Kemin Industries、CJ Bio子会社のCJ Youtell Biotechを買収





酵素と発酵技術を専門とするバイオテクノロジー企業は、Keminのグローバルな酵素生産能力拡大を推進

アイオワ州デモインおよび上海, 2025年9月23日 /PRNewswire/ -- 製品とサービスを通じて世界の80％の人々の生活の質を持続可能な形で変革することを目指すグローバル原料メーカー、Kemin Industriesは、CJ Bioの酵素・発酵子会社であるCJ Youtell Biotechの買収を発表しました。この戦略的買収により、Keminは飼料、食品、水産養殖、繊維、紙パルプ、バイオ燃料産業などの市場における酵素イノベーションのグローバルリーダーとしての地位を強化します。

今回の買収により、KeminはCJ Youtellの発酵プラントおよび酵素製品ポートフォリオの完全所有権を獲得しました。CJ Youtellは、中国山東省と湖南省に戦略的に立地するプラントを含む、世界クラスの発酵プラットフォームをKeminにもたらします。新たに統合されたこれらの資産はKeminの酵素事業を拡大し、高性能で持続可能な酵素技術を世界中の顧客に直接提供することを可能にします。

「CJ YoutellをKeminファミリーに迎え入れることを嬉しく思います」と、Kemin Industriesの社長兼CEOであるChris Nelson博士は述べました。「この買収は、最先端の発酵ソリューションを顧客に直接提供する当社の継続的な戦略における大胆な前進です。CJ Youtellをポートフォリオに加えることで、Keminの専門性と、業界を問わず世界中に高品質で革新的な酵素原料・ソリューションを供給する取り組みがさらに強化されます。」

中国における新施設の追加は、バイオエンジニアリング、生化学、酵素製剤を専門とする研究所と技術チームを擁するKeminのR&D成長を支えます。製品革新、製造効率化、高品質な完成品の提供により、Keminは生産コストの最適化、サプライチェーンリスクの低減を実現し、複数の市場と産業にわたり競争力のある価格の高品質酵素ソリューションを提供します。

「CJ Youtellの買収は、Keminの酵素技術能力を強力に拡大するものです」と、Kemin Enzymes社長のMichelle Limは述べました。「40年以上にわたり、Keminは複数の市場と産業向けに酵素ソリューションを設計・提供してきました。CJ Youtellの発酵技術が当社のポートフォリオに加わったことで、独自菌株の開発・製造から最終配合・応用支援まで、完全に統合されたソリューションを顧客に提供できます。」

この統合により、Keminの蓄積された酵素技術が基盤となり、顧客にシームレスなエンドツーエンドの提供を実現します。自社発酵技術と先進的な製剤技術、技術営業サポート、顧客向けラボサービスを組み合わせることで、Keminはカスタマイズされた高性能酵素技術を提供する独自の立場を確立しました。これらの拡張された能力はKeminの俊敏性を高め、イノベーションを加速させ、競争が激しく変化する市場において顧客が優位性を維持することを可能にします。

Kemin Industriesについて

Kemin Industries（www.kemin.com）は、製品とサービスを通じて世界の80％の人々の生活の質を持続可能な形で日々変革することを目指すグローバルな原料メーカーです。同社は、ヒト・動物の健康と栄養、ペットフード、水産養殖、ニュートラシューティカル、食品技術、作物技術、繊維、バイオ燃料、動物用ワクチン産業向けに500種類以上の特殊原料を供給しています。

半世紀以上にわたり、Keminは応用科学を活用して業界の課題に取り組み、120か国以上の顧客に製品ソリューションを提供することに専心してきました。Keminは、食品、飼料、健康関連製品の品質、安全性、有効性への取り組みを通じて、増加する人口を養うための原料を提供しています。

1961年に設立されたKeminは、非公開の家族経営企業であり、世界90か国に3,300人以上の従業員を擁し、ベルギー、ブラジル、中国、エジプト、インド、イタリア、サンマリノ、シンガポール、南アフリカ、米国に製造施設を有しています。

