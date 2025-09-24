テサの経営陣交代：ノーマン・ゴールドバーグ博士の後任にコウロシュ・バハラミ博士が就任





ノルデルシュテット（ドイツ）, 2025年9月23日 /PRNewswire/ -- tesa SEの監査役会は、Kourosh Bahrami博士を新執行役会会長に任命しました。彼は2025年10月1日より、同社を自らの希望で退職するノーマン・ゴールドバーグ博士からその職を引き継ぎます。



バフラミ博士は、B2BおよびB2Cの両方で、30年以上の国際的なリーダーシップと起業家精神の経験を有しています。最近では、ヘンケルのLOCTITE産業用接着剤部門を統括していました。彼の専門分野には、営業、マーケティング、サプライチェーンのほか、自動車、産業のメンテナンスおよび修理、産業4.0のアプリケーションなど、重要な顧客市場に対する深い理解が含まれます。バフラミ博士は、ヨーロッパ、アメリカ合衆国、アジアで生活し、働いてきました。彼は経営学のバックグラウンドを持ち、結婚しており、3人の子供の父親です。

「バフラミ博士の接着技術と戦略的能力に関する卓越した専門知識は、テサの成長をさらに促進するでしょう」とテサSEの監査役会議長、アルンジャイ・ミッタール氏は述べました。「彼の実績は、卓越したチームを構築し、優れた成長を実現し、長期的な成功のためにビジネスを変革したことから、ゴールドバーグ博士の後任として理想的な選択肢であることを示しています。監査役会は、テサがバフラミ博士の指導の下でその成功の道を継続できることを非常に楽しみにしています。」

「テサは長い歴史を持つ会社であり、優れた技術専門知識と、接着テープソリューション技術における革新と強力な評判を誇っています」とバフラミ博士は述べました。「私は、この強固な基盤の上に、将来の執行委員会の同僚、テサの全チーム、そしてパートナーと共に築き上げ、規模に応じた顧客の付加価値を引き出し、テサを持続可能な成長の次の章へと導いていくことを楽しみにしています。

ゴールドバーグ博士は2017年からテサの執行役員会のメンバーであり、最初は最高産業責任者、2020年からは最高経営責任者（CEO）を務めている。この間、彼はテサをグローバルな接着ソリューション企業へと変革する上で重要な役割を果たしてきました。イノベーション、持続可能性、デジタル化、技術的卓越性に焦点を当て、重要な勢いを提供し、同社の市場での地位を強化しました。

「テサを過去数年間導くことは真の特権でした」とゴールドバーグ博士は述べました。「専任のグローバルチームとともに、イノベーションを加速し、国際的に展開し、同社を革新的で持続可能な未来に向けて強力に位置づけました。」「私たちが成し遂げたことを誇りに思い、テサとバフラミ博士に幸運を祈り、テサがこの成功の道を進み続けることを確信しています。」

「監査役会を代表して、ゴールドバーグ博士の卓越した貢献と変革的なリーダーシップに感謝の意を表します。」彼の指導のもとで、テサは利益を上げ、技術的リーダーとしての地位を拡大しました。彼はイノベーションを加速させ、新しいビジネスの視点を開いたのみならず、国際化を推進し、異なる考え方を重視する文化を育んできました。「このビジョンに基づくアプローチにより、同社は動的で持続可能、革新的な未来に向けた基盤を築きました」とミッタール氏は述べました。

監査役会は、ノーマン・ゴールドバーグ博士の未来に幸運を、またバフラミ博士のテサでの成功を祈ります。

テサSEについて

多国籍企業として、 tesa 、様々な産業、商業顧客、最終消費者向けに革新的な粘着テープと自己粘着製品ソリューションを開発しています。すでに7,000を超える tesa 接着剤ソリューションが、お客様の仕事、製品、生活の改善に役立っています。 tesa 環境に配慮した製品や無溶剤製造プロセスの開発、また各拠点での再生可能エネルギーの利用に投資しています。

tesa は100カ国で活動しており、ドイツ、イタリア、中国、米国、ベトナムで工場を運営しています。 tesa グループの売上高の約4分の3（2024：17億ユーロ）は、産業用アプリケーションから生み出されています。 tesa 国際的な顧客とともに、製品やプロセスレベルでカスタマイズされたイノベーションを開発しています。すでに130本以上の tesa テープが電気自動車に、70本以上のスマートフォンに搭載されている可能性があります。印刷業界や建設業界においても、 tesa は、特殊粘着テープで常に新しい分野や国に進出しています。同社は、最終消費者とプロの職人向けの製品で売上高のほぼ4分の1を稼ぎ出している。伝説的な tesafilm®のような300のアプリケーションは、生活を容易にし、昆虫保護に関しては、それを少し快適にする。 tesa 、接着剤ソリューションの世界有数のメーカーに数えられています。2001年以来、 tesa SEは、バイヤスドルフAG（ニベア、オイセリン、ラ・プレリーなど）の100％子会社として独立し、現在約5,400人の従業員を擁しています。

