～全国正規代理店募集～ 軽量鉄⾻倉庫との差別化を実現！ 効率的で経済的、デザイン性に優れた新建築「スチールアーチ」 ～資材⾼騰・⼈⼿不⾜の時代に対応、短⼯期・低コスト・美しい⼤空間を提供する新しい建設ビジネス～









建設業界の新しい可能性を切り拓く構造技術「スチールアーチ」を展開する株式会社STEEL ARCH（本社：岐⾩県岐⾩市、代表取締役：⼆村幸芳、以下「スチールアーチ社」）は、全国での需要拡⼤に伴い、専⾨⼯事業者・⼯務店・設計⼠を対象とした認定施⼯パートナーの募集を本格化しました。

「スチールアーチ」は、柱や梁を使わずガルバリウム鋼板だけで構成する独⾃のアーチシェル構法。

⾼度な構造計算と検証を経て、⽇本建築センター（BCJ）から構造評定を取得済。建築基準法に適合した安⼼・安全な建築を実現します。さらに、⾼知県の「防災関連登録製品」にも認定されており、製品の品質や安全性、災害時の使いやすさなどをしっかり審査したうえで評価されています。 資材⾼騰や「2024年問題」による⼈⼿不⾜、2025年4月からの建築基準法の改正など、施⼯会社にとって厳しい環境が続く中、「スチールアーチ」は効率的・経済的・デザイン性に優れた新しい選択肢です。

・効率的：短⼯期・少⼈数で施⼯できる

・経済的：鉄⾻量を抑え、コストを削減できる

・デザイン性：柱や梁がない⼤空間を実現し、軽量鉄⾻倉庫との差別化ができる

パートナーには、技術講習・積算ノウハウ・施⼯資料など充実のサポートを提供。全国の加盟メンバーと知⾒を共有することで、安定した品質の施⼯を⾏えます。 すでに倉庫・⼯場・公共施設など幅広い⽤途で採⽤が進み、全国的に実績が拡⼤中です。施⼯会社にとっては、既存の強みを活かしながら新市場を開拓できる絶好の機会となります。 現在、公式ホームページ（https://steel-arch.com/partner/）にて加盟申請を受付中けです。

「軽量鉄⾻倉庫との差別化を図りたい」「新しい事業の柱をつくりたい」という施⼯会社・⼯務店・設計⼠の皆さま、この機会にぜひ参画ください。 全国の仲間と共に、次世代の建築を築いていきましょう。