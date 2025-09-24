こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
今年で15周年！10月10日（トツキトオカ）は「赤ちゃんの日」『赤ちゃんの日フェア』をアカチャンホンポで開催！～「生まれてきてくれてありがとう」を伝えよう～
株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、10月10日の「赤ちゃんの日」に、「生まれてきてくれてありがとう」を伝えるさまざまな取り組みを通じて、赤ちゃんを想う社会の実現を目指しています。
2025年10月3日（金）から10月13日（月・祝）まで、赤ちゃんの誕生と成長をお祝いする『赤ちゃんの日フェア』を開催いたします。
『赤ちゃんの日』とは・・・
赤ちゃんがママのおなかにいる期間「トツキトオカ」に由来し、
10月10日を『赤ちゃんの日』としました。
『赤ちゃんの日』は、赤ちゃんの健やかな成長を祈り、
「生まれてきてくれてありがとう」を伝える日です。
※日本記念日協会（https://www.kinenbi.gr.jp/）認定
限定デザインの特別パッケージや、フェア限定セットなどさまざまな商品をご用意しています。
また、ポイント・アプリ会員様限定のプレゼント企画なども実施し、スマイルな育児を応援いたします。
■セットで揃えるともっとかわいくなる赤ちゃんの日限定デザイン
今年はクラシックなベアー柄！
フタップとセットで揃えるとさらにかわいい
■商品名：水99％Super
新生児からのおしりふき 厚手
■容 量：60枚×20個
■価 格：3,480円(税込3,828円)
シートが1枚ずつ取り出せてくり返し使えるフタ
「フタップ」初の赤ちゃんの日限定デザイン
■商品名：ひらけ！フタップPlus
■価 格：498円(税込547円)
■ポイント・アプリ会員様限定でエコバックをプレゼント！
10月10日（金）赤ちゃんの日限定！
当日3,300円（税込）以上のお買上げで、
『赤ちゃんの日』特別イラストの親子エコバッグをセットでプレゼント！
※全店計20,000点限定。
※1家族1点限り。
※なくなり次第終了。
※オンラインショップでは実施いたしません。
※レシート合算不可。
■オーガニックコットン100％の限定デザインアイテム！
オールシーズン使える伸縮性に優れた
フライス素材の肌着セット
セット内容
・短肌着 ：50㎝
・コンビ肌着：50～60㎝
■商品名：オーガニックコットン
新生児肌着4点セット スナップタイプ（長袖）
■価 格：3,980円(税込4,378円)
温度調節に便利なリバーシブルベスト◎
■商品名：オーガニックコットン
ベスト リバーシブル くま
■サイズ：50～70㎝
■価 格：1,780円(税込1,958円)
■モチーフがかわいいドレスオールやプレオールもあります
写真映えする帽子付きのなりきりドレスオール
■商品名：長袖 ドレスオール
なりきり帽子付き
■サイズ：50～60㎝
■価 格：2,980円(税込3,278円)
後ろ姿やハイハイ姿がとってもかわいいプレオール
■商品名：長袖 プレオール
おしりアニマル ボア
■サイズ：60・70・80㎝
■価 格：2,480円(税込2,728円)
■【 angelette 】赤ちゃんの日限定セットですくすくを応援！
赤ちゃんの小さな手でも握りやすくやわらかい音色のラトルボールと
おでかけに便利なマルチストラップを持ち運ぶ際に便利な巾着ポーチがついたセット
■商品名：アンジェレッテ
ファーストトイセット
■対 象：3ヵ月頃～
■カラー：ダスティピンク・ダスティブルー
■価 格：2,400円(税込2,640円)
※掲載の商品は十分ご用意しておりますが、万一品切れの場合は、ご容赦ください。
※掲載の商品は、実物と色目やパッケージが異なる場合があります。
※店舗により取り扱いがない、または取り寄せになる場合がございます。詳しくは、ご利用の店舗へお問い合わせください。
※オンラインショップでは企画内容が異なる場合があります。
※昭島イトーヨーカドー店・ホームズ寝屋川店は実施いたしません。
アカチャンホンポは、『赤ちゃん日』を通じて赤ちゃんを想う社会の実現をめざし、
ママ・パパ、子育てに関わる全ての方を応援しています。
[赤ちゃん本舗について]
赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。
・公式HP：https://www.akachan.jp
・オンラインショップ：https://shop.akachan.jp
本件に関するお問合わせ先
[取材問い合わせ]
株式会社赤ちゃん本舗 広報部
電話：06-6258-7125
メールアドレス：ah-kouhou@akachan.co.jp
関連リンク
アカチャンホンポ
https://www.akachan.jp/
オンラインショップ
https://shop.akachan.jp
赤ちゃんの日フェア
https://bit.ly/4gCQXBf
2025年10月3日（金）から10月13日（月・祝）まで、赤ちゃんの誕生と成長をお祝いする『赤ちゃんの日フェア』を開催いたします。
『赤ちゃんの日』とは・・・
赤ちゃんがママのおなかにいる期間「トツキトオカ」に由来し、
10月10日を『赤ちゃんの日』としました。
『赤ちゃんの日』は、赤ちゃんの健やかな成長を祈り、
「生まれてきてくれてありがとう」を伝える日です。
※日本記念日協会（https://www.kinenbi.gr.jp/）認定
限定デザインの特別パッケージや、フェア限定セットなどさまざまな商品をご用意しています。
また、ポイント・アプリ会員様限定のプレゼント企画なども実施し、スマイルな育児を応援いたします。
【デジタルチラシはこちら：https://bit.ly/4gCQXBf】
【オンラインショップはこちら：https://bit.ly/3Va4KFp】
【オンラインショップはこちら：https://bit.ly/3Va4KFp】
■セットで揃えるともっとかわいくなる赤ちゃんの日限定デザイン
今年はクラシックなベアー柄！
フタップとセットで揃えるとさらにかわいい
■商品名：水99％Super
新生児からのおしりふき 厚手
■容 量：60枚×20個
■価 格：3,480円(税込3,828円)
シートが1枚ずつ取り出せてくり返し使えるフタ
「フタップ」初の赤ちゃんの日限定デザイン
■商品名：ひらけ！フタップPlus
■価 格：498円(税込547円)
■ポイント・アプリ会員様限定でエコバックをプレゼント！
10月10日（金）赤ちゃんの日限定！
当日3,300円（税込）以上のお買上げで、
『赤ちゃんの日』特別イラストの親子エコバッグをセットでプレゼント！
※全店計20,000点限定。
※1家族1点限り。
※なくなり次第終了。
※オンラインショップでは実施いたしません。
※レシート合算不可。
■オーガニックコットン100％の限定デザインアイテム！
オールシーズン使える伸縮性に優れた
フライス素材の肌着セット
セット内容
・短肌着 ：50㎝
・コンビ肌着：50～60㎝
■商品名：オーガニックコットン
新生児肌着4点セット スナップタイプ（長袖）
■価 格：3,980円(税込4,378円)
温度調節に便利なリバーシブルベスト◎
■商品名：オーガニックコットン
ベスト リバーシブル くま
■サイズ：50～70㎝
■価 格：1,780円(税込1,958円)
■モチーフがかわいいドレスオールやプレオールもあります
写真映えする帽子付きのなりきりドレスオール
■商品名：長袖 ドレスオール
なりきり帽子付き
■サイズ：50～60㎝
■価 格：2,980円(税込3,278円)
後ろ姿やハイハイ姿がとってもかわいいプレオール
■商品名：長袖 プレオール
おしりアニマル ボア
■サイズ：60・70・80㎝
■価 格：2,480円(税込2,728円)
■【 angelette 】赤ちゃんの日限定セットですくすくを応援！
赤ちゃんの小さな手でも握りやすくやわらかい音色のラトルボールと
おでかけに便利なマルチストラップを持ち運ぶ際に便利な巾着ポーチがついたセット
■商品名：アンジェレッテ
ファーストトイセット
■対 象：3ヵ月頃～
■カラー：ダスティピンク・ダスティブルー
■価 格：2,400円(税込2,640円)
※掲載の商品は十分ご用意しておりますが、万一品切れの場合は、ご容赦ください。
※掲載の商品は、実物と色目やパッケージが異なる場合があります。
※店舗により取り扱いがない、または取り寄せになる場合がございます。詳しくは、ご利用の店舗へお問い合わせください。
※オンラインショップでは企画内容が異なる場合があります。
※昭島イトーヨーカドー店・ホームズ寝屋川店は実施いたしません。
アカチャンホンポは、『赤ちゃん日』を通じて赤ちゃんを想う社会の実現をめざし、
ママ・パパ、子育てに関わる全ての方を応援しています。
【赤ちゃんの日 特設サイト：https://www.akachan.jp/akachannohi2025/】
[赤ちゃん本舗について]
赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。
・公式HP：https://www.akachan.jp
・オンラインショップ：https://shop.akachan.jp
本件に関するお問合わせ先
[取材問い合わせ]
株式会社赤ちゃん本舗 広報部
電話：06-6258-7125
メールアドレス：ah-kouhou@akachan.co.jp
関連リンク
アカチャンホンポ
https://www.akachan.jp/
オンラインショップ
https://shop.akachan.jp
赤ちゃんの日フェア
https://bit.ly/4gCQXBf