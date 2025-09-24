ファーウェイ・クラウド：計算資源の基盤を強化し、産業界におけるAIパイオニアを支援

上海、2025年9月23日（PRNewswire）― HUAWEI CONNECT 2025の2日目、ファーウェイ取締役兼ファーウェイ・クラウドCEOの張平安氏は、「全方位型インテリジェンス：産業界におけるAIパイオニアを支援する」と題した基調講演を行いました。講演では、ファーウェイ・クラウドがAIコンピューティングサービス、ファウンデーションモデル、エンボディドAI、AIエージェントなどの分野で革新的に取り組んでいる取り組みと実績について説明しました。



Zhang Ping'an, Huawei's Executive Director of the Board and CEO of Huawei Cloud



AIコンピューティングサービスにおける絶え間ないイノベーション：インテリジェント時代における強力な計算能力の提供

ファーウェイ・クラウドは今年、CloudMatrix384を搭載したAIコンピューティングサービスを発表しました。CloudMatrixスーパーノードの仕様は、384枚のGPUから8,192枚に大幅に拡張されます。このスーパーノードは、50万～100万枚のGPUを搭載したハイパースケールクラスターをサポートし、インテリジェント時代に不可欠な強力なAIコンピューティング能力を提供します。また、ファーウェイ・クラウドは、業界初の画期的なメモリストレージサービスであるElastic Memory Service（EMS）も発表しました。EMSは、GPUのVRAMを拡張することで、ファウンデーションモデルを用いた複数ラウンドの対話におけるレイテンシー(通信時間の遅延)を大幅に削減し、ユーザーエクスペリエンスを飛躍的に向上させます。

ファーウェイ・クラウドは、中国の貴州省、内モンゴル自治区、安徽省に全液冷式AIデータセンターを構築しました。これらのAIデータセンターは、ラック1台あたり80kWの放熱能力を持ち、PUE（電力使用効率）を1.1に低減し、AIを活用した運用・保守を実現しています。企業は、既存のデータセンターを改修したり、新規にデータセンターを構築したりする必要はありません。光ファイバーケーブル1本でデータセンターに接続するだけで、ファーウェイ・クラウドの高性能なAIコンピューティング能力と、包括的なAIクラウドサービスを利用できます。

張平安氏は、ファーウェイ・クラウドのAIトークンサービスは、高度な技術的な複雑さを隠蔽し、ユーザーに直接AI計算結果を提供する仕組みであると述べました。これにより、ユーザーは推論処理能力を最大限に効率的に活用できるとのことです。CloudMatrix384スーパーノードは、計算、メモリ、ストレージリソースを完全に統合し、計算タスク、ストレージタスク、AIエキスパートシステムを分離し、逐次処理を分散並列処理に変換することで、システムの推論性能を大幅に向上させます。オンライン、ニアリアルタイム、オフラインなど、様々なレイテンシ要件を持つ推論タスクにおいて、CloudMatrix384は、H20と比較してカード1枚あたりの平均推論性能が3～4倍に達します。

会見で、張平安氏は、CloudMatrix384を基盤とするAIトークンサービスの正式提供開始を発表しました。このサービスは、顧客に優れた性能、サービス、そして品質を提供します。

課題に真正面から取り組む：企業独自のモデル構築を支援

ファーウェイ・クラウドは、業界固有のシナリオを深く掘り下げることでPanguモデルを磨き上げ、お客様と協力しながら、最も差し迫った課題に真正面から取り組み、各業界で何が可能かを改めて考えさせてきました。ファーウェイは、オープンソースのPanguを通じて、AIの学習と推論のためのベストプラクティスを提供し、開発者がAI処理能力を効率的に利用できるように支援しています。張平安氏は、同時にファーウェイが非公開のPanguモデルも開発していると述べました。ファーウェイはPanguモデルへの投資を継続的に拡大し、業界のユースケースを継続的に調査して顧客ニーズを理解し、顧客が独自の業界固有モデルを開発できるよう支援することで、あらゆる業界におけるインテリジェント化を加速させていく方針です。

Panguモデルは、30を超える業界の500を超えるシナリオに適用されています。政府サービス、金融、製造業、医療、採炭、製鉄、鉄道、自動運転、気象など、様々な分野で重要な役割を果たしています。

端末の枠を超えて：クラウドで無限のインテリジェンス進化を実現

ファーウェイ・クラウドは今年、CloudRoboエンボディドAIプラットフォームをリリースしました。このプラットフォームは、クラウド上で高度なアルゴリズムとインテリジェントロジックを動かすことで、より軽量なロボットを実現します。クラウド上の膨大な計算能力と高度なAIモデルを活用することで、ロボットの動作をよりインテリジェントにします。クラウド インテリジェンスは、ロボットの実現を妨げてきた制限を克服し、より多くのシナリオに適用できるようにします。

ファーウェイ・クラウドは、ロボットとクラウド間の統一された、オープンで安全な通信チャネルを構築するために、Robot to Cloud（R2C）プロトコルを新たに開発しました。張平安氏は、R2Cプロトコルに最初の20社が正式に参画したことを発表しました。

Kunpengクラウドサービス：ソフトウェアとハードウェアの相乗効果とオープンエコシステムで業界のイノベーションを促進

ファーウェイ・クラウドの主要戦略の一つは、パフォーマンス、セキュリティ、信頼性を実現するKunpeng搭載ARMクラウドサービスの開発です。過去1年間で、ファーウェイ・クラウドにおける昆鵬プロセッサのコア数は900万から1500万に増加し、67%の成長を遂げました。さらに、Kunpengプラットフォームは主流のソフトウェアとの互換性をサポートするために継続的に改善されており、25,000を超えるアプリケーションにも適応されています。Kunpeng プラットフォームは、トランスコーディング、データベース、Web アプリケーション、クラウド フォンに加えて、より一般的なコンピューティング シナリオに Kunpeng クラウド サービスを適用するための強力なサポートを提供します。

GaussDB：スーパーノードとリソースプーリング技術による、効率的で信頼性の高いデータ基盤

ファーウェイ・クラウドのGaussDBデータベースは、汎用コンピューティング用スーパーノードを基盤としており、コンピューティング、メモリ、ストレージリソースを階層的にプーリングすることで、任意のノードで同時に複数の読み書き処理を可能にします。これは、従来型のアーキテクチャではプライマリノードのみがデータ読み書きをサポートするという制約を克服したものです。GaussDBデータベースは動的な負荷分散をサポートしており、並列トランザクション処理のパフォーマンスを大幅に向上させます。スーパーノードベースのGaussDBクラスタは、1分間に540万件のトランザクションを処理でき、非スーパーノードクラスタと比較して2.9倍のパフォーマンスを実現します。

あらゆる環境に対応する分散型クラウド：あらゆる場所で最適なコンピューティング環境を

ファーウェイ・クラウドは、CloudOcean、CloudSea、CloudLake、CloudPondなど、あらゆる環境に対応する分散型クラウドソリューションを提供しています。データセンター、ホットスポットエリア、エッジサイトなど、あらゆる場所に一貫したファーウェイ・クラウド環境を提供することで、お客様のビジネス環境を問わず最適なサービスを実現します。

エージェント開発・実行のための、使いやすく効果的でオープンなプラットフォーム

ファーウェイ・クラウドは、企業向けエージェントプラットフォーム「Versatile」をリリースしました。これは、AIエージェントの開発と運用を容易かつ効率的に、そしてオープンに行えるプラットフォームを目指して開発されたものです。このプラットフォームにより、顧客はアプリケーションシナリオに適した AI エージェントを迅速に開発できるようになります。

Versatileでは、ユーザーはビジネス要件を記述したドキュメントやフローチャートを作成・入力するだけで、簡単な確認を経て2ステップでエージェントを生成できます。これにより、エージェントの生成効率が大幅に向上します。

イベントでは基調講演に加え、サミットフォーラムやラウンドテーブルなど、様々なプログラムが開催されました。ファーウェイ・クラウドは、お客様やパートナー企業と連携し、クラウドインフラ、大規模モデル、データベース、AIエージェント、エンボディドAIなどの分野における革新的な技術や事例を紹介しました。これらの技術が、各業界のデジタル・インテリジェント化をどのように促進できるのかを実証する場となりました。

