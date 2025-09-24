ビルラ・カーボン、サステナビリティレポート2025『より環境に優しい未来とつながる』を発表





ムンバイ、インドおよびマリエッタ、ジョージア州 , 2025年9月23日 /PRNewswire/ -- 高品質炭素系素材の製造および供給の大手であるビルラ・カーボンは本日、13回目となる年次サステナビリティレポート2025『Connected to a Greener Future（より環境に優しい未来とつながる）』を発表しました。このレポートでは、ビルラ・カーボンが2050年までに炭素排出量正味ゼロを達成するためのロードマップを示しつつ、持続可能性、循環性、革新性、ステークホルダーの協力を優先事項とする持続可能性戦略「Share the Future（未来の共有）」に関する進捗状況のハイライトを紹介しています。



ビルラ・カーボンの社長兼最高経営責任者（CEO）であるジョン・ラウダーミルクは、レポートの中で次のように自身の考えを述べています。「持続可能性とイノベーションは、当社の事業にとって切り離せない部分です。Continua™ SCMのような循環型ソリューションから、排出量や水使用量を追跡するデジタルシステムまで、当社は責任ある成長のためのハードルを上げ続けています。13回目となるサステナビリティレポートの発表はこうしたセンチメントの表れであり、さらに意義ある業績、前進する勢い、そして『Share the Strength（強さを分かち合おう）』という当社のパーパスに対する新たなコミットメントをさらに1年続けていこうというものです」。ラウダーミルクは、さらに次のように話しています。「私たちの旅は引き続き、進化するお客様のニーズ、ステークホルダーに対する責任、そして従業員にとって安全性の高い包括的かつ革新的な組織を構築することに対するフォーカスによって形成されていきます。当社は炭素排出量ゼロに向けた道筋を強化し、当社史上最も野心的な設備投資を行うことによってグローバルに事業拠点を拡大し、安全性、包括性、卓越した事業運営における新たな基準を打ち立てました」

レポートのハイライト

安全性

- 2024-25年度、記録災害度数率（TRIR）過去最低を達成

- エジプトおよびイタリアの工場で約1,500日間にわたり記録災害なしを維持

- スペインおよびパタルガンガ（インド）で記録災害ゼロ2,000日突破

グローバル展開

- インドのパタルガンガにあるアジア・ポスト処理プラントが2024年10月に稼動し、コーティングおよびインキ業界向けの超高性能特殊グレードを生産

- ハンガリー事業の拡大、またインドおよびタイでのグリーンフィールド・プロジェクトの進展により、地域および世界の顧客への対応能力を強化

環境

- 100%の製造拠点で、再生プロセス水および／または雨水を利用

-2025年第4四半期の海運に関わるCO₂換算排出量、2024年第4四半期比で11％削減を達成

受賞歴

- 米国ルイジアナ州フランクリンで実施した海水スクラビング・プロジェクトでSOxとNOxの排出を90%以上削減し、Environment+Energy Leader Award（環境＋エネルギー・リーダー賞） を受賞

- 国際カーボンブラック協会（ICBA）より、加盟6社中最高となる13のゴールド安全証明書を取得

製造

- 16カ所のカーボンブラック製造工場すべてでISCC Plus認証を取得

- すべての製造施設が自動車の品質管理に関するIATF16949認証を受け、持続可能性とともに製品の卓越性を強調

今後、ビルラ・カーボンは、会社を定義づける基本的な要素として、革新性、持続可能性、オペレーショナル・エクセレンスに重点を置いていきます。持続可能性への世界的な移行は一過性のトレンドではなく、今後数十年間のビジネスのあり方を変える根本的な変革です。ビルラ・カーボンは、この変革の最前線にいることを誇りとして、これからも顧客、地域社会、そして次世代にネット・ゼロの世界をもたらすソリューションを創造していきます。

ビルラ・カーボンの『サステナビリティレポート2025』について詳しくは、www.birlacarbon.com/sustainability-at-birla-carbon/ をご覧ください。

レポートのコピーをダウンロードするには、こちらをクリック してください。

