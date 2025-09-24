今年で15周年！10月10日（トツキトオカ）は「赤ちゃんの日」『赤ちゃんの日フェア』をアカチャンホンポで開催！～「生まれてきてくれてありがとう」を伝えよう～

【デジタルチラシはこちら：https://bit.ly/4gCQXBf】

【オンラインショップはこちら：https://bit.ly/3Va4KFp】





■商品名：ひらけ！フタップPlus

■価 格：498円(税込547円)



■ポイント・アプリ会員様限定でエコバックをプレゼント！ ■商品名：ひらけ！フタップPlus■価 格：498円(税込547円)■ポイント・アプリ会員様限定でエコバックをプレゼント！

















セット内容

・短肌着 ：50㎝

・コンビ肌着：50～60㎝









■商品名：オーガニックコットン

新生児肌着4点セット スナップタイプ（長袖）

■価 格：3,980円(税込4,378円) セット内容・短肌着 ：50㎝・コンビ肌着：50～60㎝■商品名：オーガニックコットン新生児肌着4点セット スナップタイプ（長袖）■価 格：3,980円(税込4,378円)







温度調節に便利なリバーシブルベスト◎







■商品名：オーガニックコットン

ベスト リバーシブル くま

■サイズ：50～70㎝

■価 格：1,780円(税込1,958円)

温度調節に便利なリバーシブルベスト◎■商品名：オーガニックコットンベスト リバーシブル くま■サイズ：50～70㎝■価 格：1,780円(税込1,958円)





































■商品名：長袖 プレオール

おしりアニマル ボア

■サイズ：60・70・80㎝

■価 格：2,480円(税込2,728円)





■【 angelette 】赤ちゃんの日限定セットですくすくを応援！ ■商品名：長袖 プレオールおしりアニマル ボア■サイズ：60・70・80㎝■価 格：2,480円(税込2,728円)■【 angelette 】赤ちゃんの日限定セットですくすくを応援！







■商品名：アンジェレッテ

ファーストトイセット

■対 象：3ヵ月頃～

■カラー：ダスティピンク・ダスティブルー

■価 格：2,400円(税込2,640円)





※掲載の商品は十分ご用意しておりますが、万一品切れの場合は、ご容赦ください。

※掲載の商品は、実物と色目やパッケージが異なる場合があります。

※店舗により取り扱いがない、または取り寄せになる場合がございます。詳しくは、ご利用の店舗へお問い合わせください。

※オンラインショップでは企画内容が異なる場合があります。

※昭島イトーヨーカドー店・ホームズ寝屋川店は実施いたしません。 ■商品名：アンジェレッテファーストトイセット■対 象：3ヵ月頃～■カラー：ダスティピンク・ダスティブルー■価 格：2,400円(税込2,640円)※掲載の商品は十分ご用意しておりますが、万一品切れの場合は、ご容赦ください。※掲載の商品は、実物と色目やパッケージが異なる場合があります。※店舗により取り扱いがない、または取り寄せになる場合がございます。詳しくは、ご利用の店舗へお問い合わせください。※オンラインショップでは企画内容が異なる場合があります。※昭島イトーヨーカドー店・ホームズ寝屋川店は実施いたしません。



【赤ちゃんの日 特設サイト：https://www.akachan.jp/akachannohi2025/】





[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

・公式HP：https://www.akachan.jp

・オンラインショップ：https://shop.akachan.jp

シートが1枚ずつ取り出せてくり返し使えるフタ「フタップ」初の赤ちゃんの日限定デザイン10月10日（金）赤ちゃんの日限定！当日3,300円（税込）以上のお買上げで、『赤ちゃんの日』特別イラストの親子エコバッグをセットでプレゼント！※全店計20,000点限定。※1家族1点限り。※なくなり次第終了。※オンラインショップでは実施いたしません。※レシート合算不可。■オーガニックコットン100％の限定デザインアイテム！オールシーズン使える伸縮性に優れたフライス素材の肌着セット■モチーフがかわいいドレスオールやプレオールもあります写真映えする帽子付きのなりきりドレスオール■商品名：長袖 ドレスオールなりきり帽子付き■サイズ：50～60㎝■価 格：2,980円(税込3,278円)後ろ姿やハイハイ姿がとってもかわいいプレオール赤ちゃんの小さな手でも握りやすくやわらかい音色のラトルボールとおでかけに便利なマルチストラップを持ち運ぶ際に便利な巾着ポーチがついたセットアカチャンホンポは、『赤ちゃん日』を通じて赤ちゃんを想う社会の実現をめざし、ママ・パパ、子育てに関わる全ての方を応援しています。