〒106-6123 東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー23階

会長：氏家 純一

代表取締役社長：菊地 聡

TEL：03-6438-5598

E-mail：info@tmiglobalconsulting.co.jp

HP：https://tmiglobalconsulting.co.jp/

会社案内資料URL：https://tmiglobalconsulting.co.jp/download/

【ベトナム現地法人の概要】

名称：TMI Consulting Vietnam Co., Ltd.

所在地：Unit 04, 20th Floor, The Nexus, 3A-3B Ton Duc Thang Street, Sai Gon Ward,

Ho Chi Minh City, Vietnam

TEL：+84 (0)28-6289-9666

E-mail：info@tmiglobalconsulting.co.jp

TMI総合法律事務所

TMI総合法律事務所（東京都港区、代表弁護士：田中克郎）は、1990年に創立され、国内業務と渉外業務の双方の領域で豊富な経験を積んだ弁護士675名、弁理士101名（2025年9月1⽇時点）が在籍し、スタッフを含めると1,300名を超える日本最大級の法律事務所です。国内7か所、海外19か所に拠点（現地デスクを含む）を構えるグローバルファームとして、国内外で企業・団体・地域に密着したリーガルサービスを提供しています。法律事務所でありながら、自らベンチャーの設立や地方自治体とのデジタル化協定を締結するなど、創立以来、常に新しいチャレンジを続けてきました。今までにない新しい法律事務所や弁護士像・弁理士像を追求し、クライアントの幅広いニーズに対して即時にソリューションを提案できるチャレンジングな総合法律事務所を目指しています。

事務所HP：https://www.tmi.gr.jp/